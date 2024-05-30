Торговля
Таня Боброва

ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах Статьи редакции

Участники писали негативные отзывы конкурентам и заказывали товар в ПВЗ в удалённых регионах, не забирая его.

  • Группа продавцов беспроводных наушников в 2023-м и 2024-м координировала свою работу, чтобы поддерживать цены и бороться с конкурентами, выяснила ФАС. Для этого они создали общий чат в мессенджере.
  • По данным службы, участники синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договорённостей и обсуждали «санкции» в отношении тех, кто не поддержал сговор.
  • Например, продавцы выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удалённых регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. Кроме того, они искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах, оставляя негативные отзывы.
  • ФАС завела дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.

#новости #фас

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5 комментариев
Morningstar
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Слегка Придурковатый

Ебать, прям гвадалахарский картель.

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Император Нолимоций

Измельчал картель что-то, ох, измельчал. Там оборотный штраф, интересно, хоть стоимость бумаги, на которой дело писано, окупит?

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Томский Сибирячок

Оборотный штраф!!! Ха-ха-ха, 100 тысяч заплатят максимум, ошибки в работе исправят и дальше продолжат кошмарить рынок

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Андрей

Интересно это случайно не Тюменский Илон Маск?

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2 комментария
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