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И в будущем установить ставку в виде процента от оборота.
Ритейлеры вслед за рестораторами опубликовали декларацию с обращением к арендодателям, передаёт Forbes. Документ подписали более 20 компаний. Среди них — «Республика», «Связной-Евросеть», Mixit, Inventive Retail Group (управляет магазинами Re:Store, Samsung, Lego, Nike), аптечные сети «Доктор Столетов» и «Самсон Фарма», а также несколько сетей кафе: «Шоколадница», «Дабл Би», One Bucks Coffee, One Price Coffee и «Теремок».
Из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19, компании не могут работать и не видят реальной поддержки от государства, говорится в заявлении. В результате многие предприятия могут обанкротиться, а помещения потеряют арендаторов, утверждают представители отрасли.
Они предлагают:
Также ритейлеры предложили создать открытый список недобросовестных арендодателей и призвали другие компании в течение года не снимать помещения, которые сейчас занимают пострадавшие предприятия.
14 апреля подобную декларацию опубликовали и рестораторы. Ранее они уже просили поддержки у правительства, ном теперь решили договариваться с арендодателями напрямую. Они потребовали временно отменить плату и на год установить ставку в виде процента от оборота.
В этом списке конторы которые жировали лет 20 и при этом убивали конкуренцию как класс, свято место не бывает, связного точно не жалко, и евросеть в ту же топку. И пусть за собой ретайлгруп тащат.
А ведь люди всего лишь стали покупать то, что им действительно необходимо для жизни)
Решение здравое. Будет ли от него толк? Посмотрим!
Нам пока принесли счёт за май (без изменений).
"Республика", по-моему, и без пандемии теряла. А вот каким боком сюда примазались аптеки?
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