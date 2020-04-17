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Обычно магазины хотят, чтобы клиенты покупали как можно больше, но Amazon опасается, что стимулирующие механизмы перегрузят ритейлера.
Маркетплейс Amazon перестал предлагать пользователям дополнительные покупки и начал «подавлять» излишнее потребление, чтобы справиться с большим количеством заказов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ритейлер перегружен заказами, объясняет издание. Компания борется с резким ростом спроса на свои услуги в условиях нехватки сотрудников. Обычно алгоритмы площадки различными способами подталкивают пользователя к дополнительным покупкам.
Теперь Amazon меняет свой сайт и удаляет виджеты, которые побуждали пользователей к новым покупкам. Например, маркетплейс отказался от промоакций и рекомендаций: площадка больше не показывает, что покупали другие пользователи с похожими товарами в корзине. Кроме того, Amazon сократил количество скидочных купонов, которые тоже поощряли лишние покупки.
Также компания на неопределённое время отложила день скидок для участников программы Amazon Prime — Prime Day, а также акции на День матери и День отца.
Это редкий случай в сфере розничной торговли, где основной задачей компаний всегда являлось заставить клиентов делать больше покупок, отмечает The Wall Street Journal.
В середине марта 2020 года Amazon предупредил, что до 5 апреля приоритетной станет доставка товаров первой необходимости. Тогда же компания объявила, что дополнительно наймёт 100 тысяч работников, чтобы справиться с увеличившимся спросом во время пандемии.
Краткое содержание Заметки: Амазон требуется больше рабов, чтобы удовлетворить спрос на туалетную бумагу
Без скидок на Amazon делать нечего
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