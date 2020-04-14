Компания планирует увеличить онлайн-продажи косметики — до введения режима «самоизоляции» интернет-магазин приносил лишь 5–7% выручки группы.

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Российский производитель косметики и бытовой химии «Первое решение» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica) может закрыть до 30% розничных магазинов из-за кризиса, связанного с пандемией Covid-19. Об этом РБК рассказал основатель компании Андрей Трубников.

В худшем варианте останется только пять магазинов. Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда. Андрей Трубников основатель Natura Siberica

При этом магазин в Москве на Тверской улице Трубников считает важным сохранить для имиджа. «Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать, что российский бренд существует и имеет вес в мире», — объяснил Трубников.

Всего у компании 45 магазинов под брендом Natura Siberica в России, 11 — за рубежом, 41 магазин под брендом Organic Shop и ещё по одному под брендами Planeta Organica и Agafia Shop, пишет РБК.

Сейчас все магазины сети закрыты. Продавцы получают около 30-35% зарплаты, рассказал Трубников. Он объяснил, что из-за закрытия магазинов сотрудникам предложили перейти на удалённую работу и выполнение других задач. В результате рабочие часы работников сократились, а с ними и зарплата. По его словам, на выплату зарплат компания потратит 16-20 млн рублей в месяц.

Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, заявил предприниматель.

Примерно 40% выручки производителя формировались за счёт розницы, онлайн-продажи приносят 5-7%. Сейчас компания разрабатывает новую продукцию и планирует переключиться на онлайн-продажи.

Я не думаю, что у розницы будут большие перспективы, в общем, наверное, никаких. Всё это долго будет продолжаться, и страх перед посещением общественных мест будет сохраняться. Люди будут бояться куда-то ходить: а вдруг новый вирус? Андрей Трубников основатель Natura Siberica