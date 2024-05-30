Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» прекратила отгружать книги интернет-магазину «Лабиринт» из-за долгов Статьи редакции
Но в компании допускают, что все вопросы «могут быть улажены в течение недели».
- Задолженность «Лабиринта» перед издательствами, входящими в «Эксмо-АСТ», составляет «сотни миллионов рублей», рассказал «Ведомостям» совладелец группы Олег Новиков. По его словам, они с начала 2024-го сокращали поставки и обсуждали погашение долгов за уже поставленный товар.
- «Эксмо-АСТ» — крупнейшая в России издательская группа. В неё входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора», «Манн, Иванов, Фербер», «Азбука-Аттикус», объединённая сеть «Читай-города» и «Буквоеда», «Литрес». Общий тираж «Эксмо» за 2023 год составил 41,8 млн экземпляров или 16% от общего тиража книг в России, приводят «Ведомости» данные Российской книжной палаты. У АСТ — 35,8 млн экземпляров (13,5%).
- Издание отмечает, что с 2007-го с «Лабиринтом» не сотрудничает «Росмэн», с 2017-го — «Альпина» и «Азбука-Аттикус». С конца 2023-го отгружать книги интернет-магазину прекратило «Рипол классик».
- О том, что «Лабиринт» начал задерживать выплаты петербургским издательствам, 27 мая 2024 года сообщила «Бумага». Покупатели же в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи магазина закрываются. 28 мая «Ъ» писал, что ФНС заморозила счета двух компаний, связанных с «Лабиринтом».
- К основному же юрлицу компании с начала 2024-го подали иски восемь компаний: поставщик бумажно-беловой продукции и товаров для творчества «АппликА» (на 2,9 млн рублей), издательства «Проспект» (1,5 млн рублей), «Самокат» (10,8 млн рублей), «Ресурс» (272 тысячи рублей), «Легион» (7,9 млн рублей), книжный магазин БММ (14,1 млн рублей), разработчик ПО «Кнорус Медиа» (2,1 млн рублей) и производитель бумаги и бумажной канцелярии ПЗБМ (1,1 млн рублей).
32 показа
369 открытий
Аминь.
СДЖК тоже про три дня (о как) заикался, пока все не об уровне дна.
Так что, вполне вероятно, Лабиринт заблудился в долгах и уже не найдёт выход.
С миру по нитке - владельцу "Лабиринта" коттеджик на острове в Тихом океане.
Ну ладно...