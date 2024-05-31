Торговля
Евгения Евсеева

СДЭК сообщил, что возобновил приём посылок для их отправки Статьи редакции

Сделать это можно с утра 1 июня 2024 года.

  • «По итогам этой рабочей недели, которая закончилась, но не для нас, мы готовы заявить, что большая часть нашей функциональности снова доступна для наших клиентов», — заявили в компании.
  • Принимать посылки в ПВЗ начнут с 1 июня 2024 года. В СДЭК сообщают, что уже «протестировали работу» и «тысячи посылок в пути к адресатам». Некоторые пользователи при этом жалуются, что их посылки, отправленные до сбоя, пока ещё находятся в сортировочных центрах. Другие писали, что посылки уже приезжают.
  • Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
  • 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая, и те действительно начали выдавать часть отправлений — те, что были «готовы к выдаче» к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.
  • 31 мая компания сообщила о возобновлении возможности отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». О возможности оформления и отслеживания заказов рассказал и CDEK.Shopping.

#новости #сдэк

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57 комментариев
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 Л Г

Эти додики нагнули всех. Мой бизнес страдает. Клиенты ждут свои запчасти. Уже 1.5 недели почти крупнейшая почтовая служба СТОИТ!

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Невероятный Блондин
крупнейшая почтовая служба

Почта России: — аче всмысле?

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3 комментария
Антон Астафуров

6 дней же. 25 я посылку получил, а 26 он лег

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Виталий

С учетом, что мужского рода - прям комплимент 😁

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Soludo

Полторы недели?

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Сергей Леопольдович

Может болеет скорее?

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1 комментарий
Пётр Радищев

Да пострадали все.

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Михаил Иванович

Был сегодня в Деловых линиях — там коллапс из-за наплыва клиентов

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rigens rogi

клиент попёр )

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Topre

Я какое-то время не мог зайти в личный кабинет Боксберри сегодня)

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Имам Гаджиев

Да сейчас у них будут очереди

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Ilya Ilya

Сегодня был у них - ничего не принимали

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Елизавета Дроздова

Новость дальше читать не надо?

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2 комментария
rigens rogi

получали или отправить планировали?

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1 комментарий
Имам Гаджиев

Скоро начнут

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Artem Tarasov

А завра перенесут дату на 32 мая?

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Пётр Радищев

На 29 февраля.

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3 комментария
Вадим Д.

Ложки нашлись, но осадочек остался.

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Fred Han

ш*

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1 комментарий
Пётр Радищев

До первого взлома.

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Кружочек

до послезавтра получатся?

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Sergey Osipov

Ну личные кабинеты работают, значит посылки начнут реально отправлять

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Малкин Никита

Звучит как что-то нереальное

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Влад Шушкевич

Факт приема посылок на отправление ничего не говорит о состоянии посылок, которые были в зашифрованных БД.

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Виталий

Опять оттягивание сроков. Посмотрим.

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Елизавета Дроздова

Верим и надеемся!

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Арсений

Какие же они вруны. Каждый день говорят, что работает, но все лежит. Приложение, сайт, сервера. Зачем врать хз

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Арсений

Хотя нет, днём лежало все, сейчас только приложение. Якобы даже посылка пришла.

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Сергей Леyшин

Ну что тут скажешь? Или переходите на Линукс, или создавайте регулярно обновляемую копию системы на отдельном носителе, регулярно это раз в день. И всё. Всё проблемы будут решены кардинальным образом. При малейшем подозрении на зловред, система восстанавливается минут за двадцать из резервной копии . А теряются только заказы за дневной период..

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Юрий Б.
А теряются только заказы за дневной период..

А вы точно архитектор?

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1 комментарий
Базированный Гигачад
Или переходите на Линукс

Чел неиллюзорно думает что у них сервера на винде или что?

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1 комментарий
Dr. Smith

к стати вполне реальная мера, но в масштабах компании конечно трудоемко, другое дело что у нас старое правило, пока хоть как то работает это не меняют)

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1 комментарий
Покер

Ну, ну ты что, это сложно для такой маленькой компании как сдэк

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Админ

Смешно

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rigens rogi

очередь уже выстроилась?

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Алина Головина

надеюсь завтра не перенесут на другую дату -получение заказов

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andrey andrey

стали доступны отправления и квитанции по API.
js для выбора ПВЗ на карте пока не доступно

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Малкин Никита

Ну посмотрим, что будет завтра

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Сергей Муров

Что мешало внедрить дублирующие системы?

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Alexey Chudenkov

Отсутсвие таких замечательных кадров, как вы.

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Имам Гаджиев

Неумение это делать

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Kelerius

А вот была бы такая новость про Почту,так некоторые бы на говно разошлись мол неэффективное преданиях,срочно приватизировать! Частный собственник эффективнее.....

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Серафим тут

Шит хэппенс

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54 комментария
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