Покупатели сообщили, что «Верный» не принимает оплату картами — ритейлер заявил о хакерской атаке

Не работают также карты лояльности и кассы самообслуживания, пишет Mash.С начала июня 2024 года магазины сети «Верный» на юге Москвы не принимают к оплате банковские карты, обратил внимание «Ъ». Об этом же со ссылкой на покупателей пишет Msk1.ru. По данным E1.ru, с такой же проблемой столкнулись посетители магазинов в Екатеринбурге.Telegram-канал Mash без ссылки на источник сообщает о сбое платёжных терминалов ритейлера «по всей России». Не работают также карты лояльности и кассы самообслуживания, добавляет канал. Всего у сети более 1000 магазинов, пишет Shopper's.В «Верном» заявили «Ъ», что торговая сеть подверглась хакерской атаке: «Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно».По подсчётам источника газеты, потери «Верного» из-за атаки уже могут составлять минимум 300 млн рублей, если ситуацию не исправят за два дня, сумма может превысить 500 млн рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что при неработающих картах, сайте и приложении ритейлер может терять не менее 40% оборота. То есть потери «Верного» могут составлять 120-140 млн рублей в день, или около 1 млрд в неделю.Два источника «Ъ» на рынке говорят, что после случая со СДЭК почти все крупные ритейлеры начали проводить дополнительную проверку возможной уязвимости своей ИТ-инфраструктуры. Сбой у СДЭК произошёл в конце мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare. Пользователи несколько дней не могли отследить, отправить и получить посылки.Источник: sostav.ru#новости #верный
Старый добрый верный налик.
Welcome to USA
Есть валюта понадежнее)
Опять международные а не Украинские хакеры?)))) 😂😂😂😂
Бэкапы на месте?
Да, только тоже зашифрованы