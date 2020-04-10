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Торговля
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Маркет» заморозил приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек» Материал редакции

В условиях «экономической турбулентности» компания сосредоточится на поддержке основных бизнесов группы.

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«Яндекс.Маркет» решил заморозить приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек», которое тестировал с 2019 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация показала не только необходимые шаги в трансформации ритейла, но и повышенный спрос на технологию самообслуживания. Однако в условиях экономической турбулентности было принято решение приостановить работу «Суперчека», чтобы сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний.

Татьяна Умряева
директор сервиса «Яндекс.Маркет»

В «Яндекс.Маркете» отметили, что сохраняют контакты с партнёрами и с другими технологичными компаниями, которые позволят в будущем перезапустить приложение.

«Яндекс.Маркет» запустил приложение «Суперчек» в июле 2019 года. Оно позволяет искать товары, сравнивать цены и составлять списки покупок в сетях «Вкусвилл», «Азбука Вкуса», «Дикси», «Улыбка радуги», «Лента» и других. Всего в приложении было более 30 сетей, уточнили в компании.

В январе 2020 года в сервисе появилась возможность сканировать товары камерой смартфона и оплачивать их в приложении или на кассе самообслуживания. «Суперчек» получал комиссию за транзакции. По собственным данным, аудитория сервиса с момента запуска — 700 тысяч пользователей.

#новость #суперчек #яндексмаркет

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