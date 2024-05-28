Торговля
Полина Лааксо

СДЭК пообещал восстановить выдачу отправлений «не позднее 29 мая 2024 года» Статьи редакции

Компания работает над «полным возобновлением обслуживания».

  • Но признаётся, что также заготовила «резервные схемы». Какие — не уточнила.
  • При этом якобы работающий в СДЭК источник Shot утверждает, что на «восстановление работоспособности» может уйти вплоть до пяти дней.
Источник фото: «Пробизнес»
  • Компания сообщила о «сбое в работе вычислительных мощностей» утром 26 мая 2024 года. Она временно не принимает и не выдаёт отправления через пункты выдачи заказов, а сайт и приложение не работают. Сервис хотел вернуться к работе уже с 28 мая, но оказался к этому не готов.
  • Ответственность за неполадки взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она сообщила, что взломала внутреннюю систему СДЭК с помощью вируса-шифровальщика. Об этом же говорили источники «Ведомостей» и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сама компания не называла официальных причин.

#новости #сдэк

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65 комментариев
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 Fred Han
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Sokol

Всегда в голос с его фразы "да что вы пристали с этой дорогой". Насколько же ему наплевать

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1 комментарий
ппс

к 2030-у году хоть сделают?

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1 комментарий
ЯжПрограммист

А если нет, то после 29 мая

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dr. Dolittle

Что ж, завтра и увидим. Надеюсь поправят.
А в чем прикол хацкерам ломать сдэк? Просто что бы кто-то узнал что они существуют, выпендреж?

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Alexey Melikhov

Может кто то из тех, чьи холодильники/унитазы/телеки/микроволновки ухллили из белорусского сдэк в 22м и попали на камеры наблюдения оказался хакером и мстит 🤷‍♂️ сдэк повел себя тогда мерзко, не удивительно что прилетает теперь

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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5 комментариев
Ilya Dorofeev

- шифруешь базы данных энтерпрайза
- просишь выкуп за ключ расшифровки
- профит

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olgasol

тоже не понимаю, в чем был прикол

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2 комментария
Вадим Д.

Все посылки надёжно зашифрованы, надеюсь?

Резервные схемы — не выдавать или под честное «мамой клянусь», видимо.

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Бинарный Ёж

Конечно зашифрованы. Да и кому может понадобиться информация, что марь иванна из соседнего подъезда коллекционирует чёрные дилдаки?

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2 комментария
Максим Исаев

Новые вакансии появились на hh?

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Виталий

Какие? "Ищем специалистов PR для прикрытия закрытия Сдэк"?

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4 комментария
Алексей Никитенко

Техдиректора?

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Виталий

Всё проще. Им снесли все базы. И теперь начался ручной труд. Каждую посылку на СЦ нужно оформить. Кто не знает объемы Сдэка, то скажу - вторые после Почты РФ. Пути два. Первое это банкротство, в связи заведомой выплаты компенсаций. Второй... Почти тоже самое - переход под управление государством.

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hakhagmon

поднимут новую среду, и ручками все добавят

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3 комментария
unknown

Конечно будут ручками поднимать и заносить пару месяцев. Сто баллов у разрабов была копиях данных.

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4 комментария
Бинарный Ёж

5post тоже 2 дня не могут со склада до постамата довезти, сволочи. А нам улетать сегодня.

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Владимир К

рил, не могли чуть позже сломаться?

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Владимир К

быстро они. а как с последствиями будут бороться?

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Михаил Анюков
Компания сообщила о «сбое

О сбое, дада

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Виталий

Отдать должное. Молодцы. Еще немного и это превратится в самую масштабную и длительную хакерскую атаку. 😂 На рекорд идут.

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Михаил

Поправьте, если не прав, если у них действительно кто-то там все зашифровал, то что бы это расшифровать нужно взломать этот шифровщик, а это «творческий» процесс который возможно сделать хоть через пять минут / не смочь это сделать даже через 5 лет или это не так работает? Или они там пароли перебирают для доступа к этому шифровщику и на компьюхтере показывает, что еще осталось 24 часа, что бы перебрать все комбинации в надежде, что хацкеры не поставили более сложный пароль, перебором который будет нужно взламывать пару лет 🫠

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hakhagmon

там скорее не шифровальщик, а просто данные перетерли. Нечего раскодировать

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Кирилл Петров

Шифровальщики разные бывают. Бывают и такие, которые и за 1000 лет ФБР с ЦРУ не взломают.

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Dmitriy

Сейчас почти все современные компании имеют распределенные бэкапы, s3, неужели не смогли восстановить

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2 комментария
redpanda

Сомнительно, что завтра все заработает, но окэй.

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Виталий

В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — мне жаль того кто вынужден был писать это бубубу. Отпустите человека домой!

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Игрок

Значит, тёща будет 29 числа, обидненьнко

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Пёсокот

Жесть, сдэк уже людей перевозит как посылки?

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1 комментарий
Укладчик стекловаты
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Виталий

Ладно, напишу. Все почтовые отправления (Сдэк является участником) регистрируются в реестре. Не важно как подтверждение произошло, хоть цифровой подписью через sms. Возникает резонный вопрос! Либо, не было синхронизации с данной базой, в свете причин. Либо....

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Виталий

Так что, в этом контексте говорить о шифровании данных -пострадать должны были все.

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Yury Tyugin

Буду удивлен если завтра таки смогут возобновить работу

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Bo.G
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Safety1st

Очередная компания льёт гавно в уши, спасая себя 😞 Ну, бизнесы по-другому и не работают 😐

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Недопил
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62 комментария
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