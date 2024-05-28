СДЭК пообещал восстановить выдачу отправлений «не позднее 29 мая 2024 года» Статьи редакции
Компания работает над «полным возобновлением обслуживания».
- Но признаётся, что также заготовила «резервные схемы». Какие — не уточнила.
- При этом якобы работающий в СДЭК источник Shot утверждает, что на «восстановление работоспособности» может уйти вплоть до пяти дней.
- Компания сообщила о «сбое в работе вычислительных мощностей» утром 26 мая 2024 года. Она временно не принимает и не выдаёт отправления через пункты выдачи заказов, а сайт и приложение не работают. Сервис хотел вернуться к работе уже с 28 мая, но оказался к этому не готов.
- Ответственность за неполадки взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она сообщила, что взломала внутреннюю систему СДЭК с помощью вируса-шифровальщика. Об этом же говорили источники «Ведомостей» и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сама компания не называла официальных причин.
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Всегда в голос с его фразы "да что вы пристали с этой дорогой". Насколько же ему наплевать
к 2030-у году хоть сделают?
А если нет, то после 29 мая
Что ж, завтра и увидим. Надеюсь поправят.
А в чем прикол хацкерам ломать сдэк? Просто что бы кто-то узнал что они существуют, выпендреж?
Может кто то из тех, чьи холодильники/унитазы/телеки/микроволновки ухллили из белорусского сдэк в 22м и попали на камеры наблюдения оказался хакером и мстит 🤷♂️ сдэк повел себя тогда мерзко, не удивительно что прилетает теперь
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- шифруешь базы данных энтерпрайза
- просишь выкуп за ключ расшифровки
- профит
тоже не понимаю, в чем был прикол
Все посылки надёжно зашифрованы, надеюсь?
Резервные схемы — не выдавать или под честное «мамой клянусь», видимо.
Конечно зашифрованы. Да и кому может понадобиться информация, что марь иванна из соседнего подъезда коллекционирует чёрные дилдаки?
Новые вакансии появились на hh?
Какие? "Ищем специалистов PR для прикрытия закрытия Сдэк"?
Техдиректора?
Всё проще. Им снесли все базы. И теперь начался ручной труд. Каждую посылку на СЦ нужно оформить. Кто не знает объемы Сдэка, то скажу - вторые после Почты РФ. Пути два. Первое это банкротство, в связи заведомой выплаты компенсаций. Второй... Почти тоже самое - переход под управление государством.
поднимут новую среду, и ручками все добавят
Конечно будут ручками поднимать и заносить пару месяцев. Сто баллов у разрабов была копиях данных.
5post тоже 2 дня не могут со склада до постамата довезти, сволочи. А нам улетать сегодня.
рил, не могли чуть позже сломаться?
быстро они. а как с последствиями будут бороться?
О сбое, дада
Отдать должное. Молодцы. Еще немного и это превратится в самую масштабную и длительную хакерскую атаку. 😂 На рекорд идут.
Поправьте, если не прав, если у них действительно кто-то там все зашифровал, то что бы это расшифровать нужно взломать этот шифровщик, а это «творческий» процесс который возможно сделать хоть через пять минут / не смочь это сделать даже через 5 лет или это не так работает? Или они там пароли перебирают для доступа к этому шифровщику и на компьюхтере показывает, что еще осталось 24 часа, что бы перебрать все комбинации в надежде, что хацкеры не поставили более сложный пароль, перебором который будет нужно взламывать пару лет 🫠
там скорее не шифровальщик, а просто данные перетерли. Нечего раскодировать
Шифровальщики разные бывают. Бывают и такие, которые и за 1000 лет ФБР с ЦРУ не взломают.
Сейчас почти все современные компании имеют распределенные бэкапы, s3, неужели не смогли восстановить
Сомнительно, что завтра все заработает, но окэй.
В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — мне жаль того кто вынужден был писать это бубубу. Отпустите человека домой!
Значит, тёща будет 29 числа, обидненьнко
Жесть, сдэк уже людей перевозит как посылки?
Ладно, напишу. Все почтовые отправления (Сдэк является участником) регистрируются в реестре. Не важно как подтверждение произошло, хоть цифровой подписью через sms. Возникает резонный вопрос! Либо, не было синхронизации с данной базой, в свете причин. Либо....
Так что, в этом контексте говорить о шифровании данных -пострадать должны были все.
Буду удивлен если завтра таки смогут возобновить работу
Очередная компания льёт гавно в уши, спасая себя 😞 Ну, бизнесы по-другому и не работают 😐