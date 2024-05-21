Участники рынка интернет-торговли предложили ЦБ возвращать деньги за отказ от покупки только на карту, с которой производилась оплата Статьи редакции
Так компании хотят бороться против мошенничества с кешбэком.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в ЦБ письмо с предложением пересмотреть правила возврата денег на карту при отказе клинета от покупки. С документом ознакомилось Shopper’s.
- АКИТ предлагает возвращать деньги только на ту карту, с которой оплачивалась покупка. В ассоциации рассчитывают, что это поможет избежать мошенничества с кешбэком, которое «приобретает массовый характер».
- Компании описывают схему так: покупатель оплачивает интернет-заказ на «значительную» сумму картой банка, который начисляет кешбэк, а затем возвращает товар, но для зачисления денег использует карту другого банка. В результате банк, через который оплачивалась покупка, всё равно начисляет кешбэк, поскольку не располагает информацией об отмене заказа.
- Убытки от действий таких клиентов несут как банки, начисляющие кешбэк за фактически невыполненные покупки, так и интернет-магазины, которые тратятся на доставку заказов, указывают в АКИТ. Некоторым недобросовестным покупателям таким способом удаётся за месяц получать суммы, сопоставимые со средней зарплатой по стране, говорят источники Shopper’s.
- В рекомендациях ЦБ «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платёжной карты» говорится, что возврат денег на другую карту возможен, если та, которой оплачивалась покупка, была утеряна, заблокирована или отправлена на перевыпуск.
- «Если вы попросите продавца отправить средства на другой счёт, он обязан это сделать. Проверить, действительно ли карта заблокирована, он не сможет: эти данные защищены», — отмечают в банках.
- АКИТ предлагает обязать клиентов подкреплять документами просьбы оформить возврат на другую карту, если первоначальное средство оплаты невозможно использовать по описанным в рекомендациях ЦБ причинам.
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То есть с 17к₽ прямо в средний класс запрыгивают?
Вообще, любопытно как так оформить возврат на карту, отличную от карты, с которой была произведена оплата.
Когда покупаешь с ивойсом идет заявление на возврат в котором вписываешь счет банка куда перечислить деньги.
Вот пример у ламоды
https://a.lmcdn.ru/files/cms/doc/refund_forms/vozvrat_lamoda.pdf
Давно пора
И в лучшие времена попытка возврата средств на другую карту вызывала истерику у продавцов.
Заголовок статьи написан так, что потребовалось некоторое время чтобы понять о чём идёт речь
Какие акции не введут магазины, банки, отдельная категория хитрожопых все обосрут, потому что вместо работы промокоды и кешбеки собирают ради наживы в пару тысяч рублей
В итоге это сказывается на всех. Так мамаши вайлберриз эксплуатировали, заказывая по 100 пар трусов разных цветов и размеров, что они ввели платный возврат; карточки пятерочки по 100 штук создавали, чтобы свои макароны с колбасой за бесплатно ухватить; с кэшбеками постоянно мутят, что их стали урезать
Татьяна, сударыня, залогиньтесь, право.
ВБ мог просто ввести лимит на возвраты по количеству или %
Так бывает, когда население нищее.
А можно попросить ЦБ разобраться почему условный Сбер имеет 2.4% от оборота компании за то, что циферки с одного счета списались на другой?
Для сравнения тот же УСН, который идет на «благо» всей страны, 6% + 1%.
не много ли, сравнительно, забирает банк?
В моем бизнесе уже 80-90% оплат идут картой. Брать с клиентов больше денег за услуги? Так еще не знаешь как аккуратно на официальный процент инфляции поднять, чтобы народу по карману не било.
Клинет – это кто?
На Алиэкспресс так всегда было, но возникали большие проблемы, когда карта заканчивалась, а возврат еще не пришел. И начинался лютый квест…
Деньги на истекшую карту легко возвращаются еще не один год. Во всяком случае так в международных платежных системах. Проблема надумана.
Опять банки грабют
Это именно так, много кто такой хернёй занимается, вы просто не представляете масштабов
Давно пора.
Когда-то это должно было случиться :)
Может еще найдут лазейки это обойти
Озон со своим возвратом на озон счет затрясся
А АКИТ разобралась с сущностью кэшбека? Если кэшбек - это возврат денег покупателя, которые зашиты в повышенную цену товара, тогда покупатель вправе выбирать, куда ему получать его же деньги и его не должны волновать проблемы банков. Если кэшбек - это стимулирующая маркетинговая выплата (что менее вероятно), тогда как бы да - можно попросить ограничить вариативность её получения и обращения.
Как там, кстати, тот чувак поживает, который что-то там мутил с ж/д билетами и кэшбэком, и попался? Вроде здесь была статья про него (или от него даже, не помню уже).
Под следствием еще. В тг канал ведет, как с банков копейки выжимать на кэшбэках.
Что то представлено всё это как будто банки раздают деньги через кэшбэки на право и на лево и несут убытки... а магазины только на доставке теряют. Кто не в курсе, все кешбэки как правило оплачивает магазин где вы покупаете товары или услуги. А банки там посредник не более, святоши блин нашлись бедные.
Непонятно, а что им сейчас мешает требовать?АКИТ предлагает обязать клиентов подкреплять документами просьбы оформить возврат на другую карту, если первоначальное средство оплаты невозможно использовать по описанным в рекомендациях ЦБ причинам.
возвращал не часто, но всегда было условием что на ту же карту, акиту опять скучно?
У меня всегда деньги возвращали на карту с которой купила. Разве можно было это изменить?