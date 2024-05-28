Торговля
Евгения Евсеева

Сбой у СДЭК продолжается третий день: его причиной мог стать вирус-шифровальщик Статьи редакции

Такое предположение высказывают эксперты, об этом же говорят и источники «Ведомостей».

  • СДЭК ночью 28 мая 2024 года объявил, что пока «не готов возобновить обслуживание». Когда именно устранят проблемы — не уточняется.

В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали.

Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем всё необходимое, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения её повторения.

СДЭК
  • Компания сообщила о проблемах утром 26 мая 2024 года: из-за сбоя она не принимает и не отправляет посылки, сайт и приложение не работают. СДЭК объяснял, что у него произошёл «сбой в работе вычислительных мощностей».
  • При этом ответственность за проблемы в работе сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она сообщила, что использовала для взлома вирус-шифровальщик. Об этом же говорят источники «Ведомостей» и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Подобный вирус при помощи разных алгоритмов шифрования блокирует доступ к данным.

#новости #сдэк

1.4K показов
4.6K открытий
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Milana Kuznetsova

карма за cdek shopping))))

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dozent

Бухгалтерша скачала с почты счет на оплату в екселе

Ответить
Развернуть ветку
iDark Ogr

Ваши посылки зашифрованы

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo

В MR. Robot топменеджер выстрелил себе в голову (да еще и в прямом эфире), когда его компания поймала "шифровальщик".
Фиг знает почему вспомнилось.

Ответить
Развернуть ветку
Polizist

В данном случае, акционеры из силового блока выстрелят)

Ответить
Развернуть ветку
miumi xiumi

Радость для глаз! Как эти барыги сливали данные пользователей, а теперь нагнулись. Делайте так почаще, бСДЭК

Ответить
Развернуть ветку
unknown

А чему вы радуетесь?
Мне вот интересно будет почитать как команда вышла из этой жопы и какие сделаны выводы.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Еще со времен СССР сложилась традиция радоваться неудачам коммерсантов.

Ответить
Развернуть ветку
miumi xiumi

Тебе видимо слово "справедливость" не знакомо.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Это когда дядя Вася на заводе вкалывал за 60 рублей, а коммерсант получал 500? Вот же козел! По делом им!

Или о какой справедливости речь?)

Ответить
Развернуть ветку
Mike V. Gorbunov

О такой, что в любой стране крупный бизнес связан с коррупцией и уничтожением конкурентов, иначе бы этот крупный бизнес не стал крупным.

Ответить
Развернуть ветку
miumi xiumi

Чему Я радуюсь? Тому, что карма нагнула этих мудае6оев за продажу данных своих пользователей и мне АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСНО будет почитать, как "команда вышла из этой жопы". Надеюсь, они не выберутся из неё ещё долго! Жду новость: 856 дней продолжается сбой у СДЭК!

Ответить
Развернуть ветку
ппс
Мне вот интересно будет почитать как команда вышла из этой жопы

если нет бэкапа, то никак)

несколько лет назад в украине одну крупную компанию поразили шифровальщиками «петя» и«нот петя». благодаря майкрософт ажур и его авто бэкапам компания за 2 все восстановила. вряд ли ажур есть у сдэка (санкции только на пользу)

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Давно есть аналоги Azure и AWS

Ответить
Развернуть ветку
ппс

ок. видимо сдэку они не доступны

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Ну это возможно

Ответить
Развернуть ветку
Пес Дюк

Они тоже не работают с рф, Ираном, Сирией и пр

Ответить
Развернуть ветку
Number5

Да и в Рф было

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Мне вот интересно будет почитать как команда вышла из этой жопы

Из шифровальщиков выходят только одним путем: все сносят и поднимают из бекапов :) Дальше вопрос только актуальности оных. Зная айти порядки СДЭКа, они месячной давности...

и какие сделаны выводы

Какие выводы? Зачем выводы? Уволят десяток рядовых, айти директору выпишут премию. Вы как первый раз...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Бэкапы надо делать и хранить в разных местах.

Ответить
Развернуть ветку
miumi xiumi

Им не надо делать бэкапы, как и существовать в целом.

Ответить
Развернуть ветку
ГрибовичПрочь из города

Простите, а кто тогда будет массовой альтернативой почте РФ? В сдеке довольно быстро отправлять разные заказы.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

При всех недостатках СДЭК, полностью согласен.
Почта и без сбоев еле шевелится.

Ответить
Развернуть ветку
Антивадя

Уроки очевидности от Вадимки

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Все кто радуются произошедшему — ебаньки.

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

IT-подразделение – на кол.

Ответить
Развернуть ветку
miumi xiumi

Где пожать руку операторам криптера? Ребята, вы мои герои!

Ответить
Развернуть ветку
Nail Valiev

https://habr.com/ru/companies/f_a_c_c_t/news/812831/

Ответить
Развернуть ветку
Родитель 1

All your base are belong to us

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

тарифы у них высокие стали
+20% если доставку оплачивает покупатель
видать кто-то разозлился на них если вирус это

Ответить
Развернуть ветку
Дичь Петрович

Есть ТК и с большими тарифами. И с пунктами приема выдачи где нибудь в ангаре на окраине города.

Да откуда вдруг +20%-то? 3% берут за перевод денег. А так без разницы кто оплачивает

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Вовремя Гольдорт скинул актив)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Как обычно сделали инфраструктуру на минималках

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Зачем платить много, если можно платить мало? Не нужон нам ентот западный риск-менеджмент, у нас русский "авось" есть!

Ответить
Развернуть ветку
Абьюзы Оптом

Здесь просто обязано это быть! сдЕк, мы вас всячески поддерживаем и не задерживаем в своем стремлении быть худшими!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
полностью понимаем и разделяем негодование

вы лучше убытки разделите

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Дичь Петрович

Бедолаги. СДЭК, поправляйся. Нам ещё работать и работать вместе.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Кропачев

У этих мудаков вечно что то идёт поперёк пилотки. Читаю очередной проёб сдека и радуюсь что зарёкся с ними работать ещё в 2017м году. Каноничные мудаки.

Ответить
Развернуть ветку
Пес Дюк

Заслужено

Ответить
Развернуть ветку
Бонифаций на каникулах

Интересно, они даже зарплатные ведомости не поленились полистать? :)

Ответить
Развернуть ветку
AziZZTop

а что это ребята из Head Mare смелые такие) Они же не думают, что останутся безнаказанными за такое можно и свободы лишиться

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Думаешь, они повезут что-то СДЭКом?

Ответить
Развернуть ветку
Пес Дюк

В рф сейчас нет выдачи из большинства «развитых стран». Поэтому «работать» по рф оч выгодно нынче. Да, и с точки зрения «морали» порой даже одобряемо

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Чо тут, опять модератор лютует.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
41 комментарий
Раскрывать всегда