Wildberries изменил оферту для продавцов и отменил часть штрафов после предупреждения ФАС Статьи редакции
В апреле ведомство нашло в договоре площадки «признаки навязывания невыгодных условий».
- Wildberries отменил гибкие тарифы на хранение товаров на складе и логистику, снизил размер некоторых штрафов и «чётко описал» ответственность продавцов за разные виды нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
- Например, продавцы могут бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней, в зависимости от категории товара.
- Маркетплейс отменил штраф «За другие нарушения». Теперь все причины удержаний закреплены офертой, там же прописаны правила полной или частичной блокировки личного кабинета и порядок его восстановления. В оферте также детально описали приёмку и сортировку товара продавцов, которые работают по моделям продаж «Со склада Wildberries» и «Маркетплейс» (со склада продавца).
- За нарушения во время приёмки теперь есть ответственность для маркетплейса, но в компании не раскрыли размер компенсации. Wildberries также сформулировал признаки недобросовестного поведения продавцов и список случаев, когда маркетплейс может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
- В январе 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%.
- 9 апреля ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту. Ведомство за год получило «большое количество» обращений граждан и компаний, которые указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.
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ВБ отменил часть штрафов?!
Ааа, просто добавили новых и оставшиеся подорожали.
Модель прибыли-то на штрафах построена, не могут пчёлы быть против мёда.
Классика. Бакальчук шарит, как надо
Это да. Кто ж её опекает и реально владеет этим банкетом?
А где посмотреть какую часть из общей прибыли ВБ составляют штрафы?
Это была бы интересная информация
Не так давно был материал здесь, на vc, боюсь напутать, но что-то за 70%. Я тоже хм, удивился.
ПВЗшники: а мы? 🗿
Не прокатило, вычёркиваем (с)
Да, теперь нет штрафов, более того, выплачивают за мотивацию 💪💪
ну что вы после таких выплат не замотивировались что ли? 🤣Очень хорошая мотивация как по мне с ними не сотрудничать
Это какая-то обратная мотивация
Да вот дают морковку… сзади.
Правильно. Пусть ещё штрафы за занижение размеров упаковки отменит. Чтоб стало как на озоне и на маркете. Анархия - мать порядка :)
https://vc.ru/u/2904152-andrey/1160522-serial-shchedryy-ozon-seriya-4-ozon-nanosit-otvetnyy-udar
Правильная ссылка - https://vc.ru/u/2904152-andrey/1170518-serial-shchedryy-ozon-final-sezona
Переобулись немного
так все таки предупреждения фас оказывается работают, а я то думал что это все вымысел