СДЭК заявил, что восстановил работу собственного приложения Статьи редакции
Но работает оно пока с ошибками.
- Приложение снова доступно, сообщила компания. В нём можно войти в личный аккаунт и отследить посылки, но пользователи всё равно жалуются на ошибки: например, недоступен раздел CDEK.Shopping. У редактора vc.ru он также не работает.
- В СДЭК говорят: разово может «всплыть» уведомление о приостановке работы, но дело в кеше — как только он обновится, оповещение пропадёт.
- Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
- 28 мая сервис сообщил, что ПВЗ возобновят выдачу посылок не позднее 29 мая, и те действительно начали выдавать часть отправлений — те, что были «готовы к выдаче» к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.
- 31 мая компания сообщила о возобновлении возможности отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». О возможности оформления и отслеживания заказов рассказал и CDEK.Shopping. С 1 июня посылки можно и отправлять.
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Жестко по ним прошлись
На моей памяти одна из серьезных хакерских атак
Ну или самый серьезный проеб службы безопасности (брали уроки у Яндекса и служб доставки еды)
Вообще интересно кто за этим стоит, пока вырисовываются следующие сюжетные линии логистических войн:
Почта России наносит ответный удар
Возвращение FedEx
думаю, заслуга не хакеров, а чем-то проеб из айтишников сдэка
А виноват то кто?)
Звиздоболы. Может часть сервиса работает, но все очень печально
А так печально и останется уже
ChatGPT заменит программистов, образование не нужно, 6-месячных курсов достаточно чтобы гонять джейсоны, почему айтишники зарабатывают больше слесаря — говорили они...
Вы сами-то код писать на ЧатЖПТ пробовали али как?
Это не код, это срам.
как движение заказов пойдёт и все получат то, что должны, тогда и будет понятно насколько они все сделали
на слове "должны" вспоминается WB с их принципом: "за все наши косяки платят поставщики") когда после проблем с ПВЗ или складами повышались платы за хранение товаров или их транаспортировку, а еще вводились новые виды платежей - за приемку грузов, регистрацию на портале и тд) интересно на кого свои "расходы" перекинет потом СДЭК)
Да, нужно посмотреть на это, но мне кажется все будет не ок у них
Приложение СДЭКа сообщает, что оно готово работать
Уже даже не международная, я смотрю. Так в чем проблема-то написать, что она украинская?))
Группа хакеров и их западные хозяева
Потому что вождь говорит все под контролем. Поэтому проблема
В целом, неплохо, работает вход в приложение и доступна история отслеживания и отслеживание текущих доставок. Сразу появилась та, которую ждал и уже со статусом "Готов к выдаче". Завтра схожу получу. Учитывая, что заказ был отправлен 25.05 и масштаб проблем у СДЕК - был удивлен, ожидал что еще недельку как минимум помаринуют. Судя по всему - бэкапы все же были, а "инсайд" про то, что их делали раз в полгода это обычный звиздеж.
Восстановятся, дадут скидки, вложатся в маркетинг и PR, и клиенты вернутся. Главное действовать быстро.
Они уже действуют не быстро.
Вот только кто теперь рискнет продолжать с ними сотрудничать?
Вот вот, многие уже жалуются, что подбили бизнес
так альтернативы нет.
У них сервисы, которых нет у других, или которые дороже у других.
Такие как примерка, прием денег за товар, как полный, так и частичный.
Урегулирование подмен товара адекватное.
А что есть варианты какие то? Меня СДЭК никогда не подводил. По срокам чаше было быстрее, чем было предварительно в приложении. Но вот месяц назад получил через них паспорта с визами и сегодня подумал, какое счастье, что я не попал в данный период. Билеты, гостиницы, экскурсии все было предоплачено и невозвратно. Кто то ведь попал в такой замес...Жуть..
Сдэком паспорта отправлять запрещено)
Вход в ЛК для бизнеса не работает
Внимание! Заявление!
Ранее из приложения выкинуло и не приходил код из смс для входа, вчера все заработало.
VC охуел!!!
потому что это компания действительно федерального уровня.
От неё зависят сотни тысяч людей.
Неее это просто глюк
день новостей про СДЭК, ничего нового больше не происходит
Надолго ли восстановились?
и восстановилось ли?
Мне на только наплевать, что я даже коммент с трудом оставил.
Практически пересилил себя.
Держу в курсе.
Ого, спасибо большое за информацию! Больше полезных комментариев!
да что же вы так, не стоило напрягаться
Осталось понять когда же начнут доставлять заказы на пункты выдачи…
Отдохнули и хватит, пора за работу
Ой ли не слишком ли оптимистично
виджет выбора ПВЗ на карте тоже стал доступен.
Похоже в понедельник функционал полностью будет восстановлен.
Да долго восстанавливаются, так как это все таки не ИТ компания, тут скидочку можно сделать. Если вальнуть всю инфраструктуру какой нить роснефти почти уверен будет тож самое и дело не в бэкапах. Это топ уровень восстановления с нуля таких структур в короткие сроки, у яндекса или гугла есть спецы, тут ситуация другая. Бэкап это не .gz дампа блин, а даже если он то влитие в базу такого дампа сутки если он больше тб. Тоесть оч много тут конечно язвы, мол ит дебилы, все дебилы.
вроде такая компания крупная, а собственное приложение через неделю восстановили и то не до конца
А разве задумка была в том, чтобы оно работало?
какое-то напастье, не везет СДЭКу
воспользовался сдэк 1 раз, теперь инфа обо мне в глазе бога
молодцы, делают свою же работу
что же все так накинули на сдэк
https://www.interfax.ru/amp/957891"Ведомости" писали, что интерес к активу проявляли Совкомбанк, Тинькофф банк и АФК "Система". Переговоры о приобретении доли Гольдорта активно вела "дочка" X5 Group – сервис доставки 5Post, который оценивал компанию в 30-35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли Гольдорта могла составить 16,6-19,4 млрд рублей. Остальные оценивали СДЭК скромнее: в диапазоне 20-25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11-13 млрд рублей.
Какое случайное совпадение. Компания вдруг сильно подешевела в одночасье после атаки.
А хакеры возможно смогут быстро все восстановить?