Власти нескольких регионов запретили продавать пиво навынос, но с давлением сталкиваются магазины по всей стране, пишет «Коммерсантъ».
- Власти Крыма, Оренбургской и Липецкой областей запретили работу магазинов по продаже разливного пива на фоне борьбы с пандемией Covid-19, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Союз участников пивной торговли (СУПТ) и источник на рынке. В пресс-службах этих регионов не ответили на запросы. По данным газеты, с неформальным давлением чиновников участники рынка сталкиваются по всей стране.
- В СУПТ отмечают, что только в двух из указанных регионов работали более 1 тысячи магазинов по продаже разливного пива. В Москве, где нет запрета, закрылось 15–20% магазинов. Источник издания на рынке указывает, что простой приведёт к упущенной выгоде, убыткам от порчи продукции и оплаты аренды, которую владельцы помещений отменять не готовы.
- Проблему подтверждают в «Опоре России». В организации отмечают, что после закрытия ресторанов и баров пивные магазины оставались единственным каналом сбыта продукции для малых пивоваров. В пивоваренной компании AB InBev Efes заявили, что ограничения повысят вероятность употребления суррогатов и могут привести к остановке алкогольных производств.
- В Минпромторге отметили, что региональные власти могут дополнительно устанавливать ограничения для борьбы с пандемией. В Минфине заявили газете, что проверяют принятые меры об остановке продажи алкоголя в регионах и направят результаты анализа в правительство.
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Алексей Лисовицкий
Пиво — стратегический продукт. И против вируса, и против мозгов помогает. Как же правительство допустило такой беспредел?
Vladislav SАлексей
Как бороться с печенегами без пива? А половцы к пиву - самое то
Feduard Klimkin
Про это нужно сделать ролик..ПИВОВАРОВУ
Alexandr Simonov
В Воронеже все работают, некоторые даже ночью
КНОПКА БАБЛО
Правильно пусть закрываются
Константин Ханин
Достаём дистилляторы и делимся рецептами
Юрий БелоножкинКонстантин
Дистилляторы пива? Ну если из пищевых отходов, то в целом получится продукция «малых пивоваров», реализуемая в этих точках у дома: дешевейшее кислое пойло
Александр Семенов
У нас местные пивовары как то продают свое пиво в магазине. Пиво кстати неплохое.
Николай Каменев
Вот кстати вопрос, почему когда все должны были закрыться (и остаться только аптеки с продуктовыми) то пивные магазины не закрылись?
Black JackНиколай
Там же есть продукты: рыбка, орешки, как собственно и в винных бутиках и разных КБ.
Denis KiselevНиколай
Потому что эта категория розница может быть отнесена к продуктовому
Полет Нормальный
НЕ ТРОГАТЬ ПИВО - ОНО НЕ ЗАРАЗНОЕ!
Петр Иванов
а у меня счет брокерский в тинькове, это меня коснется????