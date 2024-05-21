Торговля
Таня Боброва

АУРЭК заявила, что Wildberries не до конца выполнил предписание ФАС Статьи редакции

Маркетплейс изменил оферту для продавцов и отменил часть штрафов после предупреждения антимонопольной службы в мае 2024 года.

  • Wildberries выполнил лишь часть требований ФАС, заявила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), которая изучила изменения оферты маркетплейса. Она отправила письмо в антимонопольную службу, с его копией ознакомился Forbes.
  • ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам в начале апреля 2024 года. Служба обязала компанию изменить оферту. В мае маркетплейс сделал это: отменил гибкие тарифы на хранение товаров на складе и логистику, снизил размер некоторых штрафов и «чётко описал» ответственность продавцов за разные виды нарушений.
  • Но в АУРЭК считают, что часть внесённых в оферту изменений не выполняют предписания ФАС, а обходят их. Например, служба предписала установить основания для одностороннего расторжения договора — Wildberries выполнил требование, но оставил пункт «иные случаи, предусмотренные законодательством». Это «сохраняет перечень оснований для расторжения договора открытым», говорится в письме.
  • Кроме того, изменения не коснулись пунктов, ограничивающих доступ продавца к функциям личного кабинета вроде отчётов и статусов заказов в случае непринятия оферты, говорят в АУРЭК. Также ФАС требовала исключить из оферты возможность разных наказаний за одинаковые нарушения. В ассоциации считают, что компания не выполнила этот пункт: она прописала, что может пересматривать размеры штрафов по своему усмотрению.
  • Ещё один пункт — убрать ограничения ответственности маркетплейса в случае незаконного расторжения договора. Он тоже не выполнен, говорят в АУРЭК. По обновлённым условиям, у Wildberries «осталась возможность не возмещать упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах».
  • Ассоциация просит ФАС добиться полного исполнения требований. В службе сообщили Forbes, что пока не получили письмо. В соответствии с законодательством ФАС рассмотрит сообщение Wildberries об исполнении предупреждения и примет решение в установленный законом срок.

#новости #wildberries

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8 комментариев
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 Алексей Толокин
Но в АУРЭК считают, что часть внесённых в оферту изменений не выполняют предписания ФАС, а обходят их. Например, служба предписала установить основания для одностороннего расторжения договора — Wildberries выполнил предписание, но оставил пункт «иные случаи, предусмотренные законодательством». -ахаха вот же жуки) все равно умудрились непонятные формулировки впихнуть 😁
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Андрей Березенков

Как у Райкина: в ответ на ваше письмо про насосы сообщаем, что колёса выслали. 🤗

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Вадим Д.

Кто бы сомневался. Обходить и штрафовать — вот политика вб.

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Альвар

Ответ ВБ:
Похуй=Поебать

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H A

Хитрогузковые🤑

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Vitaliy Ratkin

Что ещё раз подтверждает.. контроль исполнения очень важен и всегда обязателен. Без него никак.

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Семён О.

Удивительно, что кто-то даже проследил за выполнением. Хоть, это и ФАС, но хотя бы так

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Рубль Упалов

А они так по бесконечности могут? Им дали указания, они что-то выполнили, что-то нет. Потом снова дали указания, а потом снова и так до бесконечности

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