АУРЭК заявила, что Wildberries не до конца выполнил предписание ФАС Статьи редакции
Маркетплейс изменил оферту для продавцов и отменил часть штрафов после предупреждения антимонопольной службы в мае 2024 года.
- Wildberries выполнил лишь часть требований ФАС, заявила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), которая изучила изменения оферты маркетплейса. Она отправила письмо в антимонопольную службу, с его копией ознакомился Forbes.
- ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам в начале апреля 2024 года. Служба обязала компанию изменить оферту. В мае маркетплейс сделал это: отменил гибкие тарифы на хранение товаров на складе и логистику, снизил размер некоторых штрафов и «чётко описал» ответственность продавцов за разные виды нарушений.
- Но в АУРЭК считают, что часть внесённых в оферту изменений не выполняют предписания ФАС, а обходят их. Например, служба предписала установить основания для одностороннего расторжения договора — Wildberries выполнил требование, но оставил пункт «иные случаи, предусмотренные законодательством». Это «сохраняет перечень оснований для расторжения договора открытым», говорится в письме.
- Кроме того, изменения не коснулись пунктов, ограничивающих доступ продавца к функциям личного кабинета вроде отчётов и статусов заказов в случае непринятия оферты, говорят в АУРЭК. Также ФАС требовала исключить из оферты возможность разных наказаний за одинаковые нарушения. В ассоциации считают, что компания не выполнила этот пункт: она прописала, что может пересматривать размеры штрафов по своему усмотрению.
- Ещё один пункт — убрать ограничения ответственности маркетплейса в случае незаконного расторжения договора. Он тоже не выполнен, говорят в АУРЭК. По обновлённым условиям, у Wildberries «осталась возможность не возмещать упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах».
- Ассоциация просит ФАС добиться полного исполнения требований. В службе сообщили Forbes, что пока не получили письмо. В соответствии с законодательством ФАС рассмотрит сообщение Wildberries об исполнении предупреждения и примет решение в установленный законом срок.
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Как у Райкина: в ответ на ваше письмо про насосы сообщаем, что колёса выслали. 🤗
Кто бы сомневался. Обходить и штрафовать — вот политика вб.
Ответ ВБ:
Похуй=Поебать
Хитрогузковые🤑
Что ещё раз подтверждает.. контроль исполнения очень важен и всегда обязателен. Без него никак.
Удивительно, что кто-то даже проследил за выполнением. Хоть, это и ФАС, но хотя бы так
А они так по бесконечности могут? Им дали указания, они что-то выполнили, что-то нет. Потом снова дали указания, а потом снова и так до бесконечности