Wildberries начал тестировать прототипы промышленных роботов на складе «Коледино» Статьи редакции
Они предназначены для транспортировки грузов весом до 350 кг.
- Роботов-транспортировщиков разрабатывали совместно с поставщиком роботизированных решений AstaBot, рассказала компания.
- Они ориентируются в пространстве и самостоятельно передвигаются по складу. Расстояние до объектов вокруг помогают определить встроенные датчики.
- В будущем такие роботы появятся в остальных логистических центрах Wildberries. Маркетплейс рассчитывает, что роботизация позволит ему ускорить приёмку поставок и доставку заказов.
- Роботов на складах использует, например, «Яндекс Маркет». У него есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и Dilectus для перемещения коробок на складах. «Вкусвилл» с помощью роботов перевозит товары в распределительных центрах.
- В 2024 году лабораторию для испытаний складских роботов открыла X5 Group. В центре в Подольске тестируют AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики). Робототехническая лаборатория есть и у Ozon.
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В честь этого полагается штраф всем ПВЗ
о, это ж роботы Алеши 🤣 1974 - 2018, рывки и прорывы
Очень старательный робот.
Зареган 15.04.2024
А роботов можно штрафовать?
Шантажировать проводом зарядки
не удивлюсь, если да
Роботов на входе тоже раздевают до печатных плат? 😁
Очень удобно. Их не нужно прятать от миграционного контроля, раздевать до трусов, они не какают в коробки и не воруют айфоны.
Неужели ВБ сделало что-то хорошее?
Минус только в том, что их не получится штрафовать
лучше пусть реально роботов используют, чем над людьми так издеваются...Насколько себя нужно не любить,чтоб согласится на работу где тебя даже в туалет выпускать не будут...Даже не имея никакой квалификации можно найти работу по лучше
Ага, тот самый труд который должен быть автоматизирован как и конвейерное производство/сборка.
Всего 70к в месяц и люди готовы практически на всё
У Амазона 750к роботов между прочим)
Амазон сам роботов производит.. а тут закупили у китайцев
В глаза долбиться — дело не хитрое
https://astabot.ru/
ссылку на ресеелера сбросил?
Ну, всё-таки, не совсем.
(цитата от 2022-го года)
«Если оценить себестоимость робота полностью, с учетом сборки, то российским его можно считать примерно на 40-45%, – сказал директор Astabot Юрий Буковников. – В России мы ведем разработку, производим раму, корпус, пишем программное обеспечение. Электронные компоненты выпускаются в Южной Корее и Китае. В марте нам пришлось немного скорректировать логистическую цепочку поставки компонентов. На текущий момент она полностью соответствует нашим запросам и позволяет гарантировать клиентам своевременную поставку».
Разработка не наша, компонетны не наши. ПО стандартное... ну продают ребята роботов, норм..
А из коробки ктр перекладываать и санировать как Он будет у него рук нет
Ничего так. Работают. Хоть и прототипы, но всё же. Да и вес не маленький до 350 кг. Постепенно труд роботов вытесняет труд работников.
Полагаю, начало тестов совпадёт с новой офертой и нарядными штрафами.
Чет подобное видел году в 2018 на видосах из Китая. Прикольно. Можно дефрагментацию склада делать фоном, оптимизировать расположение аллей и т.п. Ну и скорость высокая.
Надеюсь, это сократит число "иностранных специалистов" в стране (нет).
Очень странные роботы.
- корпус на вид 0.4-0.5мм на винтах М4
- тележку они не понимают, а волокут на колёсиках за счёт резинки
- склад весь заставлен паллетами, с которыми этот робот никак не умеет работать
- в тележке на фото тупо два европоддона болтается
не выглядит это на полноценную автоматизацию и 350кг