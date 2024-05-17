«Почта России» запустила сервис для управления продажами на маркетплейсах Статьи редакции
С помощью него можно контролировать цены на товары и их остатки, а также управлять доставкой.
- «Почта России» запустила сервис Ekom+ для продавцов на маркетплейсах, заметил Shopper’s. Представитель компании подтвердил, что это новый проект. Согласно Telegram-каналу сервиса, работать он начал в апреле 2024 года, официально о запуске почтовый оператор не объявлял.
- На Ekom+ продавцы могут управлять ценами, остатками и описанием товаров на разных маркетплейсах. Также можно анализировать рейтинги, продвигать товары и управлять доставкой. Для последней у «Почты России» с октября 2022 года работает услуга «ЕКОМ Маркетплейс».
- В будущем сервис планирует внедрить сбор и подготовку заказов, планирование поставок и другое.
- Ekom+ — платный, но стоимость доступа на сайте не указана, а тарифы в «Почте России» не раскрыли. Подключиться сервис предлагает бесплатно, для этого нужно авторизоваться с помощью аккаунта в «Почте России» и заполнить анкету.
- С какими именно маркетплейсами работает сервис — тоже не указано. В анкете упоминаются Wildberries и Ozon.
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Почта России что-то запускает это уже новость, но вопрос в другом, откуда деньги появились вдруг?
Так маркетплейсы скинулись, чтоб от них отцепились...
Но нужно оформить подписку на комсомолку и просроченные продукты?
Лучше бы они логистикой занимались. Дали дышать мелким ИМ, чтобы те могли конкурировать с МП. Но почта будет делать что угодно, кроме логистики)