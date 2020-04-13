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Торговля
Лиана Липанова
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Главы Wildberries, Perekrestok.ru, Hoff и других российских онлайн-магазинов прорекламировали друг друга в одном ролике Материал редакции

Руководители российских интернет-магазинов прорекламировали друг друга в одном ролике. Видео опубликовала Ассоциация компаний интернет-торговли на своей странице в Facebook.

В ролике снялись управляющий директор интернет-супермаркета Perekrestok.ru Леонид Довладбегян, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, гендиректор ГК «Детский мир» Мария Давыдова, гендиректор «Ситилинк» Михаил Славинский, генеральный директор маркетплейса goods.ru Соломон Кунин, гендиректор Lamoda Флориан Янсен, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент компании «Связной» Евгений Давыдович, гендиректор «Утконос Онлайн» Дэнни Перекальски и президент группы «М.Видео—Эльдорадо» Александр Тынкован.

В конце марта похожий ролик выпустили креативные агентства. Так компании решили поддержать коллег на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

#бизнеснакарантине

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10 комментариев
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Фома Платонов

11

Это те чуваки, которые боролись за понижение порога беспошлинного ввоза? Пожелаем им тогда того, чего они заслуживают.

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Black Jack

10
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Arthur Niazyan

4

Они все в АКИТ. Им вместе легче просить у государства себе помощь.

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Alexey QuQu

1

Какой-то голландский штурвал получился, даже не смотря на то, что там женщина

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Антон Иванов

1

У Флориана Янсена, по моему, кот не его))

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Georgy Samokhin

0

Красавцы!

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Милая Мила

0

Дешево и сердито, в кучу всегда дешевле. Чего Перек прибедняется непонятно 

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Милая Мила

0

А идея слизана у телеканалов 

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Антон Иванов

0

Ну например детский мир не закрывал магазинов, а про онлайн покупку игрушек ни слова...

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агентство Эдмаркет

–2

Это круто

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