Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
930

Основатель Natura Siberica заявил о планах закрыть до 30% розничных точек из-за кризиса Материал редакции

Компания планирует увеличить онлайн-продажи косметики — до введения режима «самоизоляции» интернет-магазин приносил лишь 5–7% выручки группы.

7 комментариев
В закладки

Российский производитель косметики и бытовой химии «Первое решение» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica) может закрыть до 30% розничных магазинов из-за кризиса, связанного с пандемией Covid-19. Об этом РБК рассказал основатель компании Андрей Трубников.

В худшем варианте останется только пять магазинов. Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда.

Андрей Трубников
основатель Natura Siberica

При этом магазин в Москве на Тверской улице Трубников считает важным сохранить для имиджа. «Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать, что российский бренд существует и имеет вес в мире», — объяснил Трубников.

Всего у компании 45 магазинов под брендом Natura Siberica в России, 11 — за рубежом, 41 магазин под брендом Organic Shop и ещё по одному под брендами Planeta Organica и Agafia Shop, пишет РБК.

Сейчас все магазины сети закрыты. Продавцы получают около 30-35% зарплаты, рассказал Трубников. Он объяснил, что из-за закрытия магазинов сотрудникам предложили перейти на удалённую работу и выполнение других задач. В результате рабочие часы работников сократились, а с ними и зарплата. По его словам, на выплату зарплат компания потратит 16-20 млн рублей в месяц.

Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, заявил предприниматель.

Примерно 40% выручки производителя формировались за счёт розницы, онлайн-продажи приносят 5-7%. Сейчас компания разрабатывает новую продукцию и планирует переключиться на онлайн-продажи.

Я не думаю, что у розницы будут большие перспективы, в общем, наверное, никаких. Всё это долго будет продолжаться, и страх перед посещением общественных мест будет сохраняться. Люди будут бояться куда-то ходить: а вдруг новый вирус?

Андрей Трубников
основатель Natura Siberica

«Первое решение» также занялась производством антисептиков и договорилась с некоторыми арендодателями об отсрочках и снижении платежей. Выручка компании по итогам 2018 года составила 14,6 млрд рублей, утверждает издание.

#новость #naturasiberica

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
5
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","naturasiberica"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 120177, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Apr 2020 15:54:38 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Семь сервисов, которые помогут техподдержке решать проблемы, а не создавать их
Пока коронавирус медленно и верно загоняет бизнес в кризис, самое время начать уменьшать издержки. Сегодня я расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anastasia Light

2

Жаба не помогла 😐

Ответить

Vladislav S

Anastasia
2

Эффективность жабы = эффективность путина

Ответить

Arthur Niazyan

Anastasia
0

Или помогла. Всего то 30% точек. Можно было и 90% потерять.

Ответить

Николай Малков

1

био-космо-эко-веган

Ответить

Andrey Kulakov

Николай
4

Модно, спору нет. Тем не менее, Natura Siberica - один из немногих российских брендов, которыми вполне себе можно гордиться.

Ответить

евгений аношин

0

30% от 40% максимум 12% падение. В планах получается трехкратное увеличение продаж в онлайн до 20%? Амбициозно, но вполне возможно. Главное решить вопрос с дешёвой но качественной доставкой

Ответить

Сергей Михельсон

0

Шелуха полетела

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

СберМаркет
Подписан
Отписаться
«Не стоит паниковать – важно продолжать работать в прежнем режиме»: истории курьеров и сборщиков СберМаркета
Кто собирает и доставляет нам продукты во время самоизоляции? Герои сейчас — это водители и сборщики сервиса СберМаркет…
2
Aura
Подписан
Отписаться
Как пользователи Ауры сделали татуировки с логотипом сервиса
Разбавим новостной фон и расскажем вам добрую историю про логотип Ауры и татуировки пользователей.
7
Работа.ру
Подписан
Отписаться
Правильная HR-аналитика: понять сотрудников и сэкономить на найме
Елена Артемьева, директор по аналитике сервиса Работа.ру
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Pavel Kniazev
за день
Ютуб блогеров включили в перечень бизнесов наиболее пострадавших от пандемии.
YouTube-блогеры пожаловались на резкое снижение доходов от рекламы на фоне пандемии
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Филипп Балтич

«ВКонтакте» запустила…

Dear Moscow,

«ВКонтакте» запустила…

Vasily Ulianov

Миллениалы предпочитают…

Vasily Ulianov

Миллениалы предпочитают…

Egor Zolotukhin

«Л’Этуаль»: ежедневно мы теряем…

Evgeny Kosharovsky

Bloomberg: 62 венчурных фонда в…

Dima Mistu

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Гриша Булыжников

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Вадим Скворцов

Постпандемия. Жизнь бизнеса в…

Eugene Gultyaev

«Эвотор»: во вторую «нерабочую…

Roman Romanovich

Как и сколько на нас…

Андрей Солозобов

Что нужно поменять в маркетинге…

Виктор Комаров

WhatsApp Business API…

Angel Vivaldi

Как «разводят» в салонах…

Arthur Niazyan

Кейс: +230% увеличение…

Никита Зайцев

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Arthur Niazyan

Власти Москвы определили суммы…

Александр Антонов

Как и сколько на нас…

Delov Dmitriy

Власти Москвы определили суммы…

Владислав Егоров

Сооснователь сети DNS Дмитрий…