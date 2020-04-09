Считаем, что как минимум до середины 2021 года, а возможно и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит. Сейчас главная задача для нас — создать необходимую инфраструктуру для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли.

Ведомство предлагает создать институт оператора интернет-торговли. Он будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя, это ускорит таможенное администрирование и упростит процедуры, объяснили в министерстве.

В декабре 2019 года Минфин предложил ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах дороже €100 в месяц с июля 2020 года, €50 с января 2021 года и €20 с января 2022 года. С 1 января 2020 года россияне могут покупать без пошлины в интернет-магазинах товары на €200.