Сервис «Даркстор у дома» запустит в Москве сеть ПВЗ для хранения скоропортящихся товаров Статьи редакции
Доставка и выдача будет стоить в среднем 375 рублей.
- До конца 2024 года «Даркстор у дома» намерен открыть 30 «холодных» ПВЗ в Москве, рассказали в компании. Уже работает два пункта, первым партнёром сервиса стал онлайн-дискаунтер товаров с истекающим сроком годности FSTOK.
- Продукты доставляются в ПВЗ курьерами, транспорт которых позволяет обеспечивать правильный температурный режим, отметили в сервисе. Сами пункты также оснащены рефрижераторными системами. Стоимость доставки и выдачи товара в среднем составит 375 рублей.
- В компании считают, что «холодные» ПВЗ помогут интернет-магазинам оптимизировать затраты на доставку продуктов питания по городу. Размер инвестиций в проект сервис не раскрыл.
- «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах — 3000 рублей за полку. В октябре 2024 года компания привлекла 34 млн рублей на масштабирование и запуск курьерской службы.
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Даркстор у меня ассоциируется с чем-то запрещенным. Будто ПВЗ кокса кто-то открывает
Пс-с-с, парень! Зайдешь к нам в даркстор?
всегда забавляет такая приписка при заказе из ВкусВилл
Нейросеть тоже так думает)
Заказы из даркнета.
Почему бы для таких магазинов не придумать нормальное название, а не даркстор.
И снится нам даркстор, даркстор у дома
Круто, но у самоката выгоднее условия. Пользуюсь им во время плохой погоды например. Хотя конкуренция это всегда хорошо.
походу открывать просто магазины больше не модно, одни пвз кругом и склады 🤣🤣🤣
Если это пользуется большой популярностью, то зачем себе жизнь усложнять. ПВЗ попроще будет
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Это действительно должно помочь интернет-магазинам оптимизировать затраты на доставку продуктов питания по городу. Ценник бы ещё немного оптимизировали и наверное было бы норм.
Ин дарк-дарк сити, он дарк-дарк стрит. Билд дарк-дарк стор!
это доставка наркоты из Даркнэта?