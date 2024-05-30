ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах Статьи редакции
Участники писали негативные отзывы конкурентам и заказывали товар в ПВЗ в удалённых регионах, не забирая его.
- Группа продавцов беспроводных наушников в 2023-м и 2024-м координировала свою работу, чтобы поддерживать цены и бороться с конкурентами, выяснила ФАС. Для этого они создали общий чат в мессенджере.
- По данным службы, участники синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договорённостей и обсуждали «санкции» в отношении тех, кто не поддержал сговор.
- Например, продавцы выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удалённых регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. Кроме того, они искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах, оставляя негативные отзывы.
- ФАС завела дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
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Ебать, прям гвадалахарский картель.
Измельчал картель что-то, ох, измельчал. Там оборотный штраф, интересно, хоть стоимость бумаги, на которой дело писано, окупит?
Оборотный штраф!!! Ха-ха-ха, 100 тысяч заплатят максимум, ошибки в работе исправят и дальше продолжат кошмарить рынок
Интересно это случайно не Тюменский Илон Маск?