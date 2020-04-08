Магазины компании закрылись на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля.
- Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» сообщила поставщикам, что вынуждена перенести оплату до возобновления работы магазинов. Соответсвующее письмо коммерческий директор компании Юлия Палкина направила контрагентам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.
- Магазины компании закрылись на «нерабочие» дни с сохранением зарплат с 28 марта по 30 апреля, объявленные президентом в начале апреля. При этом онлайн-магазин сети работает. В этот период работу могут продолжить магазины, торгующие товарами первой необходимости.
- «Таким образом, основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой. В данный момент все наши силы направлены на максимально возможное снижение затрат и поиск резервов для выживания компании во избежание дефолта, который не отвечает ни нашим интересам, ни интересам наших контрагентов и партнёров», — говорится в письме.
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Валентин Невидемский
Это в общем-то и есть дефолт
Димка Добрый
Астрологи обьявили неделю не рабочей, вернее месяц, вернее квартал..
Ware Wow
Посыпалась цепочка.