И в будущем установить ставку в виде процента от оборота.

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Ритейлеры вслед за рестораторами опубликовали декларацию с обращением к арендодателям, передаёт Forbes. Документ подписали более 20 компаний. Среди них — «Республика», «Связной-Евросеть», Mixit, Inventive Retail Group (управляет магазинами Re:Store, Samsung, Lego, Nike), аптечные сети «Доктор Столетов» и «Самсон Фарма», а также несколько сетей кафе: «Шоколадница», «Дабл Би», One Bucks Coffee, One Price Coffee и «Теремок».

Из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19, компании не могут работать и не видят реальной поддержки от государства, говорится в заявлении. В результате многие предприятия могут обанкротиться, а помещения потеряют арендаторов, утверждают представители отрасли.

Они предлагают:

Не брать и не начислять арендную плату, пока магазины не работают.

Снизить ставку на будущее до «разумного процента» от оборота арендатора.

Не применять «неразумные и несоразмерные» санкции к компаниям из наиболее пострадавших отраслей.



Также ритейлеры предложили создать открытый список недобросовестных арендодателей и призвали другие компании в течение года не снимать помещения, которые сейчас занимают пострадавшие предприятия.