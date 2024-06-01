Торговля
Евгения Евсеева

СДЭК заявил, что восстановил работу собственного приложения Статьи редакции

Но работает оно пока с ошибками.

  • Приложение снова доступно, сообщила компания. В нём можно войти в личный аккаунт и отследить посылки, но пользователи всё равно жалуются на ошибки: например, недоступен раздел CDEK.Shopping. У редактора vc.ru он также не работает.
  • В СДЭК говорят: разово может «всплыть» уведомление о приостановке работы, но дело в кеше — как только он обновится, оповещение пропадёт.
  • Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
  • 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая, и те действительно начали выдавать часть отправлений — те, что были «готовы к выдаче» к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.
  • 31 мая компания сообщила о возобновлении возможности отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». О возможности оформления и отслеживания заказов рассказал и CDEK.Shopping. С 1 июня посылки можно и отправлять.

#новости #сдэк

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96 комментариев
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 Agif Aliev

Жестко по ним прошлись
На моей памяти одна из серьезных хакерских атак

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Джейкоб Петрович

Ну или самый серьезный проеб службы безопасности (брали уроки у Яндекса и служб доставки еды)

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6 комментариев
Ричард Гигачадов

Вообще интересно кто за этим стоит, пока вырисовываются следующие сюжетные линии логистических войн:
Почта России наносит ответный удар
Возвращение FedEx

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16 комментариев
Игорь З.

думаю, заслуга не хакеров, а чем-то проеб из айтишников сдэка

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1 комментарий
Серафима Зоряева

А виноват то кто?)

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1 комментарий
Andrey Chuguev

Звиздоболы. Может часть сервиса работает, но все очень печально

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Уважительная причина

А так печально и останется уже

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1 комментарий
Kurt
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Бинарный Ёж

ChatGPT заменит программистов, образование не нужно, 6-месячных курсов достаточно чтобы гонять джейсоны, почему айтишники зарабатывают больше слесаря — говорили они...

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Виктор Петров

Вы сами-то код писать на ЧатЖПТ пробовали али как?
Это не код, это срам.

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15 комментариев
Леонид Цветков

как движение заказов пойдёт и все получат то, что должны, тогда и будет понятно насколько они все сделали

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Albina YAN

на слове "должны" вспоминается WB с их принципом: "за все наши косяки платят поставщики") когда после проблем с ПВЗ или складами повышались платы за хранение товаров или их транаспортировку, а еще вводились новые виды платежей - за приемку грузов, регистрацию на портале и тд) интересно на кого свои "расходы" перекинет потом СДЭК)

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2 комментария
Уважительная причина

Да, нужно посмотреть на это, но мне кажется все будет не ок у них

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1 комментарий
Коля Коля

Приложение СДЭКа сообщает, что оно готово работать

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Бот ЦИПсО #66213
Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare

Уже даже не международная, я смотрю. Так в чем проблема-то написать, что она украинская?))

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Я дико извиняюсь

Группа хакеров и их западные хозяева

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Alexey Melikhov

Потому что вождь говорит все под контролем. Поэтому проблема

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Андрей Петров

В целом, неплохо, работает вход в приложение и доступна история отслеживания и отслеживание текущих доставок. Сразу появилась та, которую ждал и уже со статусом "Готов к выдаче". Завтра схожу получу. Учитывая, что заказ был отправлен 25.05 и масштаб проблем у СДЕК - был удивлен, ожидал что еще недельку как минимум помаринуют. Судя по всему - бэкапы все же были, а "инсайд" про то, что их делали раз в полгода это обычный звиздеж.

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Чечёточник

Восстановятся, дадут скидки, вложатся в маркетинг и PR, и клиенты вернутся. Главное действовать быстро.

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Серафима Зоряева

Они уже действуют не быстро.

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1 комментарий
Михаил Анюков

Вот только кто теперь рискнет продолжать с ними сотрудничать?

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Уважительная причина

Вот вот, многие уже жалуются, что подбили бизнес

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andrey andrey

так альтернативы нет.
У них сервисы, которых нет у других, или которые дороже у других.
Такие как примерка, прием денег за товар, как полный, так и частичный.
Урегулирование подмен товара адекватное.

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Alex Lee

А что есть варианты какие то? Меня СДЭК никогда не подводил. По срокам чаше было быстрее, чем было предварительно в приложении. Но вот месяц назад получил через них паспорта с визами и сегодня подумал, какое счастье, что я не попал в данный период. Билеты, гостиницы, экскурсии все было предоплачено и невозвратно. Кто то ведь попал в такой замес...Жуть..

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Влад Борщ

Сдэком паспорта отправлять запрещено)

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2 комментария
Михаил Семченко

Вход в ЛК для бизнеса не работает

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KendSharrien

Внимание! Заявление!

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Константин С.

Ранее из приложения выкинуло и не приходил код из смс для входа, вчера все заработало.

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Недопил

VC охуел!!!

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andrey andrey

потому что это компания действительно федерального уровня.
От неё зависят сотни тысяч людей.

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1 комментарий
Владимир Шевцов

Неее это просто глюк

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Игорь З.

день новостей про СДЭК, ничего нового больше не происходит

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Михаил Анюков

Надолго ли восстановились?

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anri

и восстановилось ли?

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Невероятный Блондин

Мне на только наплевать, что я даже коммент с трудом оставил.
Практически пересилил себя.
Держу в курсе.

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Серафима Зоряева

Ого, спасибо большое за информацию! Больше полезных комментариев!

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rigens rogi

да что же вы так, не стоило напрягаться

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Anna Kost

Осталось понять когда же начнут доставлять заказы на пункты выдачи…

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Михаил Анюков

Отдохнули и хватит, пора за работу

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Владимир Шевцов

Ой ли не слишком ли оптимистично

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andrey andrey

виджет выбора ПВЗ на карте тоже стал доступен.
Похоже в понедельник функционал полностью будет восстановлен.

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Yuri

Да долго восстанавливаются, так как это все таки не ИТ компания, тут скидочку можно сделать. Если вальнуть всю инфраструктуру какой нить роснефти почти уверен будет тож самое и дело не в бэкапах. Это топ уровень восстановления с нуля таких структур в короткие сроки, у яндекса или гугла есть спецы, тут ситуация другая. Бэкап это не .gz дампа блин, а даже если он то влитие в базу такого дампа сутки если он больше тб. Тоесть оч много тут конечно язвы, мол ит дебилы, все дебилы.

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Тарас Козлов

вроде такая компания крупная, а собственное приложение через неделю восстановили и то не до конца

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Семён Аксёнов

А разве задумка была в том, чтобы оно работало?

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rigens rogi

какое-то напастье, не везет СДЭКу

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Lmao

воспользовался сдэк 1 раз, теперь инфа обо мне в глазе бога

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Наталья Парфёнова

молодцы, делают свою же работу

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Тимур Чумаков

что же все так накинули на сдэк

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Giraffe

https://www.interfax.ru/amp/957891

"Ведомости" писали, что интерес к активу проявляли Совкомбанк, Тинькофф банк и АФК "Система". Переговоры о приобретении доли Гольдорта активно вела "дочка" X5 Group – сервис доставки 5Post, который оценивал компанию в 30-35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли Гольдорта могла составить 16,6-19,4 млрд рублей. Остальные оценивали СДЭК скромнее: в диапазоне 20-25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11-13 млрд рублей.

Какое случайное совпадение. Компания вдруг сильно подешевела в одночасье после атаки.
А хакеры возможно смогут быстро все восстановить?

Основатель СДЭК Гольдорт продаст свою 55%-ную…
Основатель СДЭК Гольдорт продаст свою 55%-ную долю в компании
www.interfax.ru
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93 комментария
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