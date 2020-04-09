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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Вкусвилл» начал устанавливать защитные экраны на кассах магазинов Материал редакции

Компания стремится минимизировать контакты между продавцами и покупателями.

3 комментария
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Чтобы уберечь продавцов и покупателей от заражения коронавирусом, сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начала устанавливать на кассах защитные экраны из прозрачного пластика.

Экраны помогут «свести к минимуму» прямые контакты между покупателями и продавцами, считают в компании. По подсчётам сети, все магазины будут оборудованы дополнительной защитой до 12 апреля 2020 года.

При входе в магазины компания также установила ёмкости с санитайзером, в помещениях сделала разметку на полу, чтобы покупатели придерживались безопасного расстояния, и стала просить их носить маски.

В середине марта установку защитных экранов начала «Лента». Сеть оборудовала все свои гипермаркеты и магазины до конца марта, рассказали vc.ru в компании.

#вкусвилл

Торговля
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3 комментария
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Alex Petrov

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Правильно конечно, кассиры сейчас в группе риска не меньше врачей, если не больше так как работают без средств защиты. Все эти издержки кончено будут ложиться в цену. Уже вижу что в X5 ритейл пошел рост цен на новые поставки ( говядина , пиво, вино, на эти позиции разница с мартом просто глаз режет)

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Андрей Рядькин

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Lada Shaka

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магнит с самого начала так сделал

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