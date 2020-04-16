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Торговля
Лиана Липанова
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Ритейлеры обратились к арендодателям с просьбой отменить плату за время простоя Материал редакции

И в будущем установить ставку в виде процента от оборота.

6 комментариев
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Ритейлеры вслед за рестораторами опубликовали декларацию с обращением к арендодателям, передаёт Forbes. Документ подписали более 20 компаний. Среди них — «Республика», «Связной-Евросеть», Mixit, Inventive Retail Group (управляет магазинами Re:Store, Samsung, Lego, Nike), аптечные сети «Доктор Столетов» и «Самсон Фарма», а также несколько сетей кафе: «Шоколадница», «Дабл Би», One Bucks Coffee, One Price Coffee и «Теремок».

Из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19, компании не могут работать и не видят реальной поддержки от государства, говорится в заявлении. В результате многие предприятия могут обанкротиться, а помещения потеряют арендаторов, утверждают представители отрасли.

Они предлагают:

  • Не брать и не начислять арендную плату, пока магазины не работают.
  • Снизить ставку на будущее до «разумного процента» от оборота арендатора.
  • Не применять «неразумные и несоразмерные» санкции к компаниям из наиболее пострадавших отраслей.

Также ритейлеры предложили создать открытый список недобросовестных арендодателей и призвали другие компании в течение года не снимать помещения, которые сейчас занимают пострадавшие предприятия.

14 апреля подобную декларацию опубликовали и рестораторы. Ранее они уже просили поддержки у правительства, ном теперь решили договариваться с арендодателями напрямую. Они потребовали временно отменить плату и на год установить ставку в виде процента от оборота.

#новость #ритейлеры #бизнеснакарантине

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6 комментариев
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Машрум

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SOS! Мы теряем деньги, давайте лучше вы!

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Сергей Сергеевич

1

В этом списке конторы которые жировали лет 20 и при этом убивали конкуренцию как класс, свято место не бывает, связного точно не жалко, и евросеть в ту же топку. И пусть за собой ретайлгруп тащат.

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Ilya Sorokin

1

А ведь люди всего лишь стали покупать то, что им действительно необходимо для жизни)

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Dmitry Ievlev

0

Решение здравое. Будет ли от него толк? Посмотрим!
Нам пока принесли счёт за май (без изменений).

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Arthur Niazyan

0

не видят реальной поддержки от государства

Подождите. Всё будет.

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Daria Morgendorffer

0

"Республика", по-моему, и без пандемии теряла. А вот каким боком сюда примазались аптеки?

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