Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал тестировать нейросеть, которая генерирует описание товаров в карточке Статьи редакции

Продавцу нужно только указать название продаваемого продукта.

  • Сгенерированные описания позволят предпринимателям добиться более высокого рейтинга карточки, потому что будут автоматически учитывать все правила маркетплейса, рассказала компания.
  • Функция уже доступна небольшой группе продавцов. После тестирования Wildberries предоставит сервис остальным.
Источник фото: Sputnik
  • В июне 2023 года «Яндекс Маркет» добавил YandexGPT в личный кабинет продавцов, чтобы те могли создавать с его помощью описания товаров. Позже рассказал, что появится и фоторедактор. Аналогичные решения тестируют в Wildberries и на Ozon.

#новости #wildberries

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23 комментария
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Будет типа "синий рубашка демисезонная мужская всепогодная стильный мачо секси всепогодная привет буль-буль"

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Вадим Д.

Нефритовый воротник талия просторно сослуживец зависть!

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Kirill Kirillov

Гниль стопы нога плесень для спорта и ходьбы

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Ирина Родионова

Жду вот чего то такого ,от этой новой нейросети)

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Леонид Цветков

это эпично )

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sunblade

Уверен, что нейросеть знает корректный перевод фразы "мелкие грызуны". Будет как-то так:
"Лыжный костюм утепленный для маленьких спиногрызов (для девочек). Немецкое качество, оригинальный товар" ;)

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Bad Gateway

Содержательное описание получилось

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Илья

Нейросеть, которая будет придумывать за что штрафовать продавцов, покупателей и сотрудников.

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неформат

это следующая итерация, штрафы за некорректное описание товара, которые можно сгенерировать онли их же генератором за плату 😁 бузинесс алярюс

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Вадим Д.

Хуже точно не будет.

Продавцов уже штрафуют за то что им нейронка будет описания генерить?

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умный человек

Сейчас же тестирование идет. Зачем так забегать

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Вадим Д.

Тестирование штрафов не должно останавливаться!

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Леонид Цветков

сейчас протестят сколько штрафов нейронка поможет собрать.

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V. Rubanov

а нейронку будут штрафовать за то что она нейронка? нужно расширять штрафы, а то только людей штрафуют пока что

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Вадим Д.

Во всё виноваты продавцы и ПВЗ! Шахматисты ещё, но не сильно (-:

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Nix Green

Описания алиэкспресса 2.0?

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Babayka

Для начало пусть оферту научатся соблюдать свою, и тупую тех поддержку починят

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Л Г

Лучше бы сгенерировала адекватный % комиссии маркетплейса ))

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Денис Демидов

Я пропустил новость о том, что Бакальчук наконец поменяют на адекватного человека или vc мышей перестал ловить?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/05/2024/664e0e109a79477b0e68fc61

Исполнительным директором Wildberries станет…
Семья Бакальчук, основавшая крупнейший российский маркетплейс Wildberries, привлечет к управлению…
www.rbc.ru
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Недопил

Ольга Наумова, в прошлом топ-менеджер «Магнита» и X5 Group - это немножко пиздецок. Как торгашка может управлять цифровым бизнесом?

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Петр В

Нейросеть может в описаниях кучу ошибок наделать. Больше, чем копирайтер

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Viktor Prutkov

чисто поиграться, посмотреть ,что выдаст нейронка можно, все равно придется переписывать ведь

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Недопил

"Сгенерированные описания позволят предпринимателям добиться более высокого рейтинга карточки,"

- Напиздить
- Получить более высокий рейтинг
Profit

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20 комментариев
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