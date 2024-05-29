СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, о готовности которых не успели сообщить до сбоя Статьи редакции
Например, по SMS.
- Компания предупредила, что для получения нужно обязательно взять с собой паспорт, так как приложение по-прежнему не работает. На сайте открывается только главная страница, но на ней не рассчитать даже доставку.
- Пользователям во «ВКонтакте» техподдержка СДЭК уточнила: движение грузов из сортировочных центров приостановлено, поэтому пока ПВЗ выдают только те посылки, которые успели получить до сбоя. Сами пункты должны работать в обычном режиме, подчеркнули в сервисе.
- Получатели не понимают, как узнать, есть посылка в ПВЗ или нет, если клиентские сервисы не работают, а «SMS-ка» до сбоя не приходила. Кто-то советует звонить в нужный пункт и уточнять наличие у сотрудников. У последних якобы уже может быть доступ к базе.
- В пресс-службе говорят, что по таким отправлениям должны прислать свежее уведомление. (Не исключено, что работа внутренней системы частично восстановлена, раз есть возможность отправлять SMS, но официально компания подробностями не делилась — vc.ru.)
- В техподдержке во «ВКонтакте» редактору vc.ru сообщили, что могут выдавать посылки «ручным способом по экстренным вложениям» — например, лекарства, документы и растения.
- Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
- 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая, и те действительно начали выдавать часть отправлений — те, что были «готовы к выдаче» к моменту сбоя.
- Передачу и приёмку посылок через постаматы возобновить пока что не удалось. Выдача посылок Ozon и маркетплейсов «Сбера» по-прежнему приостановлена.
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Скоро (или уже) начнут портится отправленные продукты, во веселье будет.
И когда СДЭК будет расплачиваться с клиентами и пытаться восстановить репутацию — веселье будет тоже ого-го.
А уж просмотр вакансий СДЭКа айтишниками будет сопровождаться гомерическим хохотом.
При всё этом ситуация крайне печальная.
А нечего продукты отправлять доставкой, магазины зачем нужны )))
И то верно (-:
Касу марцу вкуснее с каждым днем
Пока личинки не сдохнут (-:
Если только безопаснтками, а не всеми айтишниками
Безопасники могут не выдержать, там массовые обмороки от хохота.
Мы понимаем, что терпение на исходе, и по-человечески говорим спасибо за то, что в целом нам его дали. <...> Стараемся запустить основные процессы как можно скорее.
Ахахахахах, напомните сколько раз этот кал взламывали и сливали все данные включая паспорта? Напомните у кого в твиттере разраб вылизал жепу? Контора пида...сов начала глазки невинные строить
Почему вы такой злой?
Благодаря сдеку мои данные навсегда в интернете
В веб архив попали?
Телега вся завалена yaeda*.zip* да в дипвебе есть пару копий где онлайн можно все пробить онлайн.
Ой, я вас умоляю. Из Яндекс сливал. Все они мудаки. Кстати, перестали пользоваться сервисами Яндекса? Такси например? ;)
Да
А если не секрет каким такси пользуетесь?
Автобусами
Молодец. А я так и продолжаю пользоваться их сервисами. Слили, сменил квартиру ;) вылечит сливы одно — ооооооогромные шрафы в 100% выручки и 150% выручки пользователям утекших данных.
Каждому ))
"Всё уже украдено до нас!"
Это в идеальном мире или сне.
Пойду спать. Может во сне присниться, что сдек поднялся из руин и всем пользователям сервиса выплатили по 100000₽.
Представляю какие затраты будут для продавцов чуть позже когда восстановится работа.
Явно все потери компенсируют через бизнес а уже бизнес на клиента
Не такой большой простой, чтобы повышать цены. Ну и можно быстро к конкурентам переметнуться: ПЭК, Деловые линии, ДПД, боксберри, почта России
Зато сделают выводы и предпринимут кое-какие меры. Или нет
СДЭК - вы ведь понимаете, что мы будем искать альтернативу?
Зачем когда есть почта России ;)
Сколько новостей вокруг этого СДЭК, делаете им пиар, пусть черный, но все же! Произошел сбой, починили и не надо об этом кричать, вы делаете обычное дело!
Обосраться легко. А вот репутацию будет восстановить сложно.
Столько дней прошло, а он всё ещё лежит
Вспомни, сколько восстанавливали рутуб. Дней 20 если не изменяет память.
Там тоже что-то материальное оплаченное подвисло? Или просто никчёмные видосы?
Видосы Стаса ай как просто, например ;)))))