СДЭК возобновил выдачу готовых отправлений в ПВЗ Статьи редакции
Приложение всё ещё не работает.
- Об этом компания рассказала РБК. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК частично возобновили работу после трёхдневного сбоя — они вручают отправления, уже «готовые к выдаче».
- Сервис работает над «восстановлением полноценного обслуживания» в ПВЗ. Когда они начнут принимать посылки — не уточняется. Приложение СДЭК всё также недоступно.
- Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК говорили, что проводят расследование.
- 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая. На следующий день заработал сайт СДЭК — но «пока частично». Например, на главной странице появилась форма для расчёта стоимости посылки, но она не работает.
- По оценкам опрошенных РБК экспертов, ущерб компании от трёхдневного простоя может составить от 300 млн до 1 млрд рублей.
437 показов
1.3K открытий
Обещали и восстановили. Понятно что не в полном объеме, но лучше чем ничего
Сейчас местные эксперты объяснят вам почему это тоже очень плохо!
Павел Куликов, руководитель информационной безопасности СДЭК, может попросить себе премию от начальства !
https://www.youtube.com/watch?v=4KL55ODNMWw
Давайте все-таки проясним этот момент. После 4 дней дуболомства и тонны негатива в адрес компании в их группе в ВК, они наконец догадались частично отдавать людям уже оплаченное и находящееся в ПВЗ.
Почему частично? Потому что не все ПВЗ открыты и сотрудники на местах ведут себя по-разному.
Так что нет, это не восстановление работы.
При том, что на этикетке посылки есть информация о получателе и о том, оплачена посылка или нет.
Да там вообще прекрасно. Мне просто повезло, что мужики в нашем ПВЗ вчера открылись, а в Озоне все было про заказ. Отдали.
А как получать? Если я не могу зайти в Личный кабинет и посмотреть номер отправления
Частично заработал сайт, частично ПВЗ,
частично можно СДЭК понять, но полностью нельзэ.
Бизоны, ёпта...
А отправлять можно, кто знает?
Серьёзно?)
А что? Похоже на обычный вопрос…
Вот бы на него был ответ в статье…Когда они начнут принимать посылки — не уточняется. Приложение СДЭК всё также недоступно.
В чем суть удивления?
В том, что чел не читал
А что? написано, что возобновили ВЫДАЧУ и то, только того, что уже было в ПВЗ
наверное еще нет, я жду посылку. сегодня продавец писал еще, что пока недоступна отправка сдэком. так что ждем
пока нет, только выдача
вот это они просели, конечно
Восстановили выдачу посылок, которые создавались через интеграции, когда данные лежат на стороне их клиентов.
Некоторые посылки нельзя получить, от продавца зависит и прочих условий
По крайней мере все мои заказы покупателей пока в подвисшем состоянии