Торговля
Евгения Евсеева

«Авито» с 7 июня введёт комиссию в 7% за продажу с доставкой и сделает её фиксированной Статьи редакции

Продавцы жаловались, что комиссия достигает 11%.

  • «Авито» разослал продавцам предупреждение, что с 7 июня 2024 года комиссия за продажу с «Авито Доставкой» составит 7%, исключение — категория смартфонов, там она будет 4%. Уведомление получил также редактор vc.ru.
  • В компании объяснили vc.ru, что «Авито» снизил максимальный размер комиссии, а также отменил дифференцированную комиссию до 11%, которая рассчитывалась индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.
  • «Авито» провёл «дополнительный анализ и установил размер комиссии на основе в том числе обратной связи, полученной от пользователей». В компании напомнили, что «Авито Доставка» на текущий момент — «сознательно убыточная» для компании услуга.

Доставка для нас — осознанно убыточная, мы на ней не зарабатываем. Компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления. [...] Кроме того, мы обеспечиваем гарантию защиты продавца и возмещаем ущерб, если с посылкой что-то случится в пути, а также гарантируем безопасное получение денег.

«Авито»
  • «Авито» ввёл сервисный сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку и пользуется «Авито Доставкой», осенью 2022 года. На первом этапе он составил 2%, затем — 5%.
  • В апреле 2024 года сервис ввёл новые правила расчёта. Теперь комиссия определяется индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров и составляет 5-11% (3% в категории телефонов), говорили в компании. При этом изначально сумму комиссии по конкретному товару продавец мог увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито Доставкой».
  • Некоторые пользователи отмечали, что поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой. Из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца. 18 апреля Shopper’s написал, что ФАС рассмотрит жалобы продавцов, а уже 19 апреля «Авито» стал показывать её в объявлениях.

#новости #авито

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67 комментариев
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 noname

Заплати за размещение.
Заплати за продвижение.
Сделай скидку на доставку покупателю.
Заплати комиссию Авито.
Пожертвуй на благотворительность.
Are you ohueli tam?

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Андрей

Иди на рынок

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SSL St

"Звериный оскал капитализма", однако)

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5 комментариев
Никита Зимин

А теперь еще покупатель может заказывать Авито Доставкой без предоплаты. При этом он переплачивает за такую опцию, но деньги за риск идут в карман Авито, а не продавца, у которого в случае проблем товар просто месяц будет кататься по стране.

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Ale K

Первая доза для наркоманов тоже обычно бесплатная...

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Михаил
предупреждение, что с 7 июня 2024 года комиссия за продажу с «Авито Доставкой» составит 7%

А с 11 июня вернется к 11% за доставку 😃

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noname

Кому они пиздят про то, что с доставки ничего не имеют? Сколько они там накручивают сверху за безопасную сделку? Доставка боксберри со страховкой может быть 300-500 рублей, а доставка через авито тем же боксберри с их страховкой и страховкой уже авито может спокойно быть и 2к

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Укладчик стекловаты

Я так понимаю это из-за новых клиентов, где доставка 1 рубль. Сам недавно заказывал из другого города, реально 1 рубль. Офигел. СДЭК с Авито за это явно больше взял

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Максим Ложков

Да вообще весь расчёт % от суммы сделки бредовый.
Ну ты отправляешь проц, который упакован как коробочка от обручального кольца, который может стоить несколько сот тысяч. Места в условном грузовике он займёт всего ничего.
Или по максимуму веса, 10 там или 15 кг, отправляешь связку старых журналов за 100 руб.
Работы во втором случае существенно больше, а стоимость ниже в тысячи раз.
Да, есть страховка и риски, но они не должны стоить так дорого.

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Alex Dark

Я давно торгую на авито, когда комса появилась в 3% я с ней смирился, когда стала 5% я с ней смирился, но когда стала 11% я начал ей противостоять, теперь покупатели оплачивают мне через авито сумму менее 100₽ а остальное кидают на карту сразу. Репутация у меня наработана, 100% 5 звëзд. Если покупатель не согласен с таким вариантом, то ему предлагаю купить лот за сумму заказа+комсу..

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nimda

Благодарю за подгон )

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Nasttast

Как номер телефона указываете в чате? Они уже блокают аккаунты за это

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2 комментария
Fred Han

Авито хороший сервис, даже если и подорожает на 7%, аналогов в стране просто-напросто - нет.

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Слегка Придурковатый

Действительно, хуйня какая. Предлагаю повысить сразу на 88,14%. А чего бы нет? Аналогов же нет.

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6 комментариев
Андрей Кашицын

Как это нету?Есть Юла.Есть Моя реклама.

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Илья

Ну вот же, ФАС работает.

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Dmitry

Мало работает на самом деле. Авито надо е***ь по полной и отправлять жалобы по любому поводу

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Михаил Иванович
Компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления. [...]

Это, конечно же, неправда

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Ил Масков

Это правда, но причем тут продавец, почему он должен оплачивать этот аттракцион невиданной щедрости - непонятно

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3 комментария
Александр Колпаков

ну всмысле, вон все угарали то что свои вещи выставляешь на Авито, сам у себя выкупаешь. 200р платишь им за доставку, когда везде ценник 2000, по сути бесплатно в другой город можно переехать. 90% они и компенсируют, так и есть, не везде, может быть, но оно так.

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3 комментария
Линур Гайнуллин

Монополия она такая

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Виталий

Если доставка убыточна, то можно просто не предоставлять данную услугу

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Александр Колпаков

так реклама же. приучают людей к сервису, а когда народ набрался - начали монетизировать

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Lehman Brothers

Все так легко по вашему. Конкурентность большая на рынке, сколько они потеряют клиентов за отмену доставки!

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1 комментарий
Сергей Муров

Авито всё хуже и хуже

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Александр Рыдзевский

Мы так же осознанно не работаем с Авито-доставкой, как бы они нас туда не переманивали. Видюшками, другими фишками, спасибо но не надо.

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Слегка Придурковатый

"Уведомление получил также редактор vc.ru"

Помимо того, что Авито традиционно днище, из этой новости можно узнать, что один из редакторов виси чо-то там продаёт на этой площадке. Подрабатывает, то есть.

А это означает, что Комитет плохо платит своим редакторам, раз они пускаются во все тяжкие, и идут с голодухи в такое днище как Дновито.

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Максим Ложков

С чего это подработка, Авито же изначально барахолка, куда сплавляешь ненужные, старые или сломанные вещи.
Это с ростом популярности её многие продавцы начали юзать как дешевый маркетплейс. Из-за чего, я думаю, в Авито и решили монетезировать это по максимуму.
Теперь и частникам приходится отваливать за размещение объявлений чуть больше мизерного лимита.

Но в целом, редактор vc.ru скорее всего когда-то что-то продал на Авито, поэтому попал в список продавцов.

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Байер

Ждем когда 90% станет, а то за три и объявления они же платят «конечно»

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Шамиль Исаев

Мне до сих пор не могут вернуть деньги, почта выдала заказ статус которого был на возврате, а деньги не могу вывести до сих пор, уже второй месяц идет.

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Adel Gazizullina

Поверю, что убыточная, если все пользователи на Авито новые и заказывают доставкой за 49₽

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Юрий Б.
«Авито» ... введёт

Приостановит отсутствие

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Андрей Кашицын

Раньше все закрывали огурцы и помидоры.Сейчас зашёл на Авито.Все продают банки б/у.

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#Миша Пишет

Не сомневался в таком раскладе. Скорое новый «анализ». Новые тарифы и новые комиссии. Ю-х-у, «Авито», мало берёте.

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Андрей Захаров

Стоит еще сказать, что после многочисленных жалоб, по крайней мере у меня, Авито откатило назад с 11% до прежних 5% свою комиссию при авитодоставке. Так что, как знать, может быть и с 7% откатит также, если продавцы взбунтуются))

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Иван

а что скажут борцы с маркетплейсами из агентства Хуглинк?

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И Р

А вся эта фигня началась после смены собственника

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Andrey Norin

Я не знаю как продавцы выживают на этих маркетплейсах, какую прибыль они с этого имеют вообще?

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Sergey Takzhanov

Нарабатывают отзывы торгуя в ноль и минус, поднимают цену,проигрывают тем кто торгует в ноль, уходят...но безусловно есть те кто много зарабатывает..и Клондайк для производителя чего то хорошего или бренда

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Неприемлемый разговор

Изначально авито использовали для продажи б\у вещей. Сейчас от этого мало что осталось.

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SdelayPausu

Прибыль там имеют хорошую 1 из 100 продаванов

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Михаил Тел

ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ" Выручка
101 млрд руб. за 2023 год (+56,7%)

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кукушечка

я ж говорю разводняк

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nimda

Выручка это выручка (те оборот), а не прибыль

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Аксолотль по имени Сальхов

«Доставка для нас — осознанно убыточная, мы на ней не зарабатываем. Компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок»

Мне кажется, они лукавят. Вот я покупал фиговинку ценой 6 тысяч рублей. С продавца взяли комиссию 300 руб — и с меня за доставку взяли 300 руб (и это ещё под лозунгом «скидка на доставку первой покупки»), итого 600. А сейчас я смотрю, яндекс за такую же доставку просит 249 рублей.
Действительно, для авито убыточный вариант.

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Неприемлемый разговор

Раньше было лучше.

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SdelayPausu

Согласен. Пошел, мамонта завалил и ешь его неделю всей толпой. Или тебя завалил, саблезубый тигр, к примеру, если ворон считаешь в дороге.

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