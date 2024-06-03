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Таня Боброва
Торговля

Покупатели сообщили, что «Верный» не принимает оплату картами — ритейлер заявил о хакерской атаке

Не работают также карты лояльности и кассы самообслуживания, пишет Mash.

  • С начала июня 2024 года магазины сети «Верный» на юге Москвы не принимают к оплате банковские карты, обратил внимание «Ъ». Об этом же со ссылкой на покупателей пишет Msk1.ru. По данным E1.ru, с такой же проблемой столкнулись посетители магазинов в Екатеринбурге.
  • Telegram-канал Mash без ссылки на источник сообщает о сбое платёжных терминалов ритейлера «по всей России». Не работают также карты лояльности и кассы самообслуживания, добавляет канал. Всего у сети более 1000 магазинов, пишет Shopper's.
  • В «Верном» заявили «Ъ», что торговая сеть подверглась хакерской атаке: «Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно».
  • По подсчётам источника газеты, потери «Верного» из-за атаки уже могут составлять минимум 300 млн рублей, если ситуацию не исправят за два дня, сумма может превысить 500 млн рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что при неработающих картах, сайте и приложении ритейлер может терять не менее 40% оборота. То есть потери «Верного» могут составлять 120-140 млн рублей в день, или около 1 млрд в неделю.
  • Два источника «Ъ» на рынке говорят, что после случая со СДЭК почти все крупные ритейлеры начали проводить дополнительную проверку возможной уязвимости своей ИТ-инфраструктуры. Сбой у СДЭК произошёл в конце мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare. Пользователи несколько дней не могли отследить, отправить и получить посылки.
Источник: sostav.ru
Источник: sostav.ru

#новости #верный

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23 комментария
Слегка Придурковатый

Старый добрый верный налик.

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Андрей Кашицын
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Невероятный Блондин

Welcome to USA

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Никита Желудь

Есть валюта понадежнее)

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D3t3ct3d

Опять международные а не Украинские хакеры?)))) 😂😂😂😂

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Альвар

Бэкапы на месте?

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Ale K

Да, только тоже зашифрованы

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