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Такая сумма обременительна даже для крупных компаний, что может сказаться на покупателях, отмечают участники рынка.
Минфин предложил обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов вносить авансовые платежи и поддерживать их остаток в размере не менее €1 млн в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О таможенном регулировании».
В Минфине и Федеральной таможенной службе не ответили на запросы газеты.
В Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП; входят DHL, DPD, FedEx, UPS, Pony Express и другие) заявили, что это «ничем не обоснованная и обременительная даже для крупных компаний» сумма. Если предложение примут, компаниям придётся брать кредиты, что в итоге будет переложено на конечного покупателя.
Уже сейчас экспресс-перевозчики выступают таможеннымм представителями с банковской гарантией на €500 тысяч, указывают в организации. Там добавляют, что предлагаемое Минфином обязательство будет действовать вне зависимости от того, будет ли таможенные пошлины уплачивать экспресс-перевозчик по поручению получателя или сам покупатель.
Собеседник газеты на рынке онлайн-торговли считает, что норма об авансе в €1 млн появилась в интересах «Почты России» — чтобы ограничить конкурентов. В январе 2019 года госкомпания стала «уполномоченным» оператором по выплате пошлин за физлиц в рамках пилотного проекта: пользователи могут оплатить пошлину на сайте интернет-магазина, если он подключен к такому оператору.
В самой «Почте» отметили в разговоре с изданием, что предложения Минфина касаются экспресс-перевозчиков, но не её.
С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров снизился до €200 и 31 кг на одну посылку. При выходе за лимит покупатель должен выплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг перевеса. В декабре 2019 года Минфин предлагал снизить порог до €100 в месяц с июля 2020 года, до €50 с января 2021 года и до €20 с января 2022 года.
Нужно больше золота
Нужно построить зиккурат
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её нужно меньше кормить и больше доить.
На Золотой трон Императору человечества.
И поместить в зиккурат, ибо уже имеется.
"Видимо, прав был вчера А.Г. Невзоров, описав действия российской власти сродни действиям макак, запущенных в центр управления Большого адронного коллайдера. Они мечутся по пультам, нажимают разные кругленькие, мигающие кнопочки, трутся задницами о клавиатуры..."
Хехе - 15 минут назад видел, тоже понравилась аналогия)
Все они делают грамотно, я подробно описал их действия, просто не в ваших интересах.
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya
они делают не для уменьшения потока импорта а для устранения конкуренции российским магазинам, которые платят не только все пошлины но и ндс. "частный импорт " не настолько влияет на экономику, как с вашей же статьи абсолютно любое оборудование , средства пр-ва и тд
Всегда был уверен в умственных способностях г-на Силуанова. А тут ещё человек в маску надышал, кислородное голодание.
Тихо шифером шурша, крыша едет...
Идея очень многообещающая, на самом деле. Можно еще магазины обязать внести депозит в счет будующих налогов с будующей прибыли от будующих продаж)) , а то вдруг покупателей станет меньше, выручки меньше, налогов меньше?))
Продуктовый должен внести миллион и постоянно пополнять, планируя продажи по каждой категории, иначе будут отключать кассы.
У кого нет ляма эуро могут идти в ж@пу.
Крупные иностранные компании платят налоговый аванс уже много лет.
В РФ ?
Да. Есть личный пример о крупной иностранной компании. Не где то слышал. Слышал только то, что это впринципе норма.
Да просто скоро закроют весь импорт вот увидите. И будут у нас свое все
Телефон - Енисей
Телевизоры - Маруся
Холодильники - Морозко
Стиралка и посудомойка - Иван да Марья 😂😂
Вы думали кинайцы и все остальные цены поднимают, нет это наши налогами все облагают а там цепочка и до нас доходит. Давайте кто там минусы ставьте 😂 глядишь измените ход истории. А тем временем вчера царь всея великий отказался от завоза дешёвого бензина☝️ типо мы что бедные чтоб дёшево заправляться.
Чтобы закрыть импорт, надо обладать достаточным системным мышлением, чтобы наладить внутреннее производство. Но там у руля люди, которые не умеют созидать. Они умеют строить только шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты.
Они люди-паразиты, которые осознали, что в конкурентном мире нельзя жить в демократическом направлении, когда имеешь такое низкое IQ в среднем по больнице под названием власть.
Они глупцы, которые, если даже и знают, но не осознают историю. Они забыли, что своим государством заниматься надо, решая скучные внутренние проблемы, а не кормить своего внутреннего тщеславного ублюдка, требующего всё больше славы, денег, влияния.
Дай Бог, чтобы в ближайшее время не появились новые Наполеоны или того хуже, которые бы, следуя обычной здравой логике, не решили, что Россию можно списывать со счетов.
Это все будет происходить медленно меньшими потерями. Так чтоб была возможность хоть как то привыкнуть. Понятно всем это не будет нравится но будут приспосабливаться буду давать иногда конфеты для стимуляции и дальше пропихивать. Только для малого бизнеса сколько было ударов в спину и ничего работаем потому что иногда конфеты дают 😒
Проблема в том что каждый человек живет в осознанном возрасте 30-40 лет в том числе и наши цари называемые и чуть ниже рангом и у них есть цель обеспечить себя и следующее поколение что они делаю, есть исключение их много но они в остаются в тени на фоне этих псевдо правителей. И я уверен что им плевать на всех и все и что будет дальше после его смерти.
Человек убивает мать и отца почему эти цари не могут чужого ободрать. Думаете химзавоты думают что будет дальше нет так же и чиновник который взял взятку за размещение завода, он купил остров небольшой на это и там все норм с экологией. В принципе в любом слое есть такие люди по правилу пирамиды страдают нижние слои и чем ниже слой тем меньше ущерб касается остальных а вот за ошибки царя думаю понятно.
И напоследок лично от меня ты нужен только сам себе, береги себя.
Короче не получилось простите🤷♂️
Вы вот шутки шутите, а такая техника прямо сейчас продается в некоторых магазинах.
Измельчитель Аксинья, термос Яромир, утюг Василиса.
Я помню "Поле чудес" в 90-х:
- Это супер-игра и супер-приз - холодильник.
Обычные вещи опять станут признаком достатка. Люди ко всему привыкают.
DHL, DPD, FedEx, UPS, Pony Express и другие
Ничего с ними не будет, лям закинут и укрупнят рынок, чтобы только правильные люди на нем остались, а возмущаются для вида, чтобы не их не заподозрили в этой инициативе.
ничего не будет конечно, просто укрупнят рынок, оставив только крупных игроков, остальных отсекут. И вход в бизнес будет не ахти, а ну и конкуренция исчезнет
Вот вот, от крупного перевозчика торчат уши за этой инициативой.
любые законы принимаемые в пользу монополий, являются признаком монополии. Отсюда следует увеличение цены для потребителя на долгий срок. Не удивляет уже ничего не удивляет.
DHL, UPS (насчёт FedEx не знаю) не работают с частниками в РФ. UPS возит только заказы Amazon, который пошлины насчитывает сам в процессе оплаты (и то, мало что даёт заказать в Россию), DHL работает с Apple, но там даже не трансграничная доставка. Так что это коснётся не гигантов индустрии доставки, а вот всякие «Бандерольки» точно прикончит
Сколько можно? Ааааааа!
Скажите стоп слово)
Почта РФ не экспресс перевозчик). Ну хоть признались в своей неполноценности.
если делают так, чтоб покупатель только российского производства товарами пользовался, то почему не сделать так, чтоб в России было производство хотя бы 70% (соответственного качества и цены) товаров?
то почему не сделать так, чтоб в России было производство хотя бы 70%
Делайте. Ниша производства в РФ свободна.
Они думают, что пытаются содрать деньги с богатых, а на самом деле сдирают их с нас через посредников
Предлагаю начать писать подобные новости правильно:
Минфин предложил запретить службам доставки товаров из иностранных интернет-магазинов работать без €1 млн аванса в счёт пошлин
Суть меры : запретить, вот и пишите - запретить
Суть новости не в запрете.
Правильный заголовок: минфин ищет способы изъять деньги у россиян в условиях упавшего спроса.
Сижу, читаю новости и понимаю: нужно валить! Вопрос: куда? И кому я там на фиг нужен? Самое прикольное и тут ни кому не нужен))). Продолжаю кушать попкорн, наблюдать когда кто то накушается. И чем все это кончиться))).
Все так же сидят и так же думают ))
В Беларусь надо валить. Последняя страна в мире со здравым смыслом.
Опять поборы, что ж такое. Действительно, планомерное убийство / выдавливание иностранного бизнеса. Проблема ещё и в том, что вместо того, чтобы учиться как надо работать, их гонят с рынка, хотя полноценно заменить их некем и нечем. Не удивлюсь, если следующей инициативой будет переход на кнопочные девайсы и печатные машинки с телексом впридачу.
карманы не лопнут?
По ходу продажа тушенки и колготок в отделениях почты не зашла, решили зайти с другой стороны
любая инициатива в россии по отношению к зарубежным компаниям:
ДОКТОРА !!!!
Это чтобы у холопов не было вариантов и они заказывали с алишеркиного Али. Алиуеба - главный враг конкуренции в России
А в чём смысл этих действий, в статье было бы неплохо это описать.
Это борьба с однодневками?
Всё правильно делают: чем дороже вирусу перейти границу, тем меньше риск для любимых, дорогих, бесценных россиян, на благо которых трудится всё правительство во главе с Самим! 🎠
Москва 2021
"Пусть ещё ну хоть по ляму закинут - всё равно платить будут, чё два раза бегать" - так, получается?
Почта пролоббировала ясное дело. У ее отделений с советскими тетеньками "теряющими" посылки все меньше посетителей.
обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн из-за коронавируса
Почему бы не поднять норму по предоставлению гарантии таможне? Был лимит 500тыс - сделали миллион. Хотя бы так!
К тому же - банковская гарантия такого рода может быть немного дешевле банковского кредита.
Что то скромно.
Можно сразу миллиард евро требовать в качестве залога...
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