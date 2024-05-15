Lamoda представила собственный бренд мужской одежды Mademan Статьи редакции
В апреле компания выпустила женскую коллекцию под брендом Nume.
- Lamoda запустила продажи собственного бренда мужской одежды и обуви Mademan. В первую коллекцию вошли больше 100 позиций100 позиций — футболки, джинсы, брюки, рубашки, худи, а также верхняя одежда и кеды.
- Дизайн всех моделей разработали внутри Lamoda. Бренд включает вещи классического стиля и капсульные коллекции, пояснили Adindex в компании.
- О планах Lamoda запустить собственные бренды мужской и женской одежды «Ъ» узнал в марте 2024 года. Решение выйти на этот рынок компания объяснила высоким спросом на повседневную одежду после ухода зарубежных ритейлеров.
- В апреле компания представила свою первую женскую коллекцию под брендом Nume. На старте в неё вошли 92 позиции — например, платья, брючные костюмы, рубашки, куртки, юбки.
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Почему ценник как у хилфигера на распродаже?)
иногда даже и без распродажи можно такой встретить. и вообще дорого.
Цена - это часть позиционирования
Цены как цены, шел бы ты на Ягодки с такими вопросами
Согласен. Потом как обычно будут скидки и цена будет на порядок ниже. А Хилфигер и этот бренд могут даже ткань для рубашек покупать на одной и той же фабрике.
Один из способов создать впечатление о бренде как бы для среднего класса. Когда введут скидки, цены приблизятся к адекватным, но у потребителя останется ощущение, что он выгодно купил дорогую вещь. Тот же принцип работает в люксе, причём даже без скидок. Именно ценник создаёт впечатление, что сумка за 300к отличная инвестиция (на самом деле нет).
Не слишком ли высокая цена за базовую футболку.
конечно высокая, ценник ей до 1к.
700 рублей за 180 г/м) а тут скорее всего вообще 160
Вы посмотрите какой чел грустный на фото. Он потому и грустный, что не может позволить себе футболку за 3К
Не, его задолбали переодеваниями.
Остается только пожелать им удачи с такими ценами)
Китайцы плотный хлопок базовый по 100 юаней у себя толкают, я подобный видел в 00-х от Никарагуа в США.
тот же ассортимент, что и в бифри, уже надоел этот выбор без выбора, везде одно и то же
одеваться не как все всегда было прерогатива тех кто может себе позволить заказывать индивидуальный пошив и кастомную одежду
Madame man? Madman?
Кеды от zero-бренда за 11...Я в Европах две пары NB 500 куплюс по 65 долларов. Оверпрайс.
А елдаки почем закупаете?
Мужской бренд Мадама.
Безликий дизайн с фабрики в Бангладеше или в Пакистане. Впрочем таким тряпьем навалено половина магазинов в Великобритании и кстати за тот же ценник.
И правильно. Пусть англосаксы платят за эксплуатацию
Мусор
Если в ценниках убрать первую цифру, то вполне норм для модника с полиэтиленовым пакетом в руке
дизайн неплохой, базовые вещи ,с такими проще не накосячить и для любого случая подходят
Как-то подробностей мало. Где шьют, какой объем инвестиций в разработку и запуск? Какие ожидания от этой СТМ на горизонте года, какой ожидаемый объем продаж?
Mademan он же солдат. Первая ступень в иерархии семьи)
ну херня же безликая
Кстати, а помните новость, как поляков (Reserved, Sinsay, и т.д.) поймали на том, что они фейково ушли из России и у них обвалились акции?
Невероятно, но магазины по прежнему работают и акции отросли обратно))
Все потявкали и забыли, ничего удивительного.
Хорошо, что сделали для мужиков, женской одежды дофига, мужской мало. Но ценник чет слишком
Не, с такими ценами я продолжу покупать Superdry, CK, Levi’s, Uniqlo, UCB
Джинсовку или жилетку в левисе не купишь за такую цену.
Название, IMHO, неудачное. Смахивает на Мадам, что совсем не по мужски))