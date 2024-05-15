Торговля
Полина Лааксо

Wildberries будет скрывать от покупателей ПВЗ с низкой скоростью приёмки Статьи редакции

Новые правила вступят в силу с 3 июня 2024 года.

  • О них сообщило «Оборот.ру» со ссылкой на сообщество поставщиков маркетплейсов MPGO. Пункт выдачи скроют с карты, если он 30 дней подряд будет «показывать уровень скорости приёмки по весу ниже, чем среднее значение по региону». После этого он не сможет принимать новые заказы.
  • Владелец ПВЗ получит push-уведомление о скрытии в личном кабинете. Чтобы вернуть доступ к новым заказам, нужно «поддерживать скорость приёмки по весу выше, чем средние показатели по региону, в течение суток и более с момента, как ПВЗ был скрыт с карты».
  • Компания публично не комментировала изменения.
Источник фото: ТАСС
  • В ноябре 2023 года Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару. Например, если покупатель занизил оценку, потому что остался недоволен работой ПВЗ.

#новости #wildberries

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27 комментариев
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 Gre Li

А они с математикой дружат, чтобы такое вводить? Примерно половина ПВЗ всегда будет иметь скорость ниже средней. Получается такая королевская битва: сначала скроют половину. Потом половину от половины. Половину половины от половины. И так далее, пока не останется один самый быстрый ПВЗ. Это точно то, что они хотят добиться?

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Griby Lenina

Халвинг по-вайлдберризовски.

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Стерлядка Вяленая

ну, вообще работать должно немного по-другому. Скрывают половину. Далее эта половина пытается пахать быстрее, чем вторая половина, тут уже скрывают вторую половину, возвращают первую. Далее вторая половина уже пытается обскакать первую - возвращаемся к шагу №1: скрываем первую половину, оставляем вторую. Бесконечные бега выходят, где одна из половин всегда открыта, а вторая всегда скрыта. И ход реально умный. Запаришься бегать = дашь своему конкуренту все шансы себя обскакать. Поэтому выхода у тебя 2: или закрыться или пахать как никогда не пахал.

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Винсент Вега

По факту будет по другому, половина просто пошлёт вб нахер и всё :) Особенно те, кто и так на гране рентабельности работает, такой вариант тоже возможен.

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Gre Li

Как они будут «пахать быстрее», если они скрыты? Это всё костыли, которые работают лишь в теории и лишь оттягивают неизбежный исход. Но кардинально не меняют ситуацию. Фактически «скрыть» тут — эвфемизм слова «закрыть».

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Dimoniada

А какая мотивация у той половины, которую скрыли?

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Бинарный Ёж

А за счёт чего ускорятся? Дай эффективным менеджерам волю — они план увеличения скорости света распишут по такой же методике.
А в реальности будут выживут те, кто научится мухлевать отчётностью.

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Valentin Sadok

с чем они дружат непонятно и чего добиваются тоже.У всех есть границы терпения и такими действиями они просто себя отменяют

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Юрий Копорх
Пункт выдачи скроют с карты, если он 30 дней подряд будет «показывать уровень скорости приёмки по весу ниже, чем среднее значение по региону». После этого он не сможет принимать новые заказы.- прекрасно и кто после таких мер захочет открывать новые ПВЗ?
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Avramov Max

Так ещё в Wildberries, в отличие от Озона, важны отзывы для ПВЗ.

Как мне объяснял сотрудник пункта выдачи, если они получат 10 отзывов с одной звездой, то их автоматом закроют. Тогда ПВЗ переедет в новое место неподалёку от прежнего.

В прошлом году ПВЗ рядом со мной в срочном порядке закрылся и снова открылся через дом от предыдущего. Но пришлось потратиться на ремонт нового помещения.

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Gre Li

Ага, с такой математикой получается, что новооткрытый ПВЗ «скроют» с вероятностью примерно 50% через месяц и с вероятностью 99,95% в течение года.

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Alexey

Да никто. И так этих ПВЗ как грязи.

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Kirill Churnossov

Сотрудники ПВЗ после этой новости

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Давидыч

Чем больше ВБ закроется - тем лучше. Постоянно там лютые очереди, грязь, невольные люди

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Anti Anti

И тогда в оставшихся ПВЗ будут меньше очереди, надо полагать?

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Давидыч

На месте ВБ откроются другие, с более быстрым обслуживанием

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Фоксик

Может у вас район такой?

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Давидыч

Не исключено

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selecadm

Уже скрывали и возвращали. То ли сбой, то ли намеренно. И на двери ПВЗ наклеено объявление "продолжаем работу, для заказа в этот ПВЗ переустановите приложение". Мда, ну и бред.

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Соня

так то всегда будут те, кто ниже среднего. на то оно и среднее. ну и у всех разные условия приемки ведь.
ладно б еще какие-то крайние значения выбирали и их закрывали. типо +20% к среднему, такое

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Макс Мартин
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Дмитрий Луценко

Не понял , а как вернуть скорость приемки , если приемку скроют ? И не будет возможности принимать товар

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Григорий Лепсин

Интересно после таких нововведений будет ли моментально увеличена скорость приёмки? Скорее всего эффект будет обратный.

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Бременский музыкант

ВБ как обычно, все для людей)

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Фоксик

Теперь у конкурентов появился смысл заказывать кучу упаковок ваты или еще чего-нибудь такого. Объемного, но легкого

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Сергей Савченко

Вес здесь имеется ввиду не физический, а "вес оценки" 10 тяжелее, чем 1

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Укладчик стекловаты

Владелицы пвз какие-то куколды в самом деле. Купил себе рабочие места, причем многие в кредит. И всякие ВБ и Озоны стабильно их нагибают. Владельцы покорно молчат. Идеальные РАБотники)

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24 комментария
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