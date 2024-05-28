Сбой у СДЭК продолжается третий день: его причиной мог стать вирус-шифровальщик Статьи редакции
Такое предположение высказывают эксперты, об этом же говорят и источники «Ведомостей».
- СДЭК ночью 28 мая 2024 года объявил, что пока «не готов возобновить обслуживание». Когда именно устранят проблемы — не уточняется.
- Компания сообщила о проблемах утром 26 мая 2024 года: из-за сбоя она не принимает и не отправляет посылки, сайт и приложение не работают. СДЭК объяснял, что у него произошёл «сбой в работе вычислительных мощностей».
- При этом ответственность за проблемы в работе сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она сообщила, что использовала для взлома вирус-шифровальщик. Об этом же говорят источники «Ведомостей» и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Подобный вирус при помощи разных алгоритмов шифрования блокирует доступ к данным.
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карма за cdek shopping))))
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Бухгалтерша скачала с почты счет на оплату в екселе
Ваши посылки зашифрованы
В MR. Robot топменеджер выстрелил себе в голову (да еще и в прямом эфире), когда его компания поймала "шифровальщик".
Фиг знает почему вспомнилось.
В данном случае, акционеры из силового блока выстрелят)
Радость для глаз! Как эти барыги сливали данные пользователей, а теперь нагнулись. Делайте так почаще, бСДЭК
А чему вы радуетесь?
Мне вот интересно будет почитать как команда вышла из этой жопы и какие сделаны выводы.
Еще со времен СССР сложилась традиция радоваться неудачам коммерсантов.
Тебе видимо слово "справедливость" не знакомо.
Это когда дядя Вася на заводе вкалывал за 60 рублей, а коммерсант получал 500? Вот же козел! По делом им!
Или о какой справедливости речь?)
О такой, что в любой стране крупный бизнес связан с коррупцией и уничтожением конкурентов, иначе бы этот крупный бизнес не стал крупным.
Чему Я радуюсь? Тому, что карма нагнула этих мудае6оев за продажу данных своих пользователей и мне АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСНО будет почитать, как "команда вышла из этой жопы". Надеюсь, они не выберутся из неё ещё долго! Жду новость: 856 дней продолжается сбой у СДЭК!
если нет бэкапа, то никак)
несколько лет назад в украине одну крупную компанию поразили шифровальщиками «петя» и«нот петя». благодаря майкрософт ажур и его авто бэкапам компания за 2 все восстановила. вряд ли ажур есть у сдэка (санкции только на пользу)
Давно есть аналоги Azure и AWS
ок. видимо сдэку они не доступны
Ну это возможно
Они тоже не работают с рф, Ираном, Сирией и пр
Да и в Рф было
Из шифровальщиков выходят только одним путем: все сносят и поднимают из бекапов :) Дальше вопрос только актуальности оных. Зная айти порядки СДЭКа, они месячной давности...и какие сделаны выводы
Какие выводы? Зачем выводы? Уволят десяток рядовых, айти директору выпишут премию. Вы как первый раз...
Бэкапы надо делать и хранить в разных местах.
Им не надо делать бэкапы, как и существовать в целом.
Простите, а кто тогда будет массовой альтернативой почте РФ? В сдеке довольно быстро отправлять разные заказы.
При всех недостатках СДЭК, полностью согласен.
Почта и без сбоев еле шевелится.
Уроки очевидности от Вадимки
Все кто радуются произошедшему — ебаньки.
IT-подразделение – на кол.
Где пожать руку операторам криптера? Ребята, вы мои герои!
https://habr.com/ru/companies/f_a_c_c_t/news/812831/
All your base are belong to us
тарифы у них высокие стали
+20% если доставку оплачивает покупатель
видать кто-то разозлился на них если вирус это
Есть ТК и с большими тарифами. И с пунктами приема выдачи где нибудь в ангаре на окраине города.
Да откуда вдруг +20%-то? 3% берут за перевод денег. А так без разницы кто оплачивает
Вовремя Гольдорт скинул актив)
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Как обычно сделали инфраструктуру на минималках
Зачем платить много, если можно платить мало? Не нужон нам ентот западный риск-менеджмент, у нас русский "авось" есть!
Здесь просто обязано это быть! сдЕк, мы вас всячески поддерживаем и не задерживаем в своем стремлении быть худшими!
вы лучше убытки разделите
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Бедолаги. СДЭК, поправляйся. Нам ещё работать и работать вместе.
У этих мудаков вечно что то идёт поперёк пилотки. Читаю очередной проёб сдека и радуюсь что зарёкся с ними работать ещё в 2017м году. Каноничные мудаки.
Заслужено
Интересно, они даже зарплатные ведомости не поленились полистать? :)
а что это ребята из Head Mare смелые такие) Они же не думают, что останутся безнаказанными за такое можно и свободы лишиться
Думаешь, они повезут что-то СДЭКом?
В рф сейчас нет выдачи из большинства «развитых стран». Поэтому «работать» по рф оч выгодно нынче. Да, и с точки зрения «морали» порой даже одобряемо
Чо тут, опять модератор лютует.