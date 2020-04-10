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Торговля
Татьяна Боброва
2099

Пивовары пожаловались на закрытие магазинов с разливным пивом из-за пандемии — для многих это был последний канал сбыта Материал редакции

Власти нескольких регионов запретили продавать пиво навынос, но с давлением сталкиваются магазины по всей стране, пишет «Коммерсантъ».

  • Власти Крыма, Оренбургской и Липецкой областей запретили работу магазинов по продаже разливного пива на фоне борьбы с пандемией Covid-19, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Союз участников пивной торговли (СУПТ) и источник на рынке. В пресс-службах этих регионов не ответили на запросы. По данным газеты, с неформальным давлением чиновников участники рынка сталкиваются по всей стране.
  • В СУПТ отмечают, что только в двух из указанных регионов работали более 1 тысячи магазинов по продаже разливного пива. В Москве, где нет запрета, закрылось 15–20% магазинов. Источник издания на рынке указывает, что простой приведёт к упущенной выгоде, убыткам от порчи продукции и оплаты аренды, которую владельцы помещений отменять не готовы.
  • Проблему подтверждают в «Опоре России». В организации отмечают, что после закрытия ресторанов и баров пивные магазины оставались единственным каналом сбыта продукции для малых пивоваров. В пивоваренной компании AB InBev Efes заявили, что ограничения повысят вероятность употребления суррогатов и могут привести к остановке алкогольных производств.
  • В Минпромторге отметили, что региональные власти могут дополнительно устанавливать ограничения для борьбы с пандемией. В Минфине заявили газете, что проверяют принятые меры об остановке продажи алкоголя в регионах и направят результаты анализа в правительство.

#новость #алкоголь #бизнеснакарантине

Торговля
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13 комментариев
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Алексей Лисовицкий

10

Пиво — стратегический продукт. И против вируса, и против мозгов помогает. Как же правительство допустило такой беспредел? 

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Vladislav S

Алексей
6

Как бороться с печенегами без пива? А половцы к пиву - самое то

Ответить

Feduard Klimkin

2

Про это нужно сделать ролик..ПИВОВАРОВУ

Ответить

Alexandr Simonov

1

В Воронеже все работают, некоторые даже ночью

Ответить

КНОПКА БАБЛО

1

Правильно пусть закрываются

Ответить

Константин Ханин

0

Достаём дистилляторы и делимся рецептами

Ответить

Юрий Белоножкин

Константин
2

Дистилляторы пива? Ну если из пищевых отходов, то в целом получится продукция «малых пивоваров», реализуемая в этих точках у дома: дешевейшее кислое пойло

Ответить

Александр Семенов

0

У нас местные пивовары как то продают свое пиво в магазине. Пиво кстати неплохое.

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Николай Каменев

0

Вот кстати  вопрос, почему когда все должны были закрыться (и остаться только аптеки с продуктовыми) то пивные магазины не закрылись?

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Black Jack

Николай
0

Там же есть продукты: рыбка, орешки, как собственно и в винных бутиках и разных КБ.

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Denis Kiselev

Николай
0

Потому что эта категория розница может быть отнесена к продуктовому

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Полет Нормальный

0

НЕ ТРОГАТЬ ПИВО - ОНО НЕ ЗАРАЗНОЕ!

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Петр Иванов

0

а у меня счет брокерский в тинькове, это меня коснется????

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