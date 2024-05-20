В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льгот, которые предназначены для тех, кто «обеспечивает технологический прорыв» Статьи редакции
Потому что некоторые из них, скорее, оказывают «посреднические услуги» в сфере торговли.
- Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС, страховым взносам и «привлечению и использованию иностранных работников», рассказало «РИА Новости» со ссылкой на два подготовленных Кутеповым законопроекта.
- Сенатор подчеркнул, что маркетплейсы пользуются льготами, которые предоставлены компаниям из области информационных технологий, но не у всех из них есть соответствующие коды ОКВЭД. Возникает вопрос, почему занимающиеся торговлей платформы получают послабления «наравне с [теми, кто] обеспечивает технологический прорыв».
- По его словам, также нельзя назвать добросовестной конкуренцию маркетплейсов с участниками рынка торговли, которые этими льготами воспользоваться не могут.
- Он направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко о том, что маркетплейсы — это самостоятельный сегмент, который объединяет «информацию, посреднические услуги, торговлю, хранение, доставку и другие смежные области». Это значит, их нужно выделить в отдельную категорию субъектов хозяйственной деятельности.
- В мае 2024 года Союз торговых центров России обратился к Минфину, Минпромторгу, Минэкономики, Федеральной налоговой службе и правительству с просьбой предоставить ТЦ налоговые льготы «из-за неравных условий с маркетплейсами».
- Последние перекладывают ответственность за реализацию контрафакта на продавцов, а офлайн-ритейлеров за такое штрафуют, сетуют в ассоциации. Помимо этого, маркетплейсы могут избежать НДС и налога на прибыль от продаж и несут меньшие затраты на эквайринг.
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На прорывы нет времени, нужен рывок
Прорывы уже случились, а теперь рывок в поток бурлящей воды, вот и весь сегодняшний прорыв
А кто «обеспечивает технологический прорыв»? Газмяс? Спортлото? А, точно, шильдзаводы же!
Комично, когда VW или Mercedes делали крупноузловую сборку, тут никто и голоса не подавал, а как только вместо них начали JAC-и собирать и клеить шильдик, так сразу же "этодругое".
Фольксваген свои авто собирал, у них автомобили вообще делятся для стран 3го мира и для развитых, так что спасибо ещё скажите что могли купить автомобиль, больше такого не будет. И НИОКР у них работает отлично. А лепить шильдик на китайский одноразовый агрегат и прикручивать ему сверху цену ещё одного авто ума много не нужно, тут даже и завода не нужно, уж клеили бы сразу на улице а площади завода сдали.
JAC тоже свои автомобили собирает. Так чем отличается крупноузловая сборка VW от крупноузловой сборки JAC? Принципиально по процессам ничем.тут даже и завода не нужно, уж клеили бы сразу на улице а площади завода сдали.
На Логаны-Дастеры тоже лепили шильдик Renault, хотя в остальном мире это была румынская Dacia. Но что-то никто не возмущался, все было ок. А теперь когда вместо шильдика JAC лепят шильдик Москвич, так все, пиши пропало, "этодругое".
Без вас разберутся. Завод не простаивает, а делает крупноузловую сборку. Есть рабочие места и платятся налоги. Но да, таким как вы, лучше ничего не делать, а еще лучше поныть.
Дача это и есть Рено, это их дочерняя компания. И делались эти автомобили специально под удешевление, для стран третьего мира. Рабочие места там действительно хорошие на москвиче, для давидыча и Собянина, думаю это их зарплаты так хорошо заложили в цену "мАсквича". К автомобилю претензий в целом не имею, своих 700 тысяч ₽ он действительно стоит, примерно такая цена ему на родине, даже при сегодняшнем курсе зелёного.
Не подскажешь, аналогичные модели MB, VW, Renault и прочих тоже в два раза дороже стоили у нас, чем в странах-производителях?
Polo седан производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по технологии полного цикла, включая штамповку, сварку, лакокрасочное производство и сборку. Производство ведется в полном соответствии с мировыми стандартами качества Volkswagen AG.
В 2010 году Volkswagen планирует произвести около 10 000 Polo седанов. Локализация модели с момента начала производства составляет около 40%.
Читать полностью: https://news.drom.ru/Volkswagen-Polo-15355.html#
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У нас только в дамбах и канализация прорывы
Как и ожидалось, это не льготы дадут офлайну, а налоги поднимут на онлайн. Пойдут ли от этого в офлайн? Нет конечно.
Пойдут в наши кошельки продавцы онлайн а, сейчас их как добытчиков обложат на китайское барахло налогами, а они нам в ценники все позагоняют естественно.
покупатель пойдет туда где дешевле
льготы были у монополистов. интересненько.
Возможно речь про Мегамаркет
Они не хотят что-то сами придумать? Или буду еб**ить всех?
«наравне с [теми, кто] обеспечивает технологический прорыв»
У меня вопрос: технологический прорыв - это единомоментное событие? Ну, типа, вот все ожидали его - и наконец-то он свершился. Или это такое продолжительное во времени событие, которое даже можно, допустим, записать в какой-нибудь очень важный бюрократический реестр?
Да, Россия первой достигнет точки сингулярности. Император ведает и ведет.
Есть предложение все маркетплейсы переименовать в "берёзку" и обложить двойным или тройным НДС что бы никто не имел преимуществ. Работников выдачи переименовать в "тетю Галю" и на возврат товара отвечать фирменное "пошел на ...". Торговых центров нужно строить ещё больше, как минимум в каждом дворе свой ЦУМ, должны же слуги народа куда то пристраивать попиленные рубли, ну не в Сбербанк же их нести в самом деле, там вдруг спросят откуда бабосы. В принципе это вопрос важный, я думаю всех россиян сегодня беспокоит вопрос маркетплейсов, так что повестка разумная, продолжайте в том же духе господа законопридумыватели.
Да я тоже против пали на МП. Но здесь МП как торговый центр. Контроль конечно нужен, ни никто не штрафует торговый центр, за то что арендатор абибасы продаёт.несут меньшие затраты на эквайринг
Наверное потому что у них большие объемы? И свои банки.
Впрочем, необходимо дождаться мнение ботов, которые расскажут, почему это хорошо.
Душа радуется, когда видишь как наши сенаторы внимательно следят за справедливостью в стране. А хитрых продаванов можно и наказать как-нибудь за ушлость
ну отчасти они правы, я вообще с удивлением наблюдаю за тем как все маркетплейсы, а также многие крупные сети вроде пятерочки оформляют своих штатных (де-факто) сотрудников как самозанятых серьезно экономя на налогах, это по факту создает неравные условия конкуренции для всех, те же классические сети вроде мвидео не имеют никаких льгот и как они доложны конкурировать с теми кто имеет льготы да ещё и скрывает большую часть своего штата сотрудников.