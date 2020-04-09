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в пользу общения при помощи мемов
Силуанов предлагал ввести пошлины на покупки дороже €100 в месяц в зарубежных интернет-магазинах с июля 2020 года.
Минфин предложил отложить снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Ведомство предлагает создать институт оператора интернет-торговли. Он будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя, это ускорит таможенное администрирование и упростит процедуры, объяснили в министерстве.
В декабре 2019 года Минфин предложил ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах дороже €100 в месяц с июля 2020 года, €50 с января 2021 года и €20 с января 2022 года. С 1 января 2020 года россияне могут покупать без пошлины в интернет-магазинах товары на €200.
А ну да конечно, а так бы ну совсем б не норм, а так-то норм конечно, а ну да...🙈
На 200 евро не в месяц, а на посылку !
Просто у них сейчас нет ресурсов суммировать, а так именно в месяц. Скоро схлопнут эту лазейку.
Печалька
Никаких больше трусов с Виктории Сикрет
Будем из шерсти себе вязать. Или из войлока 😛
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