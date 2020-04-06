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Торговля
Галина Мубаракшина
5027

«Вкусвилл» начал переводить магазины в Москве в формат «самовывоза» Материал редакции

Клиенты смогут составить список покупок, а сотрудники ритейлера соберут заказ.

  • Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» перевела часть торговых точек в Москве в формат киоска, передаёт «Интерфакс». Покупателям нужно составить список продуктов дома или на входе в магазин. Продукты собирают сотрудники «Вкусвилла», поясняет информагентство.

  • «Вкусвилл Киоск» — пилотный проект, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе сети. Сейчас таких магазинов семь. В формат киосков ритейлер планирует перевести «несколько десятков» магазинов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

  • «Мы считаем такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников», — цитирует агентство представителя «Вкусвилла». Магазины будут возвращаться к обычному формату работы исходя из ситуации, добавил он.

  • 1 апреля 2020 года водители «Яндекс.Такси» начали доставлять продукты из «Вкусвилла» по Москве — сделать заказ можно в приложении «Вкусвилл Экспресс». С сетью уже сотрудничают Gett Delivery, iGooods и «Сбермаркет».
  • «Вкусвилл» планирует начать установку автоматов в подъездах многоквартирных домов Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы жители могли купить скоропортящиеся продукты не выходя на улицу.
  • В марте мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции из-за пандемии Covid-2019: с 30 марта по 5 апреля жителям было запрещено покидать дома без крайней необходимости, работа непродовольственной розницы, салонов красоты, ресторанов, кафе и другого бизнеса была приостановлена. 2 апреля ограничения были продлены до мая.

#новость #вкусвилл #доставка

Торговля
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Всем привет. Меня зовут Павел Костин, CEO платформы Exponea в России и СНГ. Хочу поговорить о том, как мир изменился за последние два месяца, к чему это приведет и как эти изменения можно использовать для себя.
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28 комментариев
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Марк Берг

14

-а можно мне помидорчиков, штучек 5, медовик и борщ
Ох, скучал я по формату палатки как в 2003 году :)

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Тим Пазухин

5

А раньше мы не сами вывозили продукты?

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Sanaksar Rystavel

Тим
4

Имеется ввиду ходить по магазину как раньше не получиться . Через окошко

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Тим Пазухин

Sanaksar
3

да, я уже прочитал. просто название дурацкое

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Алина Мищенко

6

случится ситуация, когда магазину выгоднее продать товар, который "залежался", но еще годен, а покупатель бы выбрал посвежее. 

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Spiker Spunreal

Алина
1

сейчас у них такое сплошь и рядом из-за низкого спроса на всё. Часто нахожу запкеанку, у которой осталось 1-2 дня. Т.е. я бы её не купил, а вот продавцы в пакет положат.

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Павел Скиннер

1

Уже лет, наверное, семь задаю себе вопрос, почему супермаркет не может работать по модели "стола заказов", когда вся корзина уже собрана к твоему приезду в магазин. Нет, ну там есть, конечно, определенные сложности, типа твоего точного попадания в супермаркет к обозначенному в заказе времени, потому что набор может содержать скоропорт, но тем не менее – реально обязательно нужна была всемирная пандемия, чтобы начать тестировать такие очевидные (на мой личный взгляд) гипотезы и форматы?
А на самом деле – крайне интересно, как у них все это пойдет. Отличное начинание.

Ответить

Konstantin Timokhin

Павел
10

Потому что супермаркету надо, чтобы ты по дороге за хлебушком взял пару шоколадок, туалетную бумагу и бутылку вина.
А когда ты покупаешь только то, что тебе действительно нужно, ты понижаешь средний чек.

Ответить

Павел Скиннер

Konstantin
1

Осмелюсь предположить, что для решения этой проблемы достаточно начать развивать рекомендательные системы и совершенствовать их – как с точки зрения качества рекомендаций, так и интерфейсно. Ну и VR, как возможный венец этого процесса :)

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Миша Магадан

Павел
1

Одно дело, когда тебе жвачку на экране монитора показали, а совсем другое, когда на кассу притащили 20 наименований.

Ответить

Павел Скиннер

Миша
0

Само собой, другое. Но в новых реалиях покупательские привычки тоже меняются – и нужно учиться как-то с ними работать, я считаю.

Ответить

Алекс Никифоров

Павел
0

У супермаркетов даже своя наука есть по выкладыванию товаров. В ближайшем ко мне Перекрестке при входе бухлишко и закусь, а вот хлеб запихан так далеко в угол, что по пути к нему половину магазина невзначай просмотришь. А у касс всякие шоколадки и прочая - чтобы следить проще, и чтобы дети, стоя в
очереди. канючили у родителей киндер или леденец.
Ну и через интернеты запах кондитерского отдела или свежей выпечки пока не особо передается. Да и в VR хлеб не пощупать, чисто визуально буханка 5тидневной свежести не отличается от сегодняшней.

Ответить

Романелло Кивогенс

Konstantin
0

Скажите, а до кризиса продукты на дом не доставляли: не было ни одного интернет-сервиса по их продаже, например "Утконос"? А если были и даже появлялись новые, то может быть дело вовсе не сумме среднего чека? Почему к примеру "Перекрёсток" не закрывал свой интернет-магазин, если там нельзя было попутно впарить рулон бумаги и киндер-сюприз? Почему тот же "Вкусвилл" начал доставлять продукты ещё до коронавируса?

Ответить

Василий Степанов

Павел
5

Потому что так вы будете покупать только то, что сами хотите. А не то, что хотят маркетологи.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Павел
1

«Утконос» начинал с такой модели, но в итоге перешёл на доставку.

Ответить

Романелло Кивогенс

Павел
0

Очевидно потому, что в обычных условиях спрос на подобную услуг минимален. Коли покупателю всё равно надо переться в магазин, ему проще самому пройтись по нему и взять нужный товар, нежели потратить время на то, чтобы выбрать его по интернету. 

Ответить

Алекс Никифоров

1

"Вкусвилл" изобрел режим работы Утконоса. Еще лет 12 назад я так в утконосе в Зеленограде формировал заказ и забирал уже готовый - но потом у них что-то не срослось и они начали сворачивать число точек выдачи.
А было удобно - например забрать по дороге с работы, с минимумом телодвижений. И зачастую удобней доставки - не нужно караулить курьера.

Ответить

Ivan Boldyrev

Алекс
1

Просто тогда эпидемии не было.

Ответить

Mikhail Terentev

1

Такое уже было в Утконосе лет 12 назад

Ответить

Константин Полухтин

1

А количество посетителей точек у них не снизилось? Это точно забота о людях?

Ответить

Машрум

0

Переться самомуму куда-то чтобы купить теже продукты только в x2 раза дороже. В чем кайф?

Ответить

Мистер Блондин

Машрум
1

Там вкусненько

Ответить

Машрум

Мистер
–1

не вкуснее, где либо еще

Ответить

Александр Саня Сашка

Машрум
1

Это где такое в 2 раза дороже то? 🤷🏻‍♂️

Ответить

Mikhail Shamov

0

Опцией «Закажи и забери» пользуюсь и так, очень удобная вещь.

Ответить

Павел Скиннер

Mikhail
0

Где такое предлагают?

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Владимир Чижевский

Павел
1

Во Вкусвилле же.

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Mikhail Shamov

Павел
1
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