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Торговля
Галина Мубаракшина
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AliExpress в России запустил сервис Plus с ускоренной доставкой и возвратом товара без объяснения причин Материал редакции

Покупать товары с меткой Plus могут все пользователи, подписка не нужна.

4 комментария
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AliExpress в России начал тестирование сервиса Plus с ускоренной доставкой и другими бонусами для покупателей, рассказали vc.ru в компании.

Доставка товаров от российских продавцов для пользователей AliExpress Plus займёт до двух дней, из других стран — до 15 дней. Большинство из них можно будет вернуть в течение 15 дней без указания причин, компания возместит 100% стоимости.

На период «самоизоляции» срок возврата увеличен до 30 дней. Также в это время для покупателей товаров AliExpress Plus введена бесплатная доставка заказов из-за рубежа. Их до двери доставит «Почта России». Для покупателей других товаров услуга стоит 100 рублей.

Все товары категории Plus выделены в отдельный раздел в мобильном приложении AliExpress и на сайте маркетплейса. Это около 1 млн наименований, включая товары первой необходимости, товары для дома, автомобильные аксессуары, средства для красоты и здоровья, одежду, компьютерную технику и прочее.

В списке свыше 10 тысяч производителей из России и Китая. Первые две недели для новой категории станут тестовыми: все товары и возможности будут включаться постепенно, пояснили в компании. Сейчас маркетплейс сделал акцент на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Российские товары будут доставлять «Почта России», курьерские службы и сети доставки. Заказы из Китая будет привозить логистическая компания Cainiao (принадлежит Alibaba Group). Кроме того, их можно будет забрать в постаматах и пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.

Сервис будет тестироваться до 1 июня 2020 года, уточнили в AliExpress.

#новость #aliexpress

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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Антон

1

Государство начнет маски таскать и клеить наклейки ЕР? И прислать, что наладили производство 

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Михаил Синицын

0

Ура, теперь всё будет корректно, спасибо

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Vladislav S

0

Поддержи Алишера усманова - купи на Али

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Полет Нормальный

0

AliExpress  завоюет мир. Ozon, Беру и прочие российские иммитации скоро разорятся.

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