Продавцы «Яндекс Маркета» смогут предлагать скидку покупателям с незавершёнными заказами Статьи редакции
Её размер может составлять от 3% до 25%.
- «Яндекс Маркет» добавил инструмент для работы с «брошенными» корзинами, рассказали в компании. Продавцы могут предложить скидку покупателям, которые не выкупили и не удалили товар.
- Для этого в личном кабинете продавца нужно настроить автоматическую скидку от 3% до 25%. Также можно указать предел бонуса — например, 5%, но не более 1000 рублей.
- Покупатель с незавершённым заказом получит индивидуальный промокод со скидкой от продавца. Он действует 72 часа, а скидка суммируется с другими акциями маркетплейса.
- Через какое время после добавления товара в корзину заказ будет считаться незавершённым — в «Маркете» не уточнили.
- По данным «Яндекс Маркета», пользователи «бросают» корзину в 39% случаев, а в 18% — находят более выгодное предложение у конкурентов.
- Инструмент для работы с незавершёнными заказами есть у Ozon. Функция «Хочу скидку» позволяет покупателю предложить продавцу свою цену на товар.
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Это мне полезно будет. Постоянно в корзине что-нибудь лежит, чтобы не забыть.
Теперь люди чаще будут добавлять в корзину, вместо избранного.
Фигня. У озона такое есть.
На 220 одобренных заявок 15 покупок
Сижу, жду...
Ждем пост, как тебя кинул Трубковед.
А Яндекс Маркет реально существует? Это не имитация? Чтобы я не искал Яндекс Маркет подставляется в гугле на первых строчках, а после перехода туда "товара нет в наличии, но вы можете...бла бла бла" Реально. Т.е следующий поиск автоматически исключает клик на Яндекс. А какой смысл если там ничего нет? Wildberries и Озон такой фигней не страдают. Если нет, то и нет. Это такой отрицательный рост "гениального маркетинга" Яндекса? Или щас включат газлапйтинг типа я не такой, не товары хочу или не так их ищу, и вообще я все вру?!