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Торговля
Катя Грановская
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«Выручки хватает, чтобы покрыть расходы»: как изоляция повлияла на продавцов товаров для домашнего творчества Материал редакции

Спрос на конструкторы, пазлы, настолки и другие товары для развлечений дома ожидаемо вырос, но у производителей возникла другая проблема — негде делать новые партии.

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В самоизоляции россияне стали чаще покупать детские игрушки, настольные игры и наборы для творчества. Выросла и популярность образовательных сервисов — за март общее количество их пользователей увеличилось на 3,2 млн человек.

Однако вопреки статистике опрошенные vc.ru производители товаров для творчества и создатели образовательных проектов не уверены, что самоизоляция пошла на пользу их бизнесу.

Одним пришлось остановить собственное производство и думать, как поддержать сотрудников. Другие продолжают работать и замечают рост продаж, но не уверены, что их запасов хватит, если самоизоляция затянется. Некоторые адаптируют свои товары, чтобы пользователи могли их скачать и распечатать, и благодаря этому выходят в ноль.

Издательство настольных игр «Банда умников»: ищет новые способы продвижения и продаж

«Банда умников» — издательство детских развивающих настольных игр и тетрадей. За последние две недели спрос не изменился, говорит сооснователь компании Сергей Пархоменко. Однако покупатели стали заказывать больше обучающих тетрадей, чем игр, — родители хотят занять детей чем-то, что они могут делать в одиночку.

С начала марта увеличилось количество новых подписчиков в группе компании во «ВКонтакте». Если раньше каждый день подписывались 15-30 пользователей, то теперь — до 150-200 человек. Ежедневный охват тоже вырос: с 20-30 тысяч до 70 тысяч уникальных просмотров в день. По словам Пархоменко, это влияет на продажи — 1 апреля компания объявила предзаказ на свою новую книгу, и за два дня только из соцсетей пришло 50 предоплат.

По словам Пархоменко, многие типографии сейчас находятся в «коматозном» состоянии, но компании удаётся пополнять запасы тетрадей: «Банда умников» сотрудничает с теми, кто продолжает работать в «нерабочие» дни.

Тем не менее компания перестраивается на запуск электронных продуктов. Она разрабатывает вебинары для родителей и педагогов (пока разработан один вебинар стоимостью 490 рублей), а также блок платных письменных задач для собственного сайта с бесплатными внеурочными заданиями «Реши-Пиши». Пользователи смогут купить их по цене 1–1,5 рубля за страницу.

Компания сократила рекламный бюджет до 30 тысяч рублей в месяц, тогда как в сезон он достигает 120 тысяч рублей в месяц. Чтобы сэкономить, она делает ставку на взаимное продвижение с другими компаниями, которое Пархоменко считает «добрым способом взаимовыручки».

2 апреля компания запустила совместное промо с «Додо Пиццей». При заказе «семейного комбо» покупатель получает ссылку на головоломки для детей, которые размещены в закрытом разделе сайта «Банды умников». Также Пархоменко ведёт переговоры о взаимном промо с банком «Тинькофф».

На фоне роста курьерской доставки компания решила разместить свои товары на маркетплейсах. Она уже завезла партию товаров на склад Ozon и завершает переговоры с сервисом доставки «Утконос». Так Пархоменко рассчитывает повысить продажи. У компании есть свой фургон для доставки в Санкт-Петербурге, но его оставили только для перевозки мелких оптовых заказов и переложили большую часть работы на курьерские службы — 3 апреля компания начала сотрудничать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом».

Пока мы сохраняем выручку на плановом уровне семи-восьми миллионов в месяц. Но поскольку сейчас для нас не сезон, то любая ошибка и «замороженная» сумма для нас опасна. Даже разрыв в 500 тысяч мы почувствуем всем телом.

Поэтому мы стараемся входить в переговоры со старыми и новыми арендодателями, типографиями, изготовителями компонентов, дистрибьюторами и оптовыми покупателями с чётко сформулированной позицией, например «сейчас логистика между городами может встать, давайте посмотрим товарные остатки на вашем складе и дополним их резервом».

Это помогает на фоне всеобщей неопределённости, когда многие партнёры находятся в лёгком ступоре.

Сергей Пархоменко
сооснователь «Банды умников»

Создатели детских квестов Kotikiteam: работают на самоокупаемости, занимаются новыми проектами

Kotikiteam производит детские домашние квесты в коробке — наборы заданий с картинками и реквизитом, которые нужно выполнить, следуя сказочной истории. С 30 марта компания временно остановила работу курьеров и пользуется только службой доставки СДЭК. Из-за этого новых заказов стало в два раза меньше.

Набор ​Kotikiteam

На время самоизоляции приостановили работу также трое сотрудников, которые занимаются сборкой наборов с заданиями. Сейчас новые наборы не собирают, компания продаёт то, что осталось на складе. Этих запасов хватит на два-три месяца, говорит основательница компании Алеся Гортинская. Она надеется, что за это время ситуация наладится и сборщики смогут снова выйти на работу. Общей выручки сейчас хватает, чтобы выходить в ноль и покрывать расходы на аренду помещения и зарплаты всем 15 сотрудникам.

Чтобы поддерживать уровень доходов и продаж, компания стала активнее продвигать электронные квесты, которые можно скачать и распечатать дома. Они стоят от 290 рублей, тогда как наборы — в среднем три тысячи каждый.

Самоизоляция может даже положительно сказаться на нашем деле. У нас было много проектов, на которые не хватало времени, а теперь оно появилось. Мы запустили акцию в Instagram о том, чем заняться с детьми дома, и продолжаем привлекать новых подписчиков.

Нужно сейчас какое-то время поработать на самоокупаемости, зато после этого мы сможем выпустить новые, интересные продукты и повысить продажи.

Алеся Гортинская
основательница Kotikiteam

Производитель пазлов Davici: держится за счёт интернет-продаж

Davici производит деревянные пазлы с деталями необычной формы. С начала самоизоляции эффективнее стала работать интернет-реклама компании. За первые дни апреля её охват вырос вдвое, а количество кликов в день стало больше в полтора раза по отношению к марту.

Благодаря рекламе количество новых заказов выросло на 15% в официальном интернет-магазине компании и на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. По словам директора Davici Веры Левши, люди берут сразу несколько пазлов, чтобы хватило надолго. Пазлы стоят от одной до пяти тысяч рублей.

Пазл Davici​

Тем не менее проект сталкивается со сложностями из-за нестабильной работы служб доставки. С 30 марта по 1 апреля были закрыты все отделения «Почты России», кроме круглосуточных, и до сих пор закрыты некоторые пункты выдачи службы СДЭК. Компания за свой счёт организовала бесплатную курьерскую доставку СДЭК клиентам. Также, по словам Веры Левши, в ближайшее время могут начаться проблемы с поставками материалов, но на складе компании есть запас на несколько месяцев, пока ситуация не наладится.

Ещё одна проблема связана с работой типографий. В «нерабочие» дни они не смогут напечатать картины для пазлов, поэтому Davici не выпустит в плановое время несколько новинок.

Выручки сейчас хватает, чтобы покрыть все расходы, но пока сложно сказать, сможем ли мы заработать. Фирменные магазины в Москве и Петербурге закрыты, точки самовывоза тоже закрыты без возможности получения прибыли.

Магазины партнёров не работают, соответственно, складские остатки растут и поставки в следующем месяце могут быть меньше прогнозируемых. Покупатели перетекут в интернет, но надолго ли, неизвестно.

Вера Левша
генеральный директор Davici

Образовательный сервис «Магистерия»: рост есть, но с продлением самоизоляции может остановиться

«Магистерия» — это образовательный сайт с платными лекциями и курсами по искусству и гуманитарным наукам. За последние две недели количество регистраций на сайте резко увеличилось: раньше каждую неделю появлялось 200 новых пользователей, теперь — более 1000.

С начала всеобщей самоизоляции компания открыла бесплатный доступ к ряду платных курсов, например, курсов по литературе «Серебряный век» и «Достоевский. Писатель, заглянувший в бездну», а на популярные курсы сделала скидки. В целом с середины марта еженедельное количество продаж и выручка проекта выросли вдвое. Прибыль создатели проекта ещё не подсчитывали.

Сейчас компания обеспечивает авторов необходимыми программами для домашней звукозаписи, планирует запустить на сайте опцию тестирования знаний и подарочные промокоды. По словам основателя проекта Андрея Борейко, серьёзных сложностей в работе нет, но из-за продолжения самоизоляции может появиться риск падения продаж.

Понятно, что дома люди будут больше сидеть в интернете, больше смотреть образовательный и развлекательный контент. Поэтому мы ожидаем более быстрого роста нашей аудитории, чем в нормальных условиях. Но если карантинные меры затянутся, то платёжеспособность пользователей и их готовность слушать что-то об умном и прекрасном в ближайшие месяцы окажется под вопросом.

Андрей Борейко
основатель «Магистерии»

Производитель конструкторов Ugears: остановил работу, несёт потери

Компания производит деревянные 3D-конструкторы и продаёт их в России и по всему миру. Три недели назад она полностью остановила производство новых товаров на фабрике под Киевом. Из 250 сотрудников 50 продолжают работать удалённо, а 200 отправили в отпуск за свой счёт.

Из тех, кто ушёл в отпуск, половина сотрудников — мужчины. Директор Ugears Геннадий Шестак хочет устроить их на временную работу в распределительные центры сетевых супермаркетов. Он ведёт об этом переговоры с украинским ритейлером Fozzy Group. Отправленные в отпуск женщины будут получать от компании материальную помощь в размере $200 в месяц.

В середине марта Amazon приостановила продажи некоторых товаров, которые не относятся к категории первой необходимости. Из-за этого продажи Ugears упали на 17%. 3 апреля продажи конструкторов на Amazon возобновились.

Конструктор Ugears​

У компании 48 дистрибьюторов по всему миру, но их клиенты — магазины игрушек, канцелярских принадлежностей, товаров для хобби — закрыты. Покупатели могут заказать конструкторы только на Amazon и сайтах Ugears и партнёров. Глава компании ожидает, что из-за этого месячный оборот составит $260-330 тысяч от запланированных $1,3 млн.

Эти деньги едва ли перекроют текущие расходы и материальную помощь сотрудникам. Компания может потратить на них $1 млн в ближайшие три месяца — столько, по мнению Шестака, должна продлиться самоизоляция, чтобы пройти пик пандемии.Сейчас Ugears продаёт запасы со склада. По расчётам Шестака, их хватит на год, а за это время пандемия закончится.

Нашего бюджета достаточно для того, чтобы прожить, пока всё закончится. После этого запустим работу снова, может быть, не на полную мощность. Есть надежда, что сработает отложенный спрос. У нас готово к запуску восемь новинок, наши фанаты пишут нам и ждут их.

Геннадий Шестак
генеральный директор Ugears
Торговля
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«Вкусвилл» начал переводить магазины в Москве в формат «самовывоза»
Клиенты смогут составить список покупок, а сотрудники ритейлера соберут заказ.
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