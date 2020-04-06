Спрос на конструкторы, пазлы, настолки и другие товары для развлечений дома ожидаемо вырос, но у производителей возникла другая проблема — негде делать новые партии.

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В самоизоляции россияне стали чаще покупать детские игрушки, настольные игры и наборы для творчества. Выросла и популярность образовательных сервисов — за март общее количество их пользователей увеличилось на 3,2 млн человек.

Однако вопреки статистике опрошенные vc.ru производители товаров для творчества и создатели образовательных проектов не уверены, что самоизоляция пошла на пользу их бизнесу.

Одним пришлось остановить собственное производство и думать, как поддержать сотрудников. Другие продолжают работать и замечают рост продаж, но не уверены, что их запасов хватит, если самоизоляция затянется. Некоторые адаптируют свои товары, чтобы пользователи могли их скачать и распечатать, и благодаря этому выходят в ноль.

Издательство настольных игр «Банда умников»: ищет новые способы продвижения и продаж

«Банда умников» — издательство детских развивающих настольных игр и тетрадей. За последние две недели спрос не изменился, говорит сооснователь компании Сергей Пархоменко. Однако покупатели стали заказывать больше обучающих тетрадей, чем игр, — родители хотят занять детей чем-то, что они могут делать в одиночку.

С начала марта увеличилось количество новых подписчиков в группе компании во «ВКонтакте». Если раньше каждый день подписывались 15-30 пользователей, то теперь — до 150-200 человек. Ежедневный охват тоже вырос: с 20-30 тысяч до 70 тысяч уникальных просмотров в день. По словам Пархоменко, это влияет на продажи — 1 апреля компания объявила предзаказ на свою новую книгу, и за два дня только из соцсетей пришло 50 предоплат.

По словам Пархоменко, многие типографии сейчас находятся в «коматозном» состоянии, но компании удаётся пополнять запасы тетрадей: «Банда умников» сотрудничает с теми, кто продолжает работать в «нерабочие» дни.

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Тем не менее компания перестраивается на запуск электронных продуктов. Она разрабатывает вебинары для родителей и педагогов (пока разработан один вебинар стоимостью 490 рублей), а также блок платных письменных задач для собственного сайта с бесплатными внеурочными заданиями «Реши-Пиши». Пользователи смогут купить их по цене 1–1,5 рубля за страницу.

Компания сократила рекламный бюджет до 30 тысяч рублей в месяц, тогда как в сезон он достигает 120 тысяч рублей в месяц. Чтобы сэкономить, она делает ставку на взаимное продвижение с другими компаниями, которое Пархоменко считает «добрым способом взаимовыручки».

2 апреля компания запустила совместное промо с «Додо Пиццей». При заказе «семейного комбо» покупатель получает ссылку на головоломки для детей, которые размещены в закрытом разделе сайта «Банды умников». Также Пархоменко ведёт переговоры о взаимном промо с банком «Тинькофф».

На фоне роста курьерской доставки компания решила разместить свои товары на маркетплейсах. Она уже завезла партию товаров на склад Ozon и завершает переговоры с сервисом доставки «Утконос». Так Пархоменко рассчитывает повысить продажи. У компании есть свой фургон для доставки в Санкт-Петербурге, но его оставили только для перевозки мелких оптовых заказов и переложили большую часть работы на курьерские службы — 3 апреля компания начала сотрудничать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом».

Пока мы сохраняем выручку на плановом уровне семи-восьми миллионов в месяц. Но поскольку сейчас для нас не сезон, то любая ошибка и «замороженная» сумма для нас опасна. Даже разрыв в 500 тысяч мы почувствуем всем телом. Поэтому мы стараемся входить в переговоры со старыми и новыми арендодателями, типографиями, изготовителями компонентов, дистрибьюторами и оптовыми покупателями с чётко сформулированной позицией, например «сейчас логистика между городами может встать, давайте посмотрим товарные остатки на вашем складе и дополним их резервом». Это помогает на фоне всеобщей неопределённости, когда многие партнёры находятся в лёгком ступоре. Сергей Пархоменко сооснователь «Банды умников»

Создатели детских квестов Kotikiteam: работают на самоокупаемости, занимаются новыми проектами

Kotikiteam производит детские домашние квесты в коробке — наборы заданий с картинками и реквизитом, которые нужно выполнить, следуя сказочной истории. С 30 марта компания временно остановила работу курьеров и пользуется только службой доставки СДЭК. Из-за этого новых заказов стало в два раза меньше.

Набор ​Kotikiteam

На время самоизоляции приостановили работу также трое сотрудников, которые занимаются сборкой наборов с заданиями. Сейчас новые наборы не собирают, компания продаёт то, что осталось на складе. Этих запасов хватит на два-три месяца, говорит основательница компании Алеся Гортинская. Она надеется, что за это время ситуация наладится и сборщики смогут снова выйти на работу. Общей выручки сейчас хватает, чтобы выходить в ноль и покрывать расходы на аренду помещения и зарплаты всем 15 сотрудникам.

Чтобы поддерживать уровень доходов и продаж, компания стала активнее продвигать электронные квесты, которые можно скачать и распечатать дома. Они стоят от 290 рублей, тогда как наборы — в среднем три тысячи каждый.

Самоизоляция может даже положительно сказаться на нашем деле. У нас было много проектов, на которые не хватало времени, а теперь оно появилось. Мы запустили акцию в Instagram о том, чем заняться с детьми дома, и продолжаем привлекать новых подписчиков. Нужно сейчас какое-то время поработать на самоокупаемости, зато после этого мы сможем выпустить новые, интересные продукты и повысить продажи. Алеся Гортинская основательница Kotikiteam

Производитель пазлов Davici: держится за счёт интернет-продаж

Davici производит деревянные пазлы с деталями необычной формы. С начала самоизоляции эффективнее стала работать интернет-реклама компании. За первые дни апреля её охват вырос вдвое, а количество кликов в день стало больше в полтора раза по отношению к марту.

Благодаря рекламе количество новых заказов выросло на 15% в официальном интернет-магазине компании и на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. По словам директора Davici Веры Левши, люди берут сразу несколько пазлов, чтобы хватило надолго. Пазлы стоят от одной до пяти тысяч рублей.

Пазл Davici​

Тем не менее проект сталкивается со сложностями из-за нестабильной работы служб доставки. С 30 марта по 1 апреля были закрыты все отделения «Почты России», кроме круглосуточных, и до сих пор закрыты некоторые пункты выдачи службы СДЭК. Компания за свой счёт организовала бесплатную курьерскую доставку СДЭК клиентам. Также, по словам Веры Левши, в ближайшее время могут начаться проблемы с поставками материалов, но на складе компании есть запас на несколько месяцев, пока ситуация не наладится.

Ещё одна проблема связана с работой типографий. В «нерабочие» дни они не смогут напечатать картины для пазлов, поэтому Davici не выпустит в плановое время несколько новинок.

Выручки сейчас хватает, чтобы покрыть все расходы, но пока сложно сказать, сможем ли мы заработать. Фирменные магазины в Москве и Петербурге закрыты, точки самовывоза тоже закрыты без возможности получения прибыли. Магазины партнёров не работают, соответственно, складские остатки растут и поставки в следующем месяце могут быть меньше прогнозируемых. Покупатели перетекут в интернет, но надолго ли, неизвестно. Вера Левша генеральный директор Davici

Образовательный сервис «Магистерия»: рост есть, но с продлением самоизоляции может остановиться

«Магистерия» — это образовательный сайт с платными лекциями и курсами по искусству и гуманитарным наукам. За последние две недели количество регистраций на сайте резко увеличилось: раньше каждую неделю появлялось 200 новых пользователей, теперь — более 1000.

С начала всеобщей самоизоляции компания открыла бесплатный доступ к ряду платных курсов, например, курсов по литературе «Серебряный век» и «Достоевский. Писатель, заглянувший в бездну», а на популярные курсы сделала скидки. В целом с середины марта еженедельное количество продаж и выручка проекта выросли вдвое. Прибыль создатели проекта ещё не подсчитывали.

Сейчас компания обеспечивает авторов необходимыми программами для домашней звукозаписи, планирует запустить на сайте опцию тестирования знаний и подарочные промокоды. По словам основателя проекта Андрея Борейко, серьёзных сложностей в работе нет, но из-за продолжения самоизоляции может появиться риск падения продаж.

Понятно, что дома люди будут больше сидеть в интернете, больше смотреть образовательный и развлекательный контент. Поэтому мы ожидаем более быстрого роста нашей аудитории, чем в нормальных условиях. Но если карантинные меры затянутся, то платёжеспособность пользователей и их готовность слушать что-то об умном и прекрасном в ближайшие месяцы окажется под вопросом. Андрей Борейко основатель «Магистерии»

Производитель конструкторов Ugears: остановил работу, несёт потери

Компания производит деревянные 3D-конструкторы и продаёт их в России и по всему миру. Три недели назад она полностью остановила производство новых товаров на фабрике под Киевом. Из 250 сотрудников 50 продолжают работать удалённо, а 200 отправили в отпуск за свой счёт.

Из тех, кто ушёл в отпуск, половина сотрудников — мужчины. Директор Ugears Геннадий Шестак хочет устроить их на временную работу в распределительные центры сетевых супермаркетов. Он ведёт об этом переговоры с украинским ритейлером Fozzy Group. Отправленные в отпуск женщины будут получать от компании материальную помощь в размере $200 в месяц.

В середине марта Amazon приостановила продажи некоторых товаров, которые не относятся к категории первой необходимости. Из-за этого продажи Ugears упали на 17%. 3 апреля продажи конструкторов на Amazon возобновились.

Конструктор Ugears​

У компании 48 дистрибьюторов по всему миру, но их клиенты — магазины игрушек, канцелярских принадлежностей, товаров для хобби — закрыты. Покупатели могут заказать конструкторы только на Amazon и сайтах Ugears и партнёров. Глава компании ожидает, что из-за этого месячный оборот составит $260-330 тысяч от запланированных $1,3 млн.

Эти деньги едва ли перекроют текущие расходы и материальную помощь сотрудникам. Компания может потратить на них $1 млн в ближайшие три месяца — столько, по мнению Шестака, должна продлиться самоизоляция, чтобы пройти пик пандемии.Сейчас Ugears продаёт запасы со склада. По расчётам Шестака, их хватит на год, а за это время пандемия закончится.