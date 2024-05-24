Торговля
Таня Боброва

Федеральная пробирная палата выступила за введение ограничений при продаже ювелирных украшений на маркетплейсах Статьи редакции

С предложением ужесточить регулирование к ней обратились общественники, которые нашли недобросовестных продавцов на Wildberries и Ozon.

  • Федеральная пробирная палата (ФПП; занимается госнадзором за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и камней) выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках, пишут «Ведомости».
  • Там отмечают, что ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в государственной информсистеме по уникальным идентификационным номерам. Но маркетплейсы якобы «не соблюдают это правило», в результате права покупателя не защищены.
  • В ведомстве считают, что продавать ювелирные изделия на онлайн-площадках можно только тогда, когда «они продаются со склада самого агрегатора», а ответственность за отражение всех фактов оборота изделий в информсистеме лежит на маркетплейсе. Это нужно зафиксировать в законе о маркетплейсах, который готовится.
  • С предложением ужесточить регулирование в ФПП обратилась «Общественная потребительская инициатива». Согласно письму, с которым ознакомилась газета, на Wildberries и Ozon «встречаются» украшения от продавцов, которые не зарегистрированы в ГИИС ДМДК. В итоге страдают как потребители, которые покупают изделия «неустановленного происхождения и качества», так и законопослушные продавцы.
  • В Wildberries заверили, что «с особой внимательностью» относятся к продаже и отгрузке на склад этой категории товаров, все продавцы состоят на спецучёте в государственной информсистеме. В Ozon также отметили, что на площадке «запрещена продажа подделок и любого другого контрафакта», а доступ в категорию ювелирных изделий есть только у продавцов, зарегистрированных в ГИИС ДМДК.
  • Председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов оценивает объём розничной торговли ювелирными изделиями в 2023 году в 366 млрд рублей (+18% год к году). Доля нелегального оборота может достигать 50% рынка.

#новости #маркетплейсы

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 Вадим Д.
нашли недобросовестных продавцов на Wildberries и Ozon

Ох ты ж.

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Михаил Ко

уж! ож! аж целая федеральная пробирная палата существует..!!!! озвучьте всех дармоедов ! и по палатам..распихайте.

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Юрий Б.

Палата почему бы и нет. Просто что они на маркетплейсы пошли?

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Риэлтор (не) нужен!

Потому что кое-кому на букву А деньги от маркировки не капают. А ему обещали, давно.

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Андрей Наумов

И действительно нет доказательств на то что это случилось, а если даже и было то для того чтобы справиться со такой проблемой нужно гораздо больше времени.

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Виктор Исаков

Потому что на маркетплейсах часто продаётся всякое гомно под видом бриллиантов и золота.

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Федор Толстов

я после реестра учета всех реестров уже ничему не удивляюсь) Палат у нас видимо так же много как и различных реестров

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Александр Храмов

Такой бред. На озоне нельзя ни добавить ни продавать без маркировки. А на вб складах золото воруют так что предприятия отказываются от такой работы. И уже куча судов, попробуй забери теперь с вб свои деньги

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Юрий Б.

Так хорошо или плохо хотят сделать?

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Александр Храмов

Плохо. Мы торгуем со своего склада. Сами упакуем и отправим. А на склад отправишь и неизвестно что там с твоим золотом будет

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Дмитрий Игоревич

Точнее его НЕ будет)

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Риэлтор (не) нужен!

Будет, не переживайие. Но не золото.

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Андрей Наумов

Возможно и не будет, потому что люди будут ждать а за время и пропадет

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Jeronimo

Ну да, по этому озон завален hoka по 4к от китайских братьев
https://www.ozon.ru/category/obuv-17777/hoka-one-one-87326617/
Конечно они днем для хоки шьют, а вечером для себя))

www.ozon.ru
www.ozon.ru
www.ozon.ru
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Andy

Озон хуже садовода, факт. поделка на подделке. некоторые умудряются покупать премиум статус и у них в листинге красуется "Оригинал". бред

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Фоксик
Там отмечают, что ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в государственной информсистеме по уникальным идентификационным номерам.

А также обувь, одежда и все остальное

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OZZ

Ага они и так кипятком писают против бижутерии из серебра ;))

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Мистер Блондин

федеральная пробирная палата потому что там все из пробирки?

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Денис Денисович

Получается, все-таки кто-то покупает ювелирку на маркеплейсах?

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Риэлтор (не) нужен!

Кто-то не платит за маркировку - вот что пока получается.

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Анатолий Б.

какая какая палата? сколько их еще неизвестных нам?😂Уже и брюлики государство должно отслеживать

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Невероятный Блондин

@Евгений Зыскинд теперь пойдешь в управдомы

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Zloy Sniper

Я думаю у Зыскинда и без онлайна все в шоколаде. Точнее в золоте. На крайняк в писатели, талант имеется и чувство юмора, нынче редкое.

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Слегка Придурковатый

Ждём каменты местного ювелира. Как там его.

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Риэлтор (не) нужен!

Люблю, когда денег не хватает кое-кому на букву А от маркировки, тут же появляются:
– "общественная организация"
- гос орган, который чутко реагирует на обращение "общественная организация".

Отличная связка.

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Чиф Никиф
которые нашли недобросовестных продавцов на Wildberries и Ozon.

Да вы что, кто бы мог подумать)

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Настя Афоня
В Wildberries заверили, что «с особой внимательностью» относятся к продаже и отгрузке на склад этой категории товаров

Ага, для этой категории они хотя бы посмотрят на коробку, а не просто пнут ее на склад

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Zloy Marketolog
В итоге страдают как потребители, которые покупают изделия «неустановленного происхождения и качества», так и законопослушные продавцы.

Недостаточно страдают - нужно, чтобы страдали еще больше: первые - от повышения цен из-за новых правил, а вторые - от штрафов из-за новых правил. Ну а продавцы левака страдать не должны вообще, потому что зачем их ловить, это ж сложно, если можно просто щемить тех кто работает в белую.

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Maxim Sergeevich

Складывается ощущение, что в последние 10 лет самыми популярными словами в сфере госинициатив являются "запретить" и "ограничить". И все по "многочисленным требованиям трудящихся" и для "защиты детей", естественно

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Риэлтор (не) нужен!

Вы просто слишком молоды. Скоро 25 лет как будет.
Молодежи невозможно представить, например, митинги шахтёров перед Белым домом.

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Zloy Marketolog

Вот поэтому и не должно быть никаких "не подряд" и "обнуленышей".

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Anton Kochet

Инициатива хорошая. А то как указано что нелегальный оборот почти 50 %. Надеемся что эта инициатива будет доведена до своего логического завершения.

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Андрей Кашицын

Вот в телемагазинах торгуют качественными ювелирными изделиями.

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