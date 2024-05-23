«Магнит» добавил «Магнит Маркет» в своё основное приложение Статьи редакции
Интеграция позволит маркетплейсу «значительно нарастить аудиторию», говорят в компании.
- На первом этапе «Магнит Маркет» стал доступен части пользователей, сообщил ритейлер. До конца мая 2024 года возможность совершать покупки на маркетплейсе через приложение «Магнита» появится у всех его пользователей в регионах присутствия «Маркета».
- В июне компания планирует добавить возможность списывать и накапливать баллы лояльности «Магнита» при покупках на маркетплейсе через основное приложение сети.
- Пользователи смогут заказать товары и в отдельном приложении «Магнит Маркета».
- «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress, на базе которого развивает «Магнит Маркет», в ноябре 2023 года. С начала 2024-го ритейлер открывает пункты выдачи заказов в своих магазинах, показал визуальное оформление «Магнит Маркета», запустил сайт mm.ru и провёл ребрендинг приложения KazanExpress.
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Хорошо что разрабы магнита не разрабы пятёрочки, там джуны аутисты работают, уже более 3 лет не могут исправить ошибки которые им пишут в отзывах
Это нормальная история для ритэйла, который нанял команду "чтоб развивать е-ком"
Как правило контроль задач и работа с техдолгом не в приоритете, поэтому все приложения интернет-магазинов крупного ритэйла примерно одинаково кривые. Магнит тут не будет исключением
там же KPI у людей, а Вы про ошибки какие-то
Основная аудитория магнитов, особенно в спальниках небольших городов, пользуется не приложением, а гранёным стаканом.
Остальные ориентируются по ценникам со "скидками".
По себе не суди
Ну и ты тоже, остряк (-:
Это просто наблюдение. А я из этого набора предпочитаю Перекрёсток. Тоже не фонтан, но приемлемо.
А как же вкусвилл и азбука вкуса?
Вкусвилл - конские ценники на те же продукты, что и везде продаются, а АВ поблизости нет.
Все предпочитают максимально близкий магазин. Если у тебя в округе Магниты, а в Перекрёсток ближайший нужно минут 20 ехать, то что ты выберешь?
Говоришь как завсегдатый Магнита
Недалеко от дома пара магнитов, прямо перед ними центры маргинальной тусовки/подготовки, где опытные баклажаны передают опыт подрастающим.
Вот они там трутся почти круглосуточно.
А куда не маргиналы ходят? Только в азбуку вкуса?
Как ни странно, в дикси их не так много наблюдал. Хотя, может, они брезгуют? (-:
Их наоборот запах стухших овощей и фруктов привлекать должен..
Через любой Магнит за день проходят многие сотни покупателей. Но судить по аудитории надо по нескольким маргиналам у входа. Логично
Празднуем всем селом
Хорошее приложение , не понимаю откуда столько агрессии , ведь это удобно
Тоже не могу понять. Приложение это всегда удобно, всё "под рукой", быстро. Так что надеемся что мнение изменится.