Торговля
Евгения Евсеева

«Почта России» запустила сервис для управления продажами на маркетплейсах Статьи редакции

С помощью него можно контролировать цены на товары и их остатки, а также управлять доставкой.

  • «Почта России» запустила сервис Ekom+ для продавцов на маркетплейсах, заметил Shopper’s. Представитель компании подтвердил, что это новый проект. Согласно Telegram-каналу сервиса, работать он начал в апреле 2024 года, официально о запуске почтовый оператор не объявлял.
  • На Ekom+ продавцы могут управлять ценами, остатками и описанием товаров на разных маркетплейсах. Также можно анализировать рейтинги, продвигать товары и управлять доставкой. Для последней у «Почты России» с октября 2022 года работает услуга «ЕКОМ Маркетплейс».
  • В будущем сервис планирует внедрить сбор и подготовку заказов, планирование поставок и другое.
  • Ekom+ — платный, но стоимость доступа на сайте не указана, а тарифы в «Почте России» не раскрыли. Подключиться сервис предлагает бесплатно, для этого нужно авторизоваться с помощью аккаунта в «Почте России» и заполнить анкету.
  • С какими именно маркетплейсами работает сервис — тоже не указано. В анкете упоминаются Wildberries и Ozon.
  • Платформы для управления кабинетами на маркетплейсах есть, например, у «Точки» и «Тинькофф».

#новости #почтароссии

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4 комментария
Никита Важаев

Почта России что-то запускает это уже новость, но вопрос в другом, откуда деньги появились вдруг?

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Евгений Фрост

Так маркетплейсы скинулись, чтоб от них отцепились...

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Вадим Д.

Но нужно оформить подписку на комсомолку и просроченные продукты?

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Укладчик стекловаты

Лучше бы они логистикой занимались. Дали дышать мелким ИМ, чтобы те могли конкурировать с МП. Но почта будет делать что угодно, кроме логистики)

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