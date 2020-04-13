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Торговля
Лиана Липанова
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«AliExpress Россия» предложил продавцам бесплатное хранение на складе в течение 60 дней Материал редакции

Так маркетплейс хочет поддержать предпринимателей, которые остались без склада из-за кризиса.

2 комментария
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«AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) предложил российским продавцам бесплатное хранение на складе в течение 60 дней. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Если товар не будет распродан в течение этого времени, продавец сможет продлить хранение за 20 рублей в день за 1 м³ или забрать товар за шесть рублей за единицу с НДС.

Сейчас услуга доступна всем продавцам, до этого она работала в режиме beta-тестирования для нескольких партнёров, уточнили в компании. Так маркетплейс хочет поддержать предпринимателей, которые остались без склада из-за кризиса.

Склады для бесплатного хранения находятся в Подмосковье. Сейчас под бесплатное хранение выделено 20 тысяч м², компания обещает в будущем добавить новые площади. Хранение и доставку по России обеспечивают партнёры AliExpress — логистический партнёр Cainiao и «Бета Про».

На момент публикации заметки в Ozon и Wildberries не ответили на запрос vc.ru об условиях хранения на складе для продавцов.

#новость #aliexpress #aliexpressrussia #маркетплейсы

Торговля
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KI PO

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Звучит здорово!
На деле интересно,как это окажется

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💪

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