Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1265

«Интерфакс»: «Рив Гош» предупредила контрагентов, что не сможет заплатить до возобновления работы магазинов Материал редакции

Магазины компании закрылись на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля.

  • Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» сообщила поставщикам, что вынуждена перенести оплату до возобновления работы магазинов. Соответсвующее письмо коммерческий директор компании Юлия Палкина направила контрагентам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.
  • Магазины компании закрылись на «нерабочие» дни с сохранением зарплат с 28 марта по 30 апреля, объявленные президентом в начале апреля. При этом онлайн-магазин сети работает. В этот период работу могут продолжить магазины, торгующие товарами первой необходимости.
  • «Таким образом, основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой. В данный момент все наши силы направлены на максимально возможное снижение затрат и поиск резервов для выживания компании во избежание дефолта, который не отвечает ни нашим интересам, ни интересам наших контрагентов и партнёров», — говорится в письме.

#новость #ривгош

Торговля
Подписан
Отписаться
Как мы научили продавцов круто отрабатывать возражения и конкурентов
В этой статье мы (команда BenefiX) поделимся опытом, как увеличить цены на услуги и оставить количество продаж на том же уровне благодаря грамотной отработке конкурентов.
0
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0438\u0432\u0433\u043e\u0448","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 118887, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Apr 2020 23:08:36 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Дизайн
Как мы заработали 1,17 млн рублей на росписи стен за три месяца
Привет. Мы компания по росписи стен за один день «Нимбус». С октября по декабрь 2019 года нам удалось заработать 1…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '445a6a75');
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Валентин Невидемский

3

Это в общем-то и есть дефолт

Ответить

Димка Добрый

0

Астрологи обьявили неделю не рабочей, вернее месяц, вернее квартал.. 

Ответить

Ware Wow

0

Посыпалась цепочка.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Гуф и “собачьи бои” vs развод Джигана и Оксаны Самойловой
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
С# парсинг файлов Word и Excel
В процессе анализа информации часто возникает потребность в обработке данных из документов в форматах MS Word или Excel…
1
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Минус 18% за неделю — успех Zoom Video подошел к концу?
За время развития пандемии коронавируса сервис конференц-встреч Zoom Video Communications набрал бешеную популярность: …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Semyon Efimov
за день
Печенегов победили, с половцами справились, а Spotify так и не запустили
Путин поручил придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Вася Пражкин

Платформа для поиска инвесторов…

Am R

«Карантин» — концепт приложения…

Виктор Веснов

Российские туроператоры…

Dmitry Ryzhov

Как правительство США…

Dmitry Ryzhov

Как правительство США…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Vlad Romanchenko

Российские туроператоры…

Sergey Filimonov

Как правительство США…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Sergey Filimonov

Как правительство США…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Валерий Калиниченко

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Tony Urban

Какую помощь от государства и…

Tony Urban

Удаленка 2.0. Инструменты и…

Sergey Filimonov

Как правительство США…

Kim Kim

«Сбербанк»: в первую…

Андрей Захаров

Как правительство США…

Петр Иванов

«Вкусвилл» и «Перекрёсток…