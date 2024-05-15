Торговля
Артур Томилко

Сервис «Даркстор у дома» запустит в Москве сеть ПВЗ для хранения скоропортящихся товаров Статьи редакции

Доставка и выдача будет стоить в среднем 375 рублей.

  • До конца 2024 года «Даркстор у дома» намерен открыть 30 «холодных» ПВЗ в Москве, рассказали в компании. Уже работает два пункта, первым партнёром сервиса стал онлайн-дискаунтер товаров с истекающим сроком годности FSTOK.
  • Продукты доставляются в ПВЗ курьерами, транспорт которых позволяет обеспечивать правильный температурный режим, отметили в сервисе. Сами пункты также оснащены рефрижераторными системами. Стоимость доставки и выдачи товара в среднем составит 375 рублей.
  • В компании считают, что «холодные» ПВЗ помогут интернет-магазинам оптимизировать затраты на доставку продуктов питания по городу. Размер инвестиций в проект сервис не раскрыл.
  • «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах — 3000 рублей за полку. В октябре 2024 года компания привлекла 34 млн рублей на масштабирование и запуск курьерской службы.

#новости #дарксторудома

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13 комментариев
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 Баки

Даркстор у меня ассоциируется с чем-то запрещенным. Будто ПВЗ кокса кто-то открывает

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Griby Lenina

Пс-с-с, парень! Зайдешь к нам в даркстор?

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hakhagmon

всегда забавляет такая приписка при заказе из ВкусВилл

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Zloy Marketolog

Нейросеть тоже так думает)

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lakoros

Заказы из даркнета.
Почему бы для таких магазинов не придумать нормальное название, а не даркстор.

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Zloy Marketolog

И снится нам даркстор, даркстор у дома

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Олег Бринц

Круто, но у самоката выгоднее условия. Пользуюсь им во время плохой погоды например. Хотя конкуренция это всегда хорошо.

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Уши Пьера Безухова

походу открывать просто магазины больше не модно, одни пвз кругом и склады 🤣🤣🤣

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Бабунов В.

Если это пользуется большой популярностью, то зачем себе жизнь усложнять. ПВЗ попроще будет

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va311

.

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R2-D2

Это действительно должно помочь интернет-магазинам оптимизировать затраты на доставку продуктов питания по городу. Ценник бы ещё немного оптимизировали и наверное было бы норм.

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lakoros

Ин дарк-дарк сити, он дарк-дарк стрит. Билд дарк-дарк стор!

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Eli
Даркстор у дома

это доставка наркоты из Даркнэта?

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