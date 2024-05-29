Торговля
Евгения Евсеева

СДЭК возобновил выдачу готовых отправлений в ПВЗ Статьи редакции

Приложение всё ещё не работает.

  • Об этом компания рассказала РБК. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК частично возобновили работу после трёхдневного сбоя — они вручают отправления, уже «готовые к выдаче».
  • Сервис работает над «восстановлением полноценного обслуживания» в ПВЗ. Когда они начнут принимать посылки — не уточняется. Приложение СДЭК всё также недоступно.
Фото: «Яндекс Карты»
  • Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК говорили, что проводят расследование.
  • 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая. На следующий день заработал сайт СДЭК — но «пока частично». Например, на главной странице появилась форма для расчёта стоимости посылки, но она не работает.
  • По оценкам опрошенных РБК экспертов, ущерб компании от трёхдневного простоя может составить от 300 млн до 1 млрд рублей.

#новости #сдэк

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22 комментария
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 Бабунов В.

Обещали и восстановили. Понятно что не в полном объеме, но лучше чем ничего

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unknown

Сейчас местные эксперты объяснят вам почему это тоже очень плохо!

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Лев Щенин

Павел Куликов, руководитель информационной безопасности СДЭК, может попросить себе премию от начальства !
https://www.youtube.com/watch?v=4KL55ODNMWw

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Pushkareva Ekaterina

Давайте все-таки проясним этот момент. После 4 дней дуболомства и тонны негатива в адрес компании в их группе в ВК, они наконец догадались частично отдавать людям уже оплаченное и находящееся в ПВЗ.

Почему частично? Потому что не все ПВЗ открыты и сотрудники на местах ведут себя по-разному.

Так что нет, это не восстановление работы.

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Денис Демидов

При том, что на этикетке посылки есть информация о получателе и о том, оплачена посылка или нет.

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Pushkareva Ekaterina

Да там вообще прекрасно. Мне просто повезло, что мужики в нашем ПВЗ вчера открылись, а в Озоне все было про заказ. Отдали.

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Роман Бочкарев

А как получать? Если я не могу зайти в Личный кабинет и посмотреть номер отправления

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Griby Lenina

Частично заработал сайт, частично ПВЗ,
частично можно СДЭК понять, но полностью нельзэ.

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Ипполит Воробьянинов

Бизоны, ёпта...

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Михаил Романченко

А отправлять можно, кто знает?

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Стартапер-пессимист

Серьёзно?)

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Алексей Иванов

А что? Похоже на обычный вопрос…

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Андрей

Вот бы на него был ответ в статье…

Когда они начнут принимать посылки — не уточняется. Приложение СДЭК всё также недоступно.
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Человек мира

В чем суть удивления?

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37th parallel
Когда они начнут принимать посылки — не уточняется

В том, что чел не читал

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Михаил Романченко

А что? написано, что возобновили ВЫДАЧУ и то, только того, что уже было в ПВЗ

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София Козырева

наверное еще нет, я жду посылку. сегодня продавец писал еще, что пока недоступна отправка сдэком. так что ждем

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Александр Колпаков

пока нет, только выдача

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Агафья

вот это они просели, конечно

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Евгений Глав

Восстановили выдачу посылок, которые создавались через интеграции, когда данные лежат на стороне их клиентов.

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Никита Серов

Некоторые посылки нельзя получить, от продавца зависит и прочих условий

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Yury Tyugin

По крайней мере все мои заказы покупателей пока в подвисшем состоянии

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19 комментариев
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