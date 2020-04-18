18 апреля АФК «Система» сообщила о кадровых перестановках: нынешний руководитель Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров корпорации, его место с 20 апреля займёт Владимир Чирахов.

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Как пишет РБК, это назначение прерывает более 10-летнюю традицию, когда «Систему» возглавляли руководители крупнейшей «дочки» корпорации — МТС.

Владимир Чирахов

Ранее Чирахов семь лет проработал гендиректором сети магазинов «Детский мир» — она на 33,4% принадлежит «Системе». За это время доля ритейлера на рынке детской розницы выросла с 7% до 26%.