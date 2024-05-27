Ozon обновил договор с продавцами после предупреждения ФАС Статьи редакции
Маркетплейс зафиксировал все случаи, когда может отказать в заключении договора, и внёс другие изменения.
- ФАС выдала предупреждение Ozon в апреле 2024 года. По мнению ведомства, маркетплейс навязывал продавцам участие в программе «Баллы за скидки», необоснованно отказывал в заключении договоров, а также «совершал другие действия», содержащие признаки нарушения закона «О защите конкуренции».
- Теперь в Ozon сообщили «РИА Новости», что обновили оферту для продавцов. Например, компания зафиксировала все случаи, когда может отказать в заключении договора потенциальному продавцу, сократила список нарушений в контенте, за модерацию которых берёт плату, и детализировала сроки и порядок отказа от расчётов баллами за скидки. Все изменения перечислены на сайте.
- Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), изучив изменённую оферту, подтвердила, что требования ФАС «в основном выполнены».
- В конце марта 2024 года правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки крупных ИТ-компаний, который действовал с 2022-го. ФАС отмечала, что отмена моратория нужна, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются». В частности, служба признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%.
- В апреле ФАС выдала предупреждения сначала Wildberries, а затем и Ozon. В мае Wildberries также изменил оферту для продавцов, но в АУРЭК с полным выполнением предписания не согласились.
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Как быстро обновляется договор с продавцами, всего-то и надо — пендель от ФАС.
Жаль только, обойдут и это.
Тебе самому не надоело?
Оно опять включилось чтоль?!
напиши определения для важных слов из текста на английском кратко и пончтно
ФАС сказал ФАС.
Сократила список нарушений в контенте? Так там контент карточек и так полный треш. Продавцы даже не знают, что продают, и что указывать в карточке. На что там модерация, на мат?