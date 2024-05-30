Но достигнутые договоренности партнёром не были выполнены в оговорённый срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов. Надеюсь, это получится сделать в течение недели и отгрузки книг «Лабиринту» будут возобновлены.