Союз торговых центров России попросил у министерств и ФНС налоговых льгот «из-за неравных условий с маркетплейсами» Статьи редакции
Например, снизить ставку налога на имущество и отменить НДС.
- Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров направил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин, Федеральную налоговую службу (ФНС) и правительство, пишет «Ъ» со ссылкой на текст сообщения. СТЦ просит о мерах поддержки для розничных сетей. Например, снизить для них ставку налога на имущество, ввести особый налоговый режим и допустить привлечение самозанятых.
- В Минэкономики и ФНС не ответили на запрос издания. Минфин и правительство пока не получали письма, в Минпромторге обещали рассмотреть обращение.
- СТЦ считает, что маркетплейсы по сравнению с магазинами имеют преференции. Например, они перекладывают ответственность за реализацию контрафакта на продавцов, офлайн-ритейлеров же за это штрафуют. Также маркетплейсы могут избежать НДС и налога на прибыль от продаж и несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные задачи.
- Маркетплейсы стали «филиалами рынка "Садовод", где много контрафактной и несертифицированной продукции», считает гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин. А НДС не платит большая часть продавцов, утверждает президент сети Baon Илья Ярошенко. Поэтому СТЦ предлагает обнулить НДС на два-три года по аналогии с ресторанным и гостиничным бизнесом.
- Никаких перекосов в налогообложении между магазинами и маркетплейсами нет, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы) Артём Соколов. Онлайн-площадки платят налоги только с собственных услуг, поэтому «так называемые неравные налоговые условия» — это разные налоговые режимы, используемые работающими на маркетплейсах продавцами, утверждает он.
- По оценкам АКИТ, в 2023 году объём интернет-торговли в России увеличился на 28% год к году, до 6,4 трлн рублей. Её доля в общем объёме розничных продаж выросла с 11,6% до 13,8% в 2022 году.
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Ясно, рыночек порешал
Пусть попробуют в свободный рынок
а ты не радуйся. Когда оффлайн магазы закроются из-за нерентабельности, что-то купить можно будет только онлайн. А это огромный простор для реализации чего-то вроде:
1) Доступ в инет только по всей биометрии, какая у тебя есть
2) Если пришла повестка - ни в один магаз не зайдешь, пока не явишься в военкомат
3) Цена на интернет +8000%
4) Налог на покупку онлайн 20%
и тд и тп. И никуда ты от этого не денешься, потому что еду, одежду и тд просто больше нигде не купишь.
Ты тоже не радуйся , в таком случае пооткрывают оффлайн обратно , и будут ходить уже обратно ;)
Оффлайн сам завозит товары, контрафакта, которые потом и сам успешно реализует на МП.
Прям белые и пушистые :)))
Рынок + сервис порешал, а теперь разговоры в пользу бедных.