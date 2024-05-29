Владимир Путин подписал закон о продаже алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов Статьи редакции
Раньше заведения и посетители могли из-за этого попасть под административную ответственность.
- Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он разрешает розничную продажу алкоголя в «сезонных зонах обслуживания» посетителей кафе, баров и ресторанов.
- К ним относятся «временные конструкции» (веранды, террасы, помосты, дворики), расположенные на территории заведения или прилегающие к нему. Такие сооружения должны соответствовать региональным требованиям по благоустройству.
- До этого в законе не была предусмотрена продажа алкоголя на летних верандах. Из-за этого заведения и посетители могли попадать под административную ответственность.
- Новые правила вступают в силу с 1 июня 2024 года.
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Представляю сейчас лица полицейских и их начальников, которые никогда не проводили такие рейды. Они наверное в шоке и задаются вопросом "а что так можно было?!"
До 1 июня 3 дня.
Можно успеть!
Нужно!
И они обязательно успеют! Это их работа 😁
И такие:
Смеюсь просто, иронично конечно, но с другой стороны я никогда не видел, чтобы полиция проверяла, а тут такая новость неожиданная для них)))))
Кстати, не удивлюсь, если они реально таким вопросом задаются, законов то сами не знают.
Неужели. 30 лет взяло чтобы исправить упущение в законе.
нужно же чем-то новость про повышение налогов перебить.
бояре плохие, царь хороший (с)
Эти перебивания только в твоей голове.
Охраняй лучше, не оригинально как-то совсем получилось
Ну это же классика жанра, если принимают очередной запретительный или ограничивающий закон, то в заголовках СМИ всегда будет "Госдума ограничила" или "Депутаты запретили", но стоит случайно появиться закону, который хоть что-то разрешает, то понятно же кто будет в заголовке, правда? :)
Это тоже казну пополнит, в спиртом акциз и налоги это половина цены примерно, иногда больше.
Ну вот, не даром 25 лет на троне, сделал что-то полезное!
А что за упущение то? Все ж спокойно бухали на верандах, не слышал ни одной истории, что за это привлекали к ответственности.
Ну вот и всё: прилепить "временную конструкцию" к чему-либо, поставить там витрину с кассой и досуг граждан обеспечен.
досуг до 15 ноября.
кстати, к чему-либо не получится. есть норма, что рестик может занять площадь(при получении разрешения) на тротуаре не больше чем площать самого рестика. чужак не сможет пристегнуться
площать, бля)
Понять и площать
Площать, но не всех!
Не всех, но каждую неделю по два часа на красной площади
Площать на площади?!
Сообщение удалено
Эта касса должна быть с алколицензией на юр лицо, которое "что-либо")
А что тут хорошего. Раньше если и пили, то внутри. И соответственно если и были бучи то внутри ресторана. Теперь это все на улицу выйдет.
Эм, летние террасы уже лет *дцать как повсеместно используются. Вы точно из России пишете? =)
Ну террасы да. Мирно там люди сидят. И без алкоголя все нормально как бы. Сам не пью, поэтому мне фиолетово на него и не присматривался.
Ничего вообще не изменилось. Раньше так и пили на летних верандах. Только раньше полиция могла за это штраф влепить, но хз, были ли вообще такие случаи. А сейчас не сможет
Обычно полиция прикормленная у хозяина ресторана. За это и следят там за порядком , и покой штрафами не нарушают.
Ого, как боты поднимают активность в незначимых новостях и полностью игнорируют новости о повышении налогов...
Теперь нужен ещё один логичный шаг - вернуть возможность курить в пабах/барах и других заведениях.
Только не это. Иначе после этого приходишь домой и от тебя пахнет бомжом. Уффф блять ненавижу этот запах больше чем запах говна и мусорки
Просто ты слабак
Мама, это мальчики курили, я рядом стоял
он никогда такое не подпишет
уже случилось
Так-с, налоги подняли, можно и пивка на улице спокойно попить.
Последние новости: Запретить, обобрать, повысить налоги. Неназываемый не изменяет своим правилам. После "выборов" куча антинародных законов, поправок и т.д.
Ага, а боты активничают в таких новостях и игнорят повышение налогов.