Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал тестировать прототипы промышленных роботов на складе «Коледино» Статьи редакции

Они предназначены для транспортировки грузов весом до 350 кг.

  • Роботов-транспортировщиков разрабатывали совместно с поставщиком роботизированных решений AstaBot, рассказала компания.
  • Они ориентируются в пространстве и самостоятельно передвигаются по складу. Расстояние до объектов вокруг помогают определить встроенные датчики.
  • В будущем такие роботы появятся в остальных логистических центрах Wildberries. Маркетплейс рассчитывает, что роботизация позволит ему ускорить приёмку поставок и доставку заказов.
  • Роботов на складах использует, например, «Яндекс Маркет». У него есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и Dilectus для перемещения коробок на складах. «Вкусвилл» с помощью роботов перевозит товары в распределительных центрах.
  • В 2024 году лабораторию для испытаний складских роботов открыла X5 Group. В центре в Подольске тестируют AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики). Робототехническая лаборатория есть и у Ozon.

#новости #wildberries

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24 комментария
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 Альвар

В честь этого полагается штраф всем ПВЗ

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Недопил
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Zloy Marketolog

о, это ж роботы Алеши 🤣 1974 - 2018, рывки и прорывы

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nochnoy.ru

Очень старательный робот.
Зареган 15.04.2024

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Укладчик стекловаты

А роботов можно штрафовать?

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Boby Fisher

Шантажировать проводом зарядки

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Данила Козин

не удивлюсь, если да

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Zloy Marketolog

Роботов на входе тоже раздевают до печатных плат? 😁

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Илья

Очень удобно. Их не нужно прятать от миграционного контроля, раздевать до трусов, они не какают в коробки и не воруют айфоны.
Неужели ВБ сделало что-то хорошее?

Минус только в том, что их не получится штрафовать

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Сергей Востряков

лучше пусть реально роботов используют, чем над людьми так издеваются...Насколько себя нужно не любить,чтоб согласится на работу где тебя даже в туалет выпускать не будут...Даже не имея никакой квалификации можно найти работу по лучше

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Виталий Иванов

Ага, тот самый труд который должен быть автоматизирован как и конвейерное производство/сборка.

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Ксения Евсюкова

Всего 70к в месяц и люди готовы практически на всё

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Виталий Иванов

У Амазона 750к роботов между прочим)

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Недопил

Амазон сам роботов производит.. а тут закупили у китайцев

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Чех в чешках

В глаза долбиться — дело не хитрое

https://astabot.ru/

Astabot Складские роботы
Складские роботы Astabot – экономически эффективное роботизированное решение для автоматизации…
astabot.ru
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Недопил

ссылку на ресеелера сбросил?

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Слегка Придурковатый

Ну, всё-таки, не совсем.

(цитата от 2022-го года)

«Если оценить себестоимость робота полностью, с учетом сборки, то российским его можно считать примерно на 40-45%, – сказал директор Astabot Юрий Буковников. – В России мы ведем разработку, производим раму, корпус, пишем программное обеспечение. Электронные компоненты выпускаются в Южной Корее и Китае. В марте нам пришлось немного скорректировать логистическую цепочку поставки компонентов. На текущий момент она полностью соответствует нашим запросам и позволяет гарантировать клиентам своевременную поставку».

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Недопил

Разработка не наша, компонетны не наши. ПО стандартное... ну продают ребята роботов, норм..

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Максим Иванов

А из коробки ктр перекладываать и санировать как Он будет у него рук нет

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Stanislav Barkov

Ничего так. Работают. Хоть и прототипы, но всё же. Да и вес не маленький до 350 кг. Постепенно труд роботов вытесняет труд работников.

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Вадим Д.

Полагаю, начало тестов совпадёт с новой офертой и нарядными штрафами.

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Dmitry Hren

Чет подобное видел году в 2018 на видосах из Китая. Прикольно. Можно дефрагментацию склада делать фоном, оптимизировать расположение аллей и т.п. Ну и скорость высокая.

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Бегите, глупцы!

Надеюсь, это сократит число "иностранных специалистов" в стране (нет).

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Бонифаций на каникулах

Очень странные роботы.
- корпус на вид 0.4-0.5мм на винтах М4
- тележку они не понимают, а волокут на колёсиках за счёт резинки
- склад весь заставлен паллетами, с которыми этот робот никак не умеет работать
- в тележке на фото тупо два европоддона болтается

не выглядит это на полноценную автоматизацию и 350кг

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21 комментарий
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