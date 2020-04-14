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Компания планирует увеличить онлайн-продажи косметики — до введения режима «самоизоляции» интернет-магазин приносил лишь 5–7% выручки группы.
Российский производитель косметики и бытовой химии «Первое решение» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica) может закрыть до 30% розничных магазинов из-за кризиса, связанного с пандемией Covid-19. Об этом РБК рассказал основатель компании Андрей Трубников.
При этом магазин в Москве на Тверской улице Трубников считает важным сохранить для имиджа. «Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать, что российский бренд существует и имеет вес в мире», — объяснил Трубников.
Всего у компании 45 магазинов под брендом Natura Siberica в России, 11 — за рубежом, 41 магазин под брендом Organic Shop и ещё по одному под брендами Planeta Organica и Agafia Shop, пишет РБК.
Сейчас все магазины сети закрыты. Продавцы получают около 30-35% зарплаты, рассказал Трубников. Он объяснил, что из-за закрытия магазинов сотрудникам предложили перейти на удалённую работу и выполнение других задач. В результате рабочие часы работников сократились, а с ними и зарплата. По его словам, на выплату зарплат компания потратит 16-20 млн рублей в месяц.
Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, заявил предприниматель.
Примерно 40% выручки производителя формировались за счёт розницы, онлайн-продажи приносят 5-7%. Сейчас компания разрабатывает новую продукцию и планирует переключиться на онлайн-продажи.
«Первое решение» также занялась производством антисептиков и договорилась с некоторыми арендодателями об отсрочках и снижении платежей. Выручка компании по итогам 2018 года составила 14,6 млрд рублей, утверждает издание.
Жаба не помогла 😐
био-космо-эко-веган
Модно, спору нет. Тем не менее, Natura Siberica - один из немногих российских брендов, которыми вполне себе можно гордиться.
30% от 40% максимум 12% падение. В планах получается трехкратное увеличение продаж в онлайн до 20%? Амбициозно, но вполне возможно. Главное решить вопрос с дешёвой но качественной доставкой
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