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Торговля
Лиана Липанова
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«Л’Этуаль»: ежедневно мы теряем десятки миллионов рублей из-за «карантина», интернет-магазин приносит только 5% оборота Материал редакции

Ритейлер закрыл 1000 магазинов на период «нерабочих» дней и отправил по домам 17 тысяч человек.

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Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» закрыла 1000 точек из-за «карантина» для борьбы с распространением Covid-19, 17 759 сотрудников сети остаются дома, сообщил vc.ru представитель компании.

Кроме того, компания переориентировала производственные мощности и начала выпускать антисептики — каждый второй заказ из интернет-магазина сети содержит санитайзеры. Также «Л’Этуаль» запустила бесплатную бесконтактную доставку, рассказал её представитель.

Ритейлер ежедневно теряет «десятки миллионов рублей». Выручка «Л’Этуаль» сейчас складывается за счёт интернет-магазина letu.ru, который приносит около 5% оборота всей сети.

Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из сотрудников — в соответствии с их трудовыми договорами. Мы будем придерживаться этого подхода и верим, что наши партнёры — поставщики, арендодатели, банки — поддержат нас. Ведь мы просто спасаем людей и свою страну.

Татьяна Володина
гендиректор «Л’Этуаль»

В начале апреля конкурент «Л’Этуаль» — сеть «Рив Гош» — сообщила поставщикам, что не сможет заплатить до возобновления работы магазинов. «Рив Гош» также закрыла магазины на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля.

#лэтуаль

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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