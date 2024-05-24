«Авито» с 7 июня введёт комиссию в 7% за продажу с доставкой и сделает её фиксированной Статьи редакции
Продавцы жаловались, что комиссия достигает 11%.
- «Авито» разослал продавцам предупреждение, что с 7 июня 2024 года комиссия за продажу с «Авито Доставкой» составит 7%, исключение — категория смартфонов, там она будет 4%. Уведомление получил также редактор vc.ru.
- В компании объяснили vc.ru, что «Авито» снизил максимальный размер комиссии, а также отменил дифференцированную комиссию до 11%, которая рассчитывалась индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.
- «Авито» провёл «дополнительный анализ и установил размер комиссии на основе в том числе обратной связи, полученной от пользователей». В компании напомнили, что «Авито Доставка» на текущий момент — «сознательно убыточная» для компании услуга.
- «Авито» ввёл сервисный сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку и пользуется «Авито Доставкой», осенью 2022 года. На первом этапе он составил 2%, затем — 5%.
- В апреле 2024 года сервис ввёл новые правила расчёта. Теперь комиссия определяется индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров и составляет 5-11% (3% в категории телефонов), говорили в компании. При этом изначально сумму комиссии по конкретному товару продавец мог увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито Доставкой».
- Некоторые пользователи отмечали, что поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой. Из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца. 18 апреля Shopper’s написал, что ФАС рассмотрит жалобы продавцов, а уже 19 апреля «Авито» стал показывать её в объявлениях.
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Заплати за размещение.
Заплати за продвижение.
Сделай скидку на доставку покупателю.
Заплати комиссию Авито.
Пожертвуй на благотворительность.
Are you ohueli tam?
Иди на рынок
"Звериный оскал капитализма", однако)
А теперь еще покупатель может заказывать Авито Доставкой без предоплаты. При этом он переплачивает за такую опцию, но деньги за риск идут в карман Авито, а не продавца, у которого в случае проблем товар просто месяц будет кататься по стране.
Первая доза для наркоманов тоже обычно бесплатная...
А с 11 июня вернется к 11% за доставку 😃
Кому они пиздят про то, что с доставки ничего не имеют? Сколько они там накручивают сверху за безопасную сделку? Доставка боксберри со страховкой может быть 300-500 рублей, а доставка через авито тем же боксберри с их страховкой и страховкой уже авито может спокойно быть и 2к
Я так понимаю это из-за новых клиентов, где доставка 1 рубль. Сам недавно заказывал из другого города, реально 1 рубль. Офигел. СДЭК с Авито за это явно больше взял
Да вообще весь расчёт % от суммы сделки бредовый.
Ну ты отправляешь проц, который упакован как коробочка от обручального кольца, который может стоить несколько сот тысяч. Места в условном грузовике он займёт всего ничего.
Или по максимуму веса, 10 там или 15 кг, отправляешь связку старых журналов за 100 руб.
Работы во втором случае существенно больше, а стоимость ниже в тысячи раз.
Да, есть страховка и риски, но они не должны стоить так дорого.
Я давно торгую на авито, когда комса появилась в 3% я с ней смирился, когда стала 5% я с ней смирился, но когда стала 11% я начал ей противостоять, теперь покупатели оплачивают мне через авито сумму менее 100₽ а остальное кидают на карту сразу. Репутация у меня наработана, 100% 5 звëзд. Если покупатель не согласен с таким вариантом, то ему предлагаю купить лот за сумму заказа+комсу..
Благодарю за подгон )
Как номер телефона указываете в чате? Они уже блокают аккаунты за это
Авито хороший сервис, даже если и подорожает на 7%, аналогов в стране просто-напросто - нет.
Действительно, хуйня какая. Предлагаю повысить сразу на 88,14%. А чего бы нет? Аналогов же нет.
Как это нету?Есть Юла.Есть Моя реклама.
Ну вот же, ФАС работает.
Мало работает на самом деле. Авито надо е***ь по полной и отправлять жалобы по любому поводу
Это, конечно же, неправда
Это правда, но причем тут продавец, почему он должен оплачивать этот аттракцион невиданной щедрости - непонятно
ну всмысле, вон все угарали то что свои вещи выставляешь на Авито, сам у себя выкупаешь. 200р платишь им за доставку, когда везде ценник 2000, по сути бесплатно в другой город можно переехать. 90% они и компенсируют, так и есть, не везде, может быть, но оно так.
Монополия она такая
Если доставка убыточна, то можно просто не предоставлять данную услугу
так реклама же. приучают людей к сервису, а когда народ набрался - начали монетизировать
Все так легко по вашему. Конкурентность большая на рынке, сколько они потеряют клиентов за отмену доставки!
Авито всё хуже и хуже
Мы так же осознанно не работаем с Авито-доставкой, как бы они нас туда не переманивали. Видюшками, другими фишками, спасибо но не надо.
"Уведомление получил также редактор vc.ru"
Помимо того, что Авито традиционно днище, из этой новости можно узнать, что один из редакторов виси чо-то там продаёт на этой площадке. Подрабатывает, то есть.
А это означает, что Комитет плохо платит своим редакторам, раз они пускаются во все тяжкие, и идут с голодухи в такое днище как Дновито.
С чего это подработка, Авито же изначально барахолка, куда сплавляешь ненужные, старые или сломанные вещи.
Это с ростом популярности её многие продавцы начали юзать как дешевый маркетплейс. Из-за чего, я думаю, в Авито и решили монетезировать это по максимуму.
Теперь и частникам приходится отваливать за размещение объявлений чуть больше мизерного лимита.
Но в целом, редактор vc.ru скорее всего когда-то что-то продал на Авито, поэтому попал в список продавцов.
Ждем когда 90% станет, а то за три и объявления они же платят «конечно»
Мне до сих пор не могут вернуть деньги, почта выдала заказ статус которого был на возврате, а деньги не могу вывести до сих пор, уже второй месяц идет.
Поверю, что убыточная, если все пользователи на Авито новые и заказывают доставкой за 49₽
Приостановит отсутствие
Раньше все закрывали огурцы и помидоры.Сейчас зашёл на Авито.Все продают банки б/у.
Не сомневался в таком раскладе. Скорое новый «анализ». Новые тарифы и новые комиссии. Ю-х-у, «Авито», мало берёте.
Стоит еще сказать, что после многочисленных жалоб, по крайней мере у меня, Авито откатило назад с 11% до прежних 5% свою комиссию при авитодоставке. Так что, как знать, может быть и с 7% откатит также, если продавцы взбунтуются))
а что скажут борцы с маркетплейсами из агентства Хуглинк?
А вся эта фигня началась после смены собственника
Я не знаю как продавцы выживают на этих маркетплейсах, какую прибыль они с этого имеют вообще?
Нарабатывают отзывы торгуя в ноль и минус, поднимают цену,проигрывают тем кто торгует в ноль, уходят...но безусловно есть те кто много зарабатывает..и Клондайк для производителя чего то хорошего или бренда
Изначально авито использовали для продажи б\у вещей. Сейчас от этого мало что осталось.
Прибыль там имеют хорошую 1 из 100 продаванов
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ" Выручка
101 млрд руб. за 2023 год (+56,7%)
я ж говорю разводняк
Выручка это выручка (те оборот), а не прибыль
«Доставка для нас — осознанно убыточная, мы на ней не зарабатываем. Компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок»
Мне кажется, они лукавят. Вот я покупал фиговинку ценой 6 тысяч рублей. С продавца взяли комиссию 300 руб — и с меня за доставку взяли 300 руб (и это ещё под лозунгом «скидка на доставку первой покупки»), итого 600. А сейчас я смотрю, яндекс за такую же доставку просит 249 рублей.
Действительно, для авито убыточный вариант.
Раньше было лучше.
Согласен. Пошел, мамонта завалил и ешь его неделю всей толпой. Или тебя завалил, саблезубый тигр, к примеру, если ворон считаешь в дороге.