Wildberries будет скрывать от покупателей ПВЗ с низкой скоростью приёмки Статьи редакции
Новые правила вступят в силу с 3 июня 2024 года.
- О них сообщило «Оборот.ру» со ссылкой на сообщество поставщиков маркетплейсов MPGO. Пункт выдачи скроют с карты, если он 30 дней подряд будет «показывать уровень скорости приёмки по весу ниже, чем среднее значение по региону». После этого он не сможет принимать новые заказы.
- Владелец ПВЗ получит push-уведомление о скрытии в личном кабинете. Чтобы вернуть доступ к новым заказам, нужно «поддерживать скорость приёмки по весу выше, чем средние показатели по региону, в течение суток и более с момента, как ПВЗ был скрыт с карты».
- Компания публично не комментировала изменения.
- В ноябре 2023 года Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару. Например, если покупатель занизил оценку, потому что остался недоволен работой ПВЗ.
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А они с математикой дружат, чтобы такое вводить? Примерно половина ПВЗ всегда будет иметь скорость ниже средней. Получается такая королевская битва: сначала скроют половину. Потом половину от половины. Половину половины от половины. И так далее, пока не останется один самый быстрый ПВЗ. Это точно то, что они хотят добиться?
Халвинг по-вайлдберризовски.
ну, вообще работать должно немного по-другому. Скрывают половину. Далее эта половина пытается пахать быстрее, чем вторая половина, тут уже скрывают вторую половину, возвращают первую. Далее вторая половина уже пытается обскакать первую - возвращаемся к шагу №1: скрываем первую половину, оставляем вторую. Бесконечные бега выходят, где одна из половин всегда открыта, а вторая всегда скрыта. И ход реально умный. Запаришься бегать = дашь своему конкуренту все шансы себя обскакать. Поэтому выхода у тебя 2: или закрыться или пахать как никогда не пахал.
По факту будет по другому, половина просто пошлёт вб нахер и всё :) Особенно те, кто и так на гране рентабельности работает, такой вариант тоже возможен.
Как они будут «пахать быстрее», если они скрыты? Это всё костыли, которые работают лишь в теории и лишь оттягивают неизбежный исход. Но кардинально не меняют ситуацию. Фактически «скрыть» тут — эвфемизм слова «закрыть».
А какая мотивация у той половины, которую скрыли?
А за счёт чего ускорятся? Дай эффективным менеджерам волю — они план увеличения скорости света распишут по такой же методике.
А в реальности будут выживут те, кто научится мухлевать отчётностью.
с чем они дружат непонятно и чего добиваются тоже.У всех есть границы терпения и такими действиями они просто себя отменяют
Так ещё в Wildberries, в отличие от Озона, важны отзывы для ПВЗ.
Как мне объяснял сотрудник пункта выдачи, если они получат 10 отзывов с одной звездой, то их автоматом закроют. Тогда ПВЗ переедет в новое место неподалёку от прежнего.
В прошлом году ПВЗ рядом со мной в срочном порядке закрылся и снова открылся через дом от предыдущего. Но пришлось потратиться на ремонт нового помещения.
Ага, с такой математикой получается, что новооткрытый ПВЗ «скроют» с вероятностью примерно 50% через месяц и с вероятностью 99,95% в течение года.
Да никто. И так этих ПВЗ как грязи.
Сотрудники ПВЗ после этой новости
Чем больше ВБ закроется - тем лучше. Постоянно там лютые очереди, грязь, невольные люди
И тогда в оставшихся ПВЗ будут меньше очереди, надо полагать?
На месте ВБ откроются другие, с более быстрым обслуживанием
Может у вас район такой?
Не исключено
Уже скрывали и возвращали. То ли сбой, то ли намеренно. И на двери ПВЗ наклеено объявление "продолжаем работу, для заказа в этот ПВЗ переустановите приложение". Мда, ну и бред.
так то всегда будут те, кто ниже среднего. на то оно и среднее. ну и у всех разные условия приемки ведь.
ладно б еще какие-то крайние значения выбирали и их закрывали. типо +20% к среднему, такое
Не понял , а как вернуть скорость приемки , если приемку скроют ? И не будет возможности принимать товар
Интересно после таких нововведений будет ли моментально увеличена скорость приёмки? Скорее всего эффект будет обратный.
ВБ как обычно, все для людей)
Теперь у конкурентов появился смысл заказывать кучу упаковок ваты или еще чего-нибудь такого. Объемного, но легкого
Вес здесь имеется ввиду не физический, а "вес оценки" 10 тяжелее, чем 1
Владелицы пвз какие-то куколды в самом деле. Купил себе рабочие места, причем многие в кредит. И всякие ВБ и Озоны стабильно их нагибают. Владельцы покорно молчат. Идеальные РАБотники)