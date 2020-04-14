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оказалась нейронной сетью
Ритейлер закрыл 1000 магазинов на период «нерабочих» дней и отправил по домам 17 тысяч человек.
Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» закрыла 1000 точек из-за «карантина» для борьбы с распространением Covid-19, 17 759 сотрудников сети остаются дома, сообщил vc.ru представитель компании.
Кроме того, компания переориентировала производственные мощности и начала выпускать антисептики — каждый второй заказ из интернет-магазина сети содержит санитайзеры. Также «Л’Этуаль» запустила бесплатную бесконтактную доставку, рассказал её представитель.
Ритейлер ежедневно теряет «десятки миллионов рублей». Выручка «Л’Этуаль» сейчас складывается за счёт интернет-магазина letu.ru, который приносит около 5% оборота всей сети.
В начале апреля конкурент «Л’Этуаль» — сеть «Рив Гош» — сообщила поставщикам, что не сможет заплатить до возобновления работы магазинов. «Рив Гош» также закрыла магазины на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля.
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