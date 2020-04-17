Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1013

WSJ: Amazon начал «подавлять» излишнее потребление и временно отказался от механизмов, стимулирующих покупки на сайте Материал редакции

Обычно магазины хотят, чтобы клиенты покупали как можно больше, но Amazon опасается, что стимулирующие механизмы перегрузят ритейлера.

5 комментариев
В закладки

Маркетплейс Amazon перестал предлагать пользователям дополнительные покупки и начал «подавлять» излишнее потребление, чтобы справиться с большим количеством заказов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ритейлер перегружен заказами, объясняет издание. Компания борется с резким ростом спроса на свои услуги в условиях нехватки сотрудников. Обычно алгоритмы площадки различными способами подталкивают пользователя к дополнительным покупкам.

Теперь Amazon меняет свой сайт и удаляет виджеты, которые побуждали пользователей к новым покупкам. Например, маркетплейс отказался от промоакций и рекомендаций: площадка больше не показывает, что покупали другие пользователи с похожими товарами в корзине. Кроме того, Amazon сократил количество скидочных купонов, которые тоже поощряли лишние покупки.

Также компания на неопределённое время отложила день скидок для участников программы Amazon Prime — Prime Day, а также акции на День матери и День отца.

Это редкий случай в сфере розничной торговли, где основной задачей компаний всегда являлось заставить клиентов делать больше покупок, отмечает The Wall Street Journal.

В середине марта 2020 года Amazon предупредил, что до 5 апреля приоритетной станет доставка товаров первой необходимости. Тогда же компания объявила, что дополнительно наймёт 100 тысяч работников, чтобы справиться с увеличившимся спросом во время пандемии.

#новость #amazon

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
8
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 121153, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Apr 2020 19:19:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Специализация Frontend-разработчик
Инвестируйте в знания
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Михаил Осетров

1

Краткое содержание Заметки: Амазон требуется больше рабов, чтобы удовлетворить спрос на туалетную бумагу

Ответить

Сергей Поляков

0

А заодно порезал % аффам.

Ответить

Машрум

0

Без скидок на Amazon делать нечего

Ответить

Eugene Danilov

Машрум
0

А где брать скидки на aws?

Ответить

Машрум

0

Странно, на трафике массовый спрос не особо отразился 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Multiways
Подписан
Отписаться
Кейс: 3D в брендинге — визуал аудиоподкаста Medinnova
Делимся кейсом визуального представления подкаста о медицине, в котором удалось совместить очевидные ассоциации в эффек…
11
Selectel
Подписан
Отписаться
Как построить бизнес в России
Среди клиентов Selectel много классных и амбициозных компаний. В этом году мы начали собирать их истории. Оказалось, чт…
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
МегаФон снял рекламу на «удалёнке». Опыт производства съёмок с использованием закрытых каналов в YouTube и Facebook
Новый рекламный ролик МегаФона — это напоминание пользователям об услуге, рассказ о том, что и дома может быть весело и…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Artem Gn
за день
Такими критериями мерить, тогда во времена половцев и печенегов, было ещё хуже чем в 90х. А почему вы считаете, что народы РФ всегда должны равняться на худшие моменты своей истории? Деды жили плохо, отцы жили плохо…
Ритейлеры обратились к арендодателям с просьбой отменить плату за время простоя
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Vladimir Chyorniy

«Ведомости»: власти…

Yakov Filippenko

«Ведомости»: власти…

Ренат Смольный

«Ведомости»: власти…

Сергей Диженин

Я ночами плохо сплю, потому что…

Макс Мухарёв

Стартап OpenAI запустил проект…

Андрей Епанчинцев

Как победить стресс: советы…

Кирилл Казаков

Как избежать конфликта на…

Sergey Bunevich

Кто такие веб-заработчики и как…

Месье Никита

Где и кем работать на карантине…

Sergio Mekeda

Кто такие веб-заработчики и как…

Boris Rozenstein

Microsoft занялась разработкой…

Sergey Bunevich

Кто такие веб-заработчики и как…

Help lawyer

«Сбербанк» и DocDoc вслед за…

Иванка Сегодина

Зарядка для мозга во время…

Sergey Bunevich

Кто такие веб-заработчики и как…

Sergio Mekeda

Кто такие веб-заработчики и как…

Mika

Кто такие веб-заработчики и как…

Zero Businessman

Где и кем работать на карантине…

Kirill Dranovsky

Блогер сравнил рекламу компаний…

Максим Никитин

«Сбербанк» и DocDoc вслед за…