Торговля
Маша Цепелева

Wildberries изменил оферту для продавцов и отменил часть штрафов после предупреждения ФАС Статьи редакции

В апреле ведомство нашло в договоре площадки «признаки навязывания невыгодных условий».

  • Wildberries отменил гибкие тарифы на хранение товаров на складе и логистику, снизил размер некоторых штрафов и «чётко описал» ответственность продавцов за разные виды нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
  • Например, продавцы могут бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней, в зависимости от категории товара.
  • Маркетплейс отменил штраф «За другие нарушения». Теперь все причины удержаний закреплены офертой, там же прописаны правила полной или частичной блокировки личного кабинета и порядок его восстановления. В оферте также детально описали приёмку и сортировку товара продавцов, которые работают по моделям продаж «Со склада Wildberries» и «Маркетплейс» (со склада продавца).
  • За нарушения во время приёмки теперь есть ответственность для маркетплейса, но в компании не раскрыли размер компенсации. Wildberries также сформулировал признаки недобросовестного поведения продавцов и список случаев, когда маркетплейс может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
  • В январе 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%.
  • 9 апреля ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту. Ведомство за год получило «большое количество» обращений граждан и компаний, которые указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.
Фото ТАСС

#новости #wildberries

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17 комментариев
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 Вадим Д.

ВБ отменил часть штрафов?!
Ааа, просто добавили новых и оставшиеся подорожали.
Модель прибыли-то на штрафах построена, не могут пчёлы быть против мёда.

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Matvey Latyshev

Классика. Бакальчук шарит, как надо

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Вадим Д.

Это да. Кто ж её опекает и реально владеет этим банкетом?

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Евгений Ким

А где посмотреть какую часть из общей прибыли ВБ составляют штрафы?

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Наталья Казакова

Это была бы интересная информация

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Вадим Д.

Не так давно был материал здесь, на vc, боюсь напутать, но что-то за 70%. Я тоже хм, удивился.

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Flight Of The Spoon

ПВЗшники: а мы? 🗿

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Y. Guzen
Маркетплейс отменил штраф «За другие нарушения». - аахахахх знаете как в некоторых заведениях стоят коробки для чая с дурацкими надписями, вот эти "другие нарушения" из той же песни 😁
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Слегка Придурковатый

Не прокатило, вычёркиваем (с)

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Peter Mochalov

Да, теперь нет штрафов, более того, выплачивают за мотивацию 💪💪

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Yuri Hill

ну что вы после таких выплат не замотивировались что ли? 🤣Очень хорошая мотивация как по мне с ними не сотрудничать

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Веселый стробоскоп

Это какая-то обратная мотивация

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Gre Li

Да вот дают морковку… сзади.

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Андрей

Правильно. Пусть ещё штрафы за занижение размеров упаковки отменит. Чтоб стало как на озоне и на маркете. Анархия - мать порядка :)
https://vc.ru/u/2904152-andrey/1160522-serial-shchedryy-ozon-seriya-4-ozon-nanosit-otvetnyy-udar

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Андрей

Правильная ссылка - https://vc.ru/u/2904152-andrey/1170518-serial-shchedryy-ozon-final-sezona

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Иван Кривопалов

Переобулись немного

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Андрей Буров

так все таки предупреждения фас оказывается работают, а я то думал что это все вымысел

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14 комментариев
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