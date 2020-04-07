Такая сумма обременительна даже для крупных компаний, что может сказаться на покупателях, отмечают участники рынка.

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Минфин предложил обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов вносить авансовые платежи и поддерживать их остаток в размере не менее €1 млн в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О таможенном регулировании».

В Минфине и Федеральной таможенной службе не ответили на запросы газеты.

В Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП; входят DHL, DPD, FedEx, UPS, Pony Express и другие) заявили, что это «ничем не обоснованная и обременительная даже для крупных компаний» сумма. Если предложение примут, компаниям придётся брать кредиты, что в итоге будет переложено на конечного покупателя.

Уже сейчас экспресс-перевозчики выступают таможеннымм представителями с банковской гарантией на €500 тысяч, указывают в организации. Там добавляют, что предлагаемое Минфином обязательство будет действовать вне зависимости от того, будет ли таможенные пошлины уплачивать экспресс-перевозчик по поручению получателя или сам покупатель.

Собеседник газеты на рынке онлайн-торговли считает, что норма об авансе в €1 млн появилась в интересах «Почты России» — чтобы ограничить конкурентов. В январе 2019 года госкомпания стала «уполномоченным» оператором по выплате пошлин за физлиц в рамках пилотного проекта: пользователи могут оплатить пошлину на сайте интернет-магазина, если он подключен к такому оператору.

В самой «Почте» отметили в разговоре с изданием, что предложения Минфина касаются экспресс-перевозчиков, но не её.