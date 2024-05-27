Wildberries начал тестировать нейросеть, которая генерирует описание товаров в карточке Статьи редакции
Продавцу нужно только указать название продаваемого продукта.
- Сгенерированные описания позволят предпринимателям добиться более высокого рейтинга карточки, потому что будут автоматически учитывать все правила маркетплейса, рассказала компания.
- Функция уже доступна небольшой группе продавцов. После тестирования Wildberries предоставит сервис остальным.
- В июне 2023 года «Яндекс Маркет» добавил YandexGPT в личный кабинет продавцов, чтобы те могли создавать с его помощью описания товаров. Позже рассказал, что появится и фоторедактор. Аналогичные решения тестируют в Wildberries и на Ozon.
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Будет типа "синий рубашка демисезонная мужская всепогодная стильный мачо секси всепогодная привет буль-буль"
Нефритовый воротник талия просторно сослуживец зависть!
Гниль стопы нога плесень для спорта и ходьбы
Жду вот чего то такого ,от этой новой нейросети)
это эпично )
Уверен, что нейросеть знает корректный перевод фразы "мелкие грызуны". Будет как-то так:
"Лыжный костюм утепленный для маленьких спиногрызов (для девочек). Немецкое качество, оригинальный товар" ;)
Содержательное описание получилось
Нейросеть, которая будет придумывать за что штрафовать продавцов, покупателей и сотрудников.
это следующая итерация, штрафы за некорректное описание товара, которые можно сгенерировать онли их же генератором за плату 😁 бузинесс алярюс
Хуже точно не будет.
Продавцов уже штрафуют за то что им нейронка будет описания генерить?
Сейчас же тестирование идет. Зачем так забегать
Тестирование штрафов не должно останавливаться!
сейчас протестят сколько штрафов нейронка поможет собрать.
а нейронку будут штрафовать за то что она нейронка? нужно расширять штрафы, а то только людей штрафуют пока что
Во всё виноваты продавцы и ПВЗ! Шахматисты ещё, но не сильно (-:
Описания алиэкспресса 2.0?
Для начало пусть оферту научатся соблюдать свою, и тупую тех поддержку починят
Лучше бы сгенерировала адекватный % комиссии маркетплейса ))
Я пропустил новость о том, что Бакальчук наконец поменяют на адекватного человека или vc мышей перестал ловить?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/05/2024/664e0e109a79477b0e68fc61
Ольга Наумова, в прошлом топ-менеджер «Магнита» и X5 Group - это немножко пиздецок. Как торгашка может управлять цифровым бизнесом?
Нейросеть может в описаниях кучу ошибок наделать. Больше, чем копирайтер
чисто поиграться, посмотреть ,что выдаст нейронка можно, все равно придется переписывать ведь
"Сгенерированные описания позволят предпринимателям добиться более высокого рейтинга карточки,"
- Напиздить
- Получить более высокий рейтинг
Profit