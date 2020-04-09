Компания стремится минимизировать контакты между продавцами и покупателями.

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Чтобы уберечь продавцов и покупателей от заражения коронавирусом, сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начала устанавливать на кассах защитные экраны из прозрачного пластика.

Экраны помогут «свести к минимуму» прямые контакты между покупателями и продавцами, считают в компании. По подсчётам сети, все магазины будут оборудованы дополнительной защитой до 12 апреля 2020 года.

При входе в магазины компания также установила ёмкости с санитайзером, в помещениях сделала разметку на полу, чтобы покупатели придерживались безопасного расстояния, и стала просить их носить маски.