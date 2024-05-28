В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали.

Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем всё необходимое, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения её повторения.