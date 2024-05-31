СДЭК сообщил, что возобновил приём посылок для их отправки Статьи редакции
Сделать это можно с утра 1 июня 2024 года.
- «По итогам этой рабочей недели, которая закончилась, но не для нас, мы готовы заявить, что большая часть нашей функциональности снова доступна для наших клиентов», — заявили в компании.
- Принимать посылки в ПВЗ начнут с 1 июня 2024 года. В СДЭК сообщают, что уже «протестировали работу» и «тысячи посылок в пути к адресатам». Некоторые пользователи при этом жалуются, что их посылки, отправленные до сбоя, пока ещё находятся в сортировочных центрах. Другие писали, что посылки уже приезжают.
- Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
- 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая, и те действительно начали выдавать часть отправлений — те, что были «готовы к выдаче» к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.
- 31 мая компания сообщила о возобновлении возможности отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». О возможности оформления и отслеживания заказов рассказал и CDEK.Shopping.
12K показов
4.7K открытий
Эти додики нагнули всех. Мой бизнес страдает. Клиенты ждут свои запчасти. Уже 1.5 недели почти крупнейшая почтовая служба СТОИТ!
Почта России: — аче всмысле?
6 дней же. 25 я посылку получил, а 26 он лег
С учетом, что мужского рода - прям комплимент 😁
Полторы недели?
Может болеет скорее?
Да пострадали все.
Был сегодня в Деловых линиях — там коллапс из-за наплыва клиентов
клиент попёр )
Я какое-то время не мог зайти в личный кабинет Боксберри сегодня)
Да сейчас у них будут очереди
Сегодня был у них - ничего не принимали
Новость дальше читать не надо?
получали или отправить планировали?
Скоро начнут
А завра перенесут дату на 32 мая?
На 29 февраля.
Ложки нашлись, но осадочек остался.
ш*
До первого взлома.
до послезавтра получатся?
Ну личные кабинеты работают, значит посылки начнут реально отправлять
Звучит как что-то нереальное
Факт приема посылок на отправление ничего не говорит о состоянии посылок, которые были в зашифрованных БД.
Опять оттягивание сроков. Посмотрим.
Верим и надеемся!
Какие же они вруны. Каждый день говорят, что работает, но все лежит. Приложение, сайт, сервера. Зачем врать хз
Хотя нет, днём лежало все, сейчас только приложение. Якобы даже посылка пришла.
Ну что тут скажешь? Или переходите на Линукс, или создавайте регулярно обновляемую копию системы на отдельном носителе, регулярно это раз в день. И всё. Всё проблемы будут решены кардинальным образом. При малейшем подозрении на зловред, система восстанавливается минут за двадцать из резервной копии . А теряются только заказы за дневной период..
А вы точно архитектор?
Чел неиллюзорно думает что у них сервера на винде или что?
к стати вполне реальная мера, но в масштабах компании конечно трудоемко, другое дело что у нас старое правило, пока хоть как то работает это не меняют)
Ну, ну ты что, это сложно для такой маленькой компании как сдэк
Смешно
очередь уже выстроилась?
надеюсь завтра не перенесут на другую дату -получение заказов
стали доступны отправления и квитанции по API.
js для выбора ПВЗ на карте пока не доступно
Ну посмотрим, что будет завтра
Что мешало внедрить дублирующие системы?
Отсутсвие таких замечательных кадров, как вы.
Неумение это делать
А вот была бы такая новость про Почту,так некоторые бы на говно разошлись мол неэффективное преданиях,срочно приватизировать! Частный собственник эффективнее.....
Шит хэппенс