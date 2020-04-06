Клиенты смогут составить список покупок, а сотрудники ритейлера соберут заказ.
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Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» перевела часть торговых точек в Москве в формат киоска, передаёт «Интерфакс». Покупателям нужно составить список продуктов дома или на входе в магазин. Продукты собирают сотрудники «Вкусвилла», поясняет информагентство.
- «Вкусвилл Киоск» — пилотный проект, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе сети. Сейчас таких магазинов семь. В формат киосков ритейлер планирует перевести «несколько десятков» магазинов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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«Мы считаем такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников», — цитирует агентство представителя «Вкусвилла». Магазины будут возвращаться к обычному формату работы исходя из ситуации, добавил он.
- 1 апреля 2020 года водители «Яндекс.Такси» начали доставлять продукты из «Вкусвилла» по Москве — сделать заказ можно в приложении «Вкусвилл Экспресс». С сетью уже сотрудничают Gett Delivery, iGooods и «Сбермаркет».
- «Вкусвилл» планирует начать установку автоматов в подъездах многоквартирных домов Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы жители могли купить скоропортящиеся продукты не выходя на улицу.
- В марте мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции из-за пандемии Covid-2019: с 30 марта по 5 апреля жителям было запрещено покидать дома без крайней необходимости, работа непродовольственной розницы, салонов красоты, ресторанов, кафе и другого бизнеса была приостановлена. 2 апреля ограничения были продлены до мая.
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Марк Берг
-а можно мне помидорчиков, штучек 5, медовик и борщ
Ох, скучал я по формату палатки как в 2003 году :)
Тим Пазухин
А раньше мы не сами вывозили продукты?
Sanaksar RystavelТим
Имеется ввиду ходить по магазину как раньше не получиться . Через окошко
Тим ПазухинSanaksar
да, я уже прочитал. просто название дурацкое
Алина Мищенко
случится ситуация, когда магазину выгоднее продать товар, который "залежался", но еще годен, а покупатель бы выбрал посвежее.
Spiker SpunrealАлина
сейчас у них такое сплошь и рядом из-за низкого спроса на всё. Часто нахожу запкеанку, у которой осталось 1-2 дня. Т.е. я бы её не купил, а вот продавцы в пакет положат.
Павел Скиннер
Уже лет, наверное, семь задаю себе вопрос, почему супермаркет не может работать по модели "стола заказов", когда вся корзина уже собрана к твоему приезду в магазин. Нет, ну там есть, конечно, определенные сложности, типа твоего точного попадания в супермаркет к обозначенному в заказе времени, потому что набор может содержать скоропорт, но тем не менее – реально обязательно нужна была всемирная пандемия, чтобы начать тестировать такие очевидные (на мой личный взгляд) гипотезы и форматы?
А на самом деле – крайне интересно, как у них все это пойдет. Отличное начинание.
Konstantin TimokhinПавел
Потому что супермаркету надо, чтобы ты по дороге за хлебушком взял пару шоколадок, туалетную бумагу и бутылку вина.
А когда ты покупаешь только то, что тебе действительно нужно, ты понижаешь средний чек.
Павел СкиннерKonstantin
Осмелюсь предположить, что для решения этой проблемы достаточно начать развивать рекомендательные системы и совершенствовать их – как с точки зрения качества рекомендаций, так и интерфейсно. Ну и VR, как возможный венец этого процесса :)
Миша МагаданПавел
Одно дело, когда тебе жвачку на экране монитора показали, а совсем другое, когда на кассу притащили 20 наименований.
Павел СкиннерМиша
Само собой, другое. Но в новых реалиях покупательские привычки тоже меняются – и нужно учиться как-то с ними работать, я считаю.
Алекс НикифоровПавел
У супермаркетов даже своя наука есть по выкладыванию товаров. В ближайшем ко мне Перекрестке при входе бухлишко и закусь, а вот хлеб запихан так далеко в угол, что по пути к нему половину магазина невзначай просмотришь. А у касс всякие шоколадки и прочая - чтобы следить проще, и чтобы дети, стоя в
очереди. канючили у родителей киндер или леденец.
Ну и через интернеты запах кондитерского отдела или свежей выпечки пока не особо передается. Да и в VR хлеб не пощупать, чисто визуально буханка 5тидневной свежести не отличается от сегодняшней.
Романелло КивогенсKonstantin
Скажите, а до кризиса продукты на дом не доставляли: не было ни одного интернет-сервиса по их продаже, например "Утконос"? А если были и даже появлялись новые, то может быть дело вовсе не сумме среднего чека? Почему к примеру "Перекрёсток" не закрывал свой интернет-магазин, если там нельзя было попутно впарить рулон бумаги и киндер-сюприз? Почему тот же "Вкусвилл" начал доставлять продукты ещё до коронавируса?
Василий СтепановПавел
Потому что так вы будете покупать только то, что сами хотите. А не то, что хотят маркетологи.
Valentin DombrovskyПавел
«Утконос» начинал с такой модели, но в итоге перешёл на доставку.
Романелло КивогенсПавел
Очевидно потому, что в обычных условиях спрос на подобную услуг минимален. Коли покупателю всё равно надо переться в магазин, ему проще самому пройтись по нему и взять нужный товар, нежели потратить время на то, чтобы выбрать его по интернету.
Алекс Никифоров
"Вкусвилл" изобрел режим работы Утконоса. Еще лет 12 назад я так в утконосе в Зеленограде формировал заказ и забирал уже готовый - но потом у них что-то не срослось и они начали сворачивать число точек выдачи.
А было удобно - например забрать по дороге с работы, с минимумом телодвижений. И зачастую удобней доставки - не нужно караулить курьера.
Ivan BoldyrevАлекс
Просто тогда эпидемии не было.
Mikhail Terentev
Такое уже было в Утконосе лет 12 назад
Константин Полухтин
А количество посетителей точек у них не снизилось? Это точно забота о людях?
Машрум
Переться самомуму куда-то чтобы купить теже продукты только в x2 раза дороже. В чем кайф?
Мистер БлондинМашрум
Там вкусненько
МашрумМистер
не вкуснее, где либо еще
Александр Саня СашкаМашрум
Это где такое в 2 раза дороже то? 🤷🏻♂️
Mikhail Shamov
Опцией «Закажи и забери» пользуюсь и так, очень удобная вещь.
Павел СкиннерMikhail
Где такое предлагают?
Владимир ЧижевскийПавел
Во Вкусвилле же.
Mikhail ShamovПавел