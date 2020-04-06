Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» перевела часть торговых точек в Москве в формат киоска, передаёт «Интерфакс». Покупателям нужно составить список продуктов дома или на входе в магазин. Продукты собирают сотрудники «Вкусвилла», поясняет информагентство.

«Мы считаем такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников», — цитирует агентство представителя «Вкусвилла». Магазины будут возвращаться к обычному формату работы исходя из ситуации, добавил он.

