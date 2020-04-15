Покупать товары с меткой Plus могут все пользователи, подписка не нужна.

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AliExpress в России начал тестирование сервиса Plus с ускоренной доставкой и другими бонусами для покупателей, рассказали vc.ru в компании.

Доставка товаров от российских продавцов для пользователей AliExpress Plus займёт до двух дней, из других стран — до 15 дней. Большинство из них можно будет вернуть в течение 15 дней без указания причин, компания возместит 100% стоимости.

На период «самоизоляции» срок возврата увеличен до 30 дней. Также в это время для покупателей товаров AliExpress Plus введена бесплатная доставка заказов из-за рубежа. Их до двери доставит «Почта России». Для покупателей других товаров услуга стоит 100 рублей.

Все товары категории Plus выделены в отдельный раздел в мобильном приложении AliExpress и на сайте маркетплейса. Это около 1 млн наименований, включая товары первой необходимости, товары для дома, автомобильные аксессуары, средства для красоты и здоровья, одежду, компьютерную технику и прочее.

В списке свыше 10 тысяч производителей из России и Китая. Первые две недели для новой категории станут тестовыми: все товары и возможности будут включаться постепенно, пояснили в компании. Сейчас маркетплейс сделал акцент на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Российские товары будут доставлять «Почта России», курьерские службы и сети доставки. Заказы из Китая будет привозить логистическая компания Cainiao (принадлежит Alibaba Group). Кроме того, их можно будет забрать в постаматах и пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.