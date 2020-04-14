Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из сотрудников — в соответствии с их трудовыми договорами. Мы будем придерживаться этого подхода и верим, что наши партнёры — поставщики, арендодатели, банки — поддержат нас. Ведь мы просто спасаем людей и свою страну.