Так маркетплейс хочет поддержать предпринимателей, которые остались без склада из-за кризиса.

В закладки

«AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) предложил российским продавцам бесплатное хранение на складе в течение 60 дней. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Если товар не будет распродан в течение этого времени, продавец сможет продлить хранение за 20 рублей в день за 1 м³ или забрать товар за шесть рублей за единицу с НДС.

Сейчас услуга доступна всем продавцам, до этого она работала в режиме beta-тестирования для нескольких партнёров, уточнили в компании. Так маркетплейс хочет поддержать предпринимателей, которые остались без склада из-за кризиса.

Склады для бесплатного хранения находятся в Подмосковье. Сейчас под бесплатное хранение выделено 20 тысяч м², компания обещает в будущем добавить новые площади. Хранение и доставку по России обеспечивают партнёры AliExpress — логистический партнёр Cainiao и «Бета Про».