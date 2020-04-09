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Торговля
Лиана Липанова
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Минфин предложил отложить снижение порога беспошлинного ввоза на онлайн-покупки из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Силуанов предлагал ввести пошлины на покупки дороже €100 в месяц в зарубежных интернет-магазинах с июля 2020 года.

12 комментариев
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Минфин предложил отложить снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Считаем, что как минимум до середины 2021 года, а возможно и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит. Сейчас главная задача для нас — создать необходимую инфраструктуру для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли.

Алексей Сазанов
замминистра финансов России

Ведомство предлагает создать институт оператора интернет-торговли. Он будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя, это ускорит таможенное администрирование и упростит процедуры, объяснили в министерстве.

В декабре 2019 года Минфин предложил ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах дороже €100 в месяц с июля 2020 года, €50 с января 2021 года и €20 с января 2022 года. С 1 января 2020 года россияне могут покупать без пошлины в интернет-магазинах товары на €200.

#новость #таможня

Торговля
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12 комментариев
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Arthur Niazyan

4

Больше пошлин богу пошлин.

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Василий Степанов

1

Вот уважили, так уважили. Просто царский подарок.

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Dmitry Koptsev

1

А ну да конечно, а так бы ну совсем б не норм, а так-то норм конечно, а ну да...🙈

Ответить

Яна Кашаева

1

Просто кто-то ждёт распродажу на farfetch

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Мамина Кухарка

0

На 200 евро не в месяц, а на посылку !

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Arthur Niazyan

Мамина
1

Просто у них сейчас нет ресурсов суммировать, а так именно в месяц. Скоро схлопнут эту лазейку.

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Мамина Кухарка

Arthur
2

Печалька
Никаких больше трусов с Виктории Сикрет

Ответить

Arthur Niazyan

Мамина
0

Будем из шерсти себе вязать. Или из войлока 😛

Ответить

Александр Алмазов

Arthur
1

Из ковриков АвтоВАЗа 🤣

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Эльмира Марченко

Мамина
0

Сейчас можно 200 или 500

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Евгений Ларин

0

Должны быть пошлины, такие же как у оптовых импортёров, и ндс

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Andre Macareno

0

Интересно, кто пролоббировал перенос

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