Доставка для нас — осознанно убыточная, мы на ней не зарабатываем. Компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления. [...] Кроме того, мы обеспечиваем гарантию защиты продавца и возмещаем ущерб, если с посылкой что-то случится в пути, а также гарантируем безопасное получение денег.