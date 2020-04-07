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Торговля
Татьяна Боброва
7331

Минфин предложил обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счёт пошлин Материал редакции

Такая сумма обременительна даже для крупных компаний, что может сказаться на покупателях, отмечают участники рынка.

94 комментария
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Минфин предложил обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов вносить авансовые платежи и поддерживать их остаток в размере не менее €1 млн в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О таможенном регулировании».

В Минфине и Федеральной таможенной службе не ответили на запросы газеты.

В Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП; входят DHL, DPD, FedEx, UPS, Pony Express и другие) заявили, что это «ничем не обоснованная и обременительная даже для крупных компаний» сумма. Если предложение примут, компаниям придётся брать кредиты, что в итоге будет переложено на конечного покупателя.

Уже сейчас экспресс-перевозчики выступают таможеннымм представителями с банковской гарантией на €500 тысяч, указывают в организации. Там добавляют, что предлагаемое Минфином обязательство будет действовать вне зависимости от того, будет ли таможенные пошлины уплачивать экспресс-перевозчик по поручению получателя или сам покупатель.

Собеседник газеты на рынке онлайн-торговли считает, что норма об авансе в €1 млн появилась в интересах «Почты России» — чтобы ограничить конкурентов. В январе 2019 года госкомпания стала «уполномоченным» оператором по выплате пошлин за физлиц в рамках пилотного проекта: пользователи могут оплатить пошлину на сайте интернет-магазина, если он подключен к такому оператору.

В самой «Почте» отметили в разговоре с изданием, что предложения Минфина касаются экспресс-перевозчиков, но не её.

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров снизился до €200 и 31 кг на одну посылку. При выходе за лимит покупатель должен выплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг перевеса. В декабре 2019 года Минфин предлагал снизить порог до €100 в месяц с июля 2020 года, до €50 с января 2021 года и до €20 с января 2022 года.

#новость #доставка #пошлины

Торговля
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0
94 комментария
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Andrey Sobolev

61

Нужно больше золота

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Геннадий Кузьмин

Andrey
22

Нужно построить зиккурат

Ответить

Lada Shaka

Геннадий
12

на красной площади уже

Ответить

new_comment

Andrey
10

Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её нужно меньше кормить и больше доить.

Ответить

Алекс Никифоров

Andrey
0

На Золотой трон Императору человечества.
И поместить в зиккурат, ибо уже имеется.

Ответить

Alex Petrov

35

"Видимо, прав был вчера А.Г. Невзоров, описав действия российской власти сродни действиям макак, запущенных в центр управления Большого адронного коллайдера. Они мечутся по пультам, нажимают разные кругленькие, мигающие кнопочки, трутся задницами о клавиатуры..."

Ответить

Andrew Simon

Alex
5

Хехе - 15 минут назад видел, тоже понравилась аналогия)

Ответить

Никита Хисматов

Andrew
–7

то есть макак в коллайдере видели?

Ответить

Денис Демидов

Alex
1

Все они делают грамотно, я подробно описал их действия, просто не в ваших интересах. 
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya

Коронавирус — спаситель рубля? — Финансы на vc.ru
Без вмешательства ЦБ РФ, курс рубля формируется на рыночных принципах. Он зависит от платежного…
vc.ru
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Dmitry Machurin

Денис
0

они делают не для уменьшения потока импорта а для устранения конкуренции российским магазинам, которые платят не только все пошлины но и ндс.  "частный импорт " не настолько влияет на экономику, как с вашей же статьи абсолютно любое оборудование , средства пр-ва  и тд

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
0

Всегда был уверен в умственных способностях г-на Силуанова. А тут ещё человек в маску надышал, кислородное голодание.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Так они с Наибуллиной в одной лодке.

Ответить

Vl Al

21

Тихо шифером шурша, крыша едет...

Ответить

Vl Al

Vl
16

Ну вот "Иван Глухов" поставил мне минус. Ты из минфина РФ?

Ответить

alex twit

Vl
25

Скорее всего, из МинВаты РФ

Ответить

Никита Хисматов

Vl
1

просто человек не разобрал, куда едет крыша

Ответить

Андрей Захаров

22

Идея очень многообещающая, на самом деле. Можно еще магазины обязать внести депозит в счет будующих налогов с будующей прибыли от будующих продаж)) , а то вдруг покупателей станет меньше, выручки меньше, налогов меньше?))

Ответить

Ivan Samsonov

Андрей
5
Ответить

Андрей Захаров

Ivan
3

Спасибо! Учту))

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
2

Продуктовый должен внести миллион и постоянно пополнять, планируя продажи по каждой категории, иначе будут отключать кассы.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
1

У кого нет ляма эуро могут идти в ж@пу.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
2

Придумали тут свой бизнес...

Ответить

Vasiliy

Андрей
2

Так налоговая уже это предлагала, пока добровольно. Если хотите, что бы вам счета не блокировали, закидывайте аванс, на случай всяких косяков с нашей стороны.

Ответить

Владимир К

Андрей
1

Крупные иностранные компании платят налоговый аванс уже много лет.

Ответить

Андрей Захаров

Владимир
0

В РФ ?

Ответить

Владимир К

Андрей
0

Да. Есть личный пример о крупной иностранной компании. Не где то слышал. Слышал только то, что это впринципе норма.

Ответить

mik m

18

Да просто скоро закроют весь импорт вот увидите. И будут у нас свое все
Телефон - Енисей
Телевизоры - Маруся
Холодильники - Морозко
Стиралка и посудомойка - Иван да Марья 😂😂
Вы думали кинайцы и все остальные цены поднимают, нет это наши налогами все облагают а там цепочка и до нас доходит. Давайте кто там минусы ставьте 😂 глядишь измените ход истории. А тем временем вчера царь всея великий отказался от завоза дешёвого бензина☝️ типо мы что бедные чтоб дёшево заправляться.

Ответить

alex twit

mik
10

А где этот карлик, кстати? Чуть что, сразу в нору прячется, ссыкунишка

Ответить

Vladislav S

alex
1

Раньше был пуйлом, теперь ссыклом 

Ответить

John Doe

alex
0

На карантине скорей всего. Не помог жёлтый костюм)

Ответить

Карен Гаспарян

mik
7

Чтобы закрыть импорт, надо обладать достаточным системным мышлением, чтобы наладить внутреннее производство. Но там у руля люди, которые не умеют созидать. Они умеют строить только шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты.
Они люди-паразиты, которые осознали, что в конкурентном мире нельзя жить в демократическом направлении, когда имеешь такое низкое IQ в среднем по больнице под названием власть.
Они глупцы, которые, если даже и знают, но не осознают историю. Они забыли, что своим государством заниматься надо, решая скучные внутренние проблемы, а не кормить своего внутреннего тщеславного ублюдка, требующего всё больше славы, денег, влияния.
Дай Бог, чтобы в ближайшее время не появились новые Наполеоны или того хуже, которые бы, следуя обычной здравой логике, не решили, что Россию можно списывать со счетов.

Ответить

mik m

Карен
2

Это все будет происходить медленно меньшими потерями. Так чтоб была возможность хоть как то привыкнуть. Понятно всем это не будет нравится но будут приспосабливаться буду давать иногда конфеты для стимуляции и дальше пропихивать. Только для малого бизнеса сколько было ударов в спину и ничего работаем потому что иногда конфеты дают 😒
Проблема в том что каждый человек живет в осознанном возрасте 30-40 лет в том числе и наши цари называемые и чуть ниже рангом и у них есть цель обеспечить себя и следующее поколение что они делаю, есть исключение их много но они в остаются в тени на фоне этих псевдо правителей. И я уверен что им плевать на всех и все и что будет дальше после его смерти.
Человек убивает мать и отца почему эти цари не могут чужого ободрать. Думаете химзавоты думают что будет дальше нет так же и чиновник который взял взятку за размещение завода, он купил остров небольшой на это и там все норм с экологией. В принципе в любом слое есть такие люди по правилу пирамиды страдают нижние слои и чем ниже слой тем меньше ущерб касается остальных а вот за ошибки царя думаю понятно.
И напоследок лично от меня ты нужен только сам себе, береги себя.
Короче не получилось простите🤷‍♂️

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

mik
3

Вы вот шутки шутите, а такая техника прямо сейчас продается в некоторых магазинах.
Измельчитель Аксинья, термос Яромир, утюг Василиса.

Ответить

Blackrock

Карфаген
5

Они в китае все производятся. Был у меня блендер аксинья сгорел на второй день отнес в магазин тут же обменяли без вопросов пока вроде работает без проблем

Ответить

mik m

Карфаген
1

Ну вот мое пророчество сбылось 🤣🤣🤣😇

Ответить

new_comment

mik
2

Я помню "Поле чудес" в 90-х:
- Это супер-игра и супер-приз - холодильник.
Обычные вещи опять станут признаком достатка. Люди ко всему привыкают.

Ответить

Денис Демидов

mik
1

И все это будет made in prc

Ответить

Дмитрий Оверчук

11

DHL, DPD, FedEx, UPS, Pony Express и другие

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
1

Ничего с ними не будет, лям закинут и укрупнят рынок, чтобы только правильные люди на нем остались, а возмущаются для вида, чтобы не их не заподозрили в этой инициативе.

Ответить

Александр Прилипко

Денис
1

ничего не будет конечно, просто укрупнят рынок, оставив только крупных игроков, остальных отсекут. И вход в бизнес будет не ахти, а ну и конкуренция исчезнет

Ответить

Денис Демидов

Александр
1

Вот вот, от крупного перевозчика торчат уши за этой инициативой.

Ответить

Александр Прилипко

Денис
1

любые законы принимаемые в пользу монополий, являются признаком монополии. Отсюда следует увеличение цены для потребителя на долгий срок. Не удивляет уже ничего не удивляет.

Ответить

Andrey

Дмитрий
1

DHL, UPS (насчёт FedEx не знаю) не работают с частниками в РФ. UPS возит только заказы Amazon, который пошлины насчитывает сам в процессе оплаты (и то, мало что даёт заказать в Россию), DHL работает с Apple, но там даже не трансграничная доставка. Так что это коснётся не гигантов индустрии доставки, а вот всякие «Бандерольки» точно прикончит

Ответить

Dmitry Ievlev

5

Сколько можно? Ааааааа!

Ответить

Артем Павлючук

Dmitry
5

Скажите стоп слово)

Ответить

Алексей Никитенко

Артем
27

FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN

Ответить

alex twit

Артем
0

Кумкват

Ответить

Yuri Ahmedov

6
Ответить

Артем Павлючук

5

Почта РФ не экспресс перевозчик). Ну хоть признались в своей неполноценности.

Ответить

Vl Al

Артем
1

У них есть "типа" экспресс-перевозчик "EMS Гарантпост". Но даже эта пипирка работает как и все пипирки, от слова "жопа".

Ответить

Vasiliy

Vl
0

Даже, часто, хуже чем сама почта.

Ответить

Darya Svetikova

4

если делают так, чтоб покупатель только российского производства товарами пользовался, то почему не сделать так, чтоб в России было производство хотя бы 70% (соответственного качества и цены) товаров?

Ответить

Russian Swiss

Darya
3

Потому что не способны

Ответить

Артём А.

Darya
3

Да что ж вы заладили. Это нужно, чтобы товаропоток шел через своих барыг минуя чужой бизнес. В конечном итоге покупатель должен платить мзду правильным людям за каждый товар, который он приобрел, будь то офлайн ритеил или онлайн магазины из за бугра.

Ответить

Alexey Praskovin

Darya
0

то почему не сделать так, чтоб в России было производство хотя бы 70%

Делайте. Ниша производства в РФ свободна.

Ответить

KI PO

1

Они думают, что пытаются содрать деньги с богатых, а на самом деле сдирают их с нас через посредников

Ответить

Dmitry P.

KI
12

Нет, так они не думают)

Ответить

KI PO

Dmitry
0

Они знают, ты прав😄

Ответить

Vladislav S

3

Предлагаю начать писать подобные новости правильно:
Минфин предложил запретить службам  доставки товаров из иностранных интернет-магазинов работать без €1 млн аванса в счёт пошлин

Суть меры : запретить, вот и пишите - запретить

Ответить

new_comment

Vladislav
1

Суть новости не в запрете.
Правильный заголовок: минфин ищет способы изъять деньги у россиян в условиях упавшего спроса.

Ответить

Artem Borodinov

3

Сижу, читаю новости и понимаю: нужно валить! Вопрос: куда? И кому я там на фиг нужен? Самое прикольное и тут ни кому не нужен))). Продолжаю кушать попкорн, наблюдать когда кто то накушается. И чем все это кончиться))).

Ответить

nick smirnoff

Artem
–1

Все так же сидят и так же думают ))

В Беларусь надо валить. Последняя страна в мире со здравым смыслом.

Ответить

Michael Tretyak

3

Опять поборы, что ж такое. Действительно, планомерное убийство / выдавливание иностранного бизнеса. Проблема ещё и в том, что вместо того, чтобы учиться как надо работать, их гонят с рынка, хотя полноценно заменить их некем и нечем. Не удивлюсь, если следующей инициативой будет переход на кнопочные девайсы и печатные машинки с телексом впридачу.

Ответить

Agrippina Balabolkina

2

карманы не лопнут? 

Ответить

alex twit

Agrippina
1

Бюджет не треснет

Ответить

Russian Swiss

2

Просто планомерное убийство бизнеса. В этот раз компаний доставки.

Ответить

тима махотлов

2

По ходу продажа тушенки и колготок в отделениях почты не зашла, решили зайти с другой стороны

Ответить

Джон Крайтон

2

Джек Ма: just as planned

Ответить

Сергей Белозеров

2

миллион евро??? авансом???

Ответить

Roman BL

2

любая инициатива в россии по отношению к зарубежным компаниям:

Ответить

Рустам Сафиулин

Roman
0

Скорее к своим гражданам.

Ответить

nick smirnoff

1

ДОКТОРА !!!!

Ответить

Андрей Пятин

nick
2

я фотограф

Ответить

Никита Хисматов

Андрей
0

и фотограф (ещё веган)

Ответить

Vladislav S

1

Это чтобы у холопов не было вариантов и они заказывали с алишеркиного Али. Алиуеба - главный враг конкуренции в России 

Ответить

Arthur Niazyan

Vladislav
1

Я Вас узнал :)

Ответить

Eugene Basov

1

А в чём смысл этих действий, в статье было бы неплохо это описать.
Это борьба с однодневками?

Ответить

Станислав Мурсаев

Eugene
1

С населением

Ответить

Евгений Орлов

1

Какие то странные ребята

Ответить

Евгений Васильков

1

Всё правильно делают: чем дороже вирусу перейти границу, тем меньше риск для любимых, дорогих, бесценных россиян, на благо которых трудится всё правительство во главе с Самим! 🎠

Ответить

Гайс Сабитов

1

Сумасшедшие...

Ответить

Владимир Бурдовицин

1

мородерство .....

Ответить

nick smirnoff

1

Москва 2021

Ответить

A.A. Rayskiy

nick
0

2034

Ответить

Никита Хисматов

1

"Пусть ещё ну хоть по ляму закинут - всё равно платить будут, чё два раза бегать" - так, получается?

Ответить

Илья Лебедев

1
Ответить

Константин Рогов

1

Почта пролоббировала ясное дело. У ее отделений с советскими тетеньками "теряющими" посылки все меньше посетителей.

Ответить

Arthur Niazyan

0

обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн из-за коронавируса

Ответить

mik m

Arthur
1

Да они на таможне обрабатывают каждый товар в ручную пшикают святой водой🤣🤣🤣

Ответить

Nikolay Lavrinenko

0

Чему удивляться? Инфляция и курс рубля.

Ответить

Denis Kiselev

0

Почему бы не поднять норму по предоставлению гарантии таможне? Был лимит 500тыс - сделали миллион. Хотя бы так! 

К тому же - банковская гарантия такого рода может быть немного дешевле банковского кредита.

Ответить

Андрей Николаев

0

Видать совсем туго с казной стало

Ответить

Pavel Sharonov

0

Горшочек больше не вари, а...

Ответить

Никита Рымаренко

0

Что то скромно.
Можно сразу миллиард евро требовать в качестве залога...

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