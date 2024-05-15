Торговля
Артур Томилко

Lamoda представила собственный бренд мужской одежды Mademan Статьи редакции

В апреле компания выпустила женскую коллекцию под брендом Nume.

  • Lamoda запустила продажи собственного бренда мужской одежды и обуви Mademan. В первую коллекцию вошли больше 100 позиций100 позиций — футболки, джинсы, брюки, рубашки, худи, а также верхняя одежда и кеды.
  • Дизайн всех моделей разработали внутри Lamoda. Бренд включает вещи классического стиля и капсульные коллекции, пояснили Adindex в компании.
Скриншот с сайта Lamoda
  • О планах Lamoda запустить собственные бренды мужской и женской одежды «Ъ» узнал в марте 2024 года. Решение выйти на этот рынок компания объяснила высоким спросом на повседневную одежду после ухода зарубежных ритейлеров.
  • В апреле компания представила свою первую женскую коллекцию под брендом Nume. На старте в неё вошли 92 позиции — например, платья, брючные костюмы, рубашки, куртки, юбки.

#новости #lamoda

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 Борис Интеграторов

Почему ценник как у хилфигера на распродаже?)

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legacy

иногда даже и без распродажи можно такой встретить. и вообще дорого.

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Serge Schukin

Цена - это часть позиционирования

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Soludo

Цены как цены, шел бы ты на Ягодки с такими вопросами

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Кирилл Садовой

Согласен. Потом как обычно будут скидки и цена будет на порядок ниже. А Хилфигер и этот бренд могут даже ткань для рубашек покупать на одной и той же фабрике.

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anton smirnov

Один из способов создать впечатление о бренде как бы для среднего класса. Когда введут скидки, цены приблизятся к адекватным, но у потребителя останется ощущение, что он выгодно купил дорогую вещь. Тот же принцип работает в люксе, причём даже без скидок. Именно ценник создаёт впечатление, что сумка за 300к отличная инвестиция (на самом деле нет).

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Alexander Carter

Не слишком ли высокая цена за базовую футболку.

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legacy

конечно высокая, ценник ей до 1к.

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Кузя

700 рублей за 180 г/м) а тут скорее всего вообще 160

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nimda

Вы посмотрите какой чел грустный на фото. Он потому и грустный, что не может позволить себе футболку за 3К

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Чайка О.

Не, его задолбали переодеваниями.

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Микростефан

Остается только пожелать им удачи с такими ценами)

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Торговец Елдаками

Китайцы плотный хлопок базовый по 100 юаней у себя толкают, я подобный видел в 00-х от Никарагуа в США.

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lakoros
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Тимур Чумаков

тот же ассортимент, что и в бифри, уже надоел этот выбор без выбора, везде одно и то же

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Дмитрий Сомов

одеваться не как все всегда было прерогатива тех кто может себе позволить заказывать индивидуальный пошив и кастомную одежду

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Торговец Елдаками

Madame man? Madman?
Кеды от zero-бренда за 11...Я в Европах две пары NB 500 куплюс по 65 долларов. Оверпрайс.

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Мигель Маркин

А елдаки почем закупаете?

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Иван Иванов

Мужской бренд Мадама.

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Александр Соар

Безликий дизайн с фабрики в Бангладеше или в Пакистане. Впрочем таким тряпьем навалено половина магазинов в Великобритании и кстати за тот же ценник.

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Фоксик

И правильно. Пусть англосаксы платят за эксплуатацию

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Roger Wilco

Мусор

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Огурец Молодец

Если в ценниках убрать первую цифру, то вполне норм для модника с полиэтиленовым пакетом в руке

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Роман Коц

дизайн неплохой, базовые вещи ,с такими проще не накосячить и для любого случая подходят

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SAMURAY

Как-то подробностей мало. Где шьют, какой объем инвестиций в разработку и запуск? Какие ожидания от этой СТМ на горизонте года, какой ожидаемый объем продаж?

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lakoros

Mademan он же солдат. Первая ступень в иерархии семьи)

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Leo Baturin

ну херня же безликая

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Soludo

Кстати, а помните новость, как поляков (Reserved, Sinsay, и т.д.) поймали на том, что они фейково ушли из России и у них обвалились акции?

Невероятно, но магазины по прежнему работают и акции отросли обратно))

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Кирилл Садовой

Все потявкали и забыли, ничего удивительного.

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Григорий Ефремов

Хорошо, что сделали для мужиков, женской одежды дофига, мужской мало. Но ценник чет слишком

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drapeg

Не, с такими ценами я продолжу покупать Superdry, CK, Levi’s, Uniqlo, UCB

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Кирилл Садовой

Джинсовку или жилетку в левисе не купишь за такую цену.

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Андрей Захаров

Название, IMHO, неудачное. Смахивает на Мадам, что совсем не по мужски))

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