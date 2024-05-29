Торговля
Артур Томилко

Владимир Путин подписал закон о продаже алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов Статьи редакции

Раньше заведения и посетители могли из-за этого попасть под административную ответственность.

  • Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он разрешает розничную продажу алкоголя в «сезонных зонах обслуживания» посетителей кафе, баров и ресторанов.
  • К ним относятся «временные конструкции» (веранды, террасы, помосты, дворики), расположенные на территории заведения или прилегающие к нему. Такие сооружения должны соответствовать региональным требованиям по благоустройству.
  • До этого в законе не была предусмотрена продажа алкоголя на летних верандах. Из-за этого заведения и посетители могли попадать под административную ответственность.
  • Новые правила вступают в силу с 1 июня 2024 года.
Фото «РИА Новости» 

#новости #кафе #аклоголь

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40 комментариев
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 Иван Серик

Представляю сейчас лица полицейских и их начальников, которые никогда не проводили такие рейды. Они наверное в шоке и задаются вопросом "а что так можно было?!"

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Аксолотль по имени Сальхов

До 1 июня 3 дня.
Можно успеть!

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Darth Swordman

Нужно!

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Вадим Д.

И они обязательно успеют! Это их работа 😁

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Вадим Д.

И такие:

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Илья Ломакин

Смеюсь просто, иронично конечно, но с другой стороны я никогда не видел, чтобы полиция проверяла, а тут такая новость неожиданная для них)))))

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37th parallel

Кстати, не удивлюсь, если они реально таким вопросом задаются, законов то сами не знают.

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Optimus

Неужели. 30 лет взяло чтобы исправить упущение в законе.

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hakhagmon

нужно же чем-то новость про повышение налогов перебить.
бояре плохие, царь хороший (с)

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noname

Эти перебивания только в твоей голове.

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Продюсер душнила

Охраняй лучше, не оригинально как-то совсем получилось

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Андрей Петров

Ну это же классика жанра, если принимают очередной запретительный или ограничивающий закон, то в заголовках СМИ всегда будет "Госдума ограничила" или "Депутаты запретили", но стоит случайно появиться закону, который хоть что-то разрешает, то понятно же кто будет в заголовке, правда? :)

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Денис Демидов

Это тоже казну пополнит, в спиртом акциз и налоги это половина цены примерно, иногда больше.

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Покер

Ну вот, не даром 25 лет на троне, сделал что-то полезное!

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Бабунов В.

А что за упущение то? Все ж спокойно бухали на верандах, не слышал ни одной истории, что за это привлекали к ответственности.

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Вадим Д.

Ну вот и всё: прилепить "временную конструкцию" к чему-либо, поставить там витрину с кассой и досуг граждан обеспечен.

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умный человек

досуг до 15 ноября.
кстати, к чему-либо не получится. есть норма, что рестик может занять площадь(при получении разрешения) на тротуаре не больше чем площать самого рестика. чужак не сможет пристегнуться

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умный человек

площать, бля)

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Покер

Понять и площать

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Вадим Д.

Площать, но не всех!

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Покер

Не всех, но каждую неделю по два часа на красной площади

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Вадим Д.

Площать на площади?!

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умный человек

Сообщение удалено

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Mr. Z

Эта касса должна быть с алколицензией на юр лицо, которое "что-либо")

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Станислав

А что тут хорошего. Раньше если и пили, то внутри. И соответственно если и были бучи то внутри ресторана. Теперь это все на улицу выйдет.

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Darth Swordman

Эм, летние террасы уже лет *дцать как повсеместно используются. Вы точно из России пишете? =)

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Станислав

Ну террасы да. Мирно там люди сидят. И без алкоголя все нормально как бы. Сам не пью, поэтому мне фиолетово на него и не присматривался.

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Укладчик стекловаты

Ничего вообще не изменилось. Раньше так и пили на летних верандах. Только раньше полиция могла за это штраф влепить, но хз, были ли вообще такие случаи. А сейчас не сможет

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Станислав

Обычно полиция прикормленная у хозяина ресторана. За это и следят там за порядком , и покой штрафами не нарушают.

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Алекс

Ого, как боты поднимают активность в незначимых новостях и полностью игнорируют новости о повышении налогов...

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Слегка Придурковатый

Теперь нужен ещё один логичный шаг - вернуть возможность курить в пабах/барах и других заведениях.

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Жошы хан

Только не это. Иначе после этого приходишь домой и от тебя пахнет бомжом. Уффф блять ненавижу этот запах больше чем запах говна и мусорки

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Слегка Придурковатый

Просто ты слабак

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Дмитрий Каламарка

Мама, это мальчики курили, я рядом стоял

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Пес Дюк
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Виктор Ммв

он никогда такое не подпишет

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умный человек

уже случилось

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Русик Чебот

Так-с, налоги подняли, можно и пивка на улице спокойно попить.

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Kiss1nger

Последние новости: Запретить, обобрать, повысить налоги. Неназываемый не изменяет своим правилам. После "выборов" куча антинародных законов, поправок и т.д.

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Алекс

Ага, а боты активничают в таких новостях и игнорят повышение налогов.

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