Производители продуктов выступили против увеличения разрешённой доли присутствия федеральных сетей в регионах выше 25% Статьи редакции
Они считают, что это усложнит доступ к рынку для местных предпринимателей и приведёт к росту цен.
- Палата поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка раскритиковала инициативу Минпромторга, которая предполагает увеличение разрешённой доли присутствия федеральных продуктовых сетей в регионах. С письмом, которое организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ознакомилось РБК.
- Письмо подписали в том числе представители Масложирового союза, Национального союза производителей молока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей алкогольной продукции и другие.
- По мнению участников продовольственного рынка, предложение Минпромторга может усложнить региональным предпринимателям доступ на полки, привести к снижению конкуренции и росту цен.
- 20 мая 2024 года источники РБК рассказали, что Минпромторг предложил наделить регионы правом самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местных рынках. По действующим правилам, она не должна превышать 25% в одном муниципальном образовании.
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Страшно представить что будет, если доля сетей вырастет, и так пятёрки уже реально а каждом доме, изредка засилье разбавлено магнитом и гниющими дикси. А при росте доли будут по два магаза в каждый подъезд пихать?
Никто не будет пихать по 2 магазина, смысла не имеет, там рассчет по плотности населения и кол-ва конкурентов из сегмента
Давно пора. Качество тех же овощей в федеральных сетях просто отвратительное. Уже давно закупаюсь у частников.
Супер правильно, это явная растущая монополия, от которой пострадает средний бизнес, и будет давится конкурентная среда.
Странно, что производители подписали- они же и поставляют свою продукцию в сети...
Им возвращают гнилое
Которые выжимают всё соки из производителей. Объект там большие, да. Но и руки им выкручивают будь здоров
Интересно х5 лоббирует или кто
Которые выжимают всё соки из производителей. Объект там большие, да. Но и руки им выкручивают будь здоров
Да здравствует магнитёрочка