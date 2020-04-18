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18 апреля АФК «Система» сообщила о кадровых перестановках: нынешний руководитель Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров корпорации, его место с 20 апреля займёт Владимир Чирахов.
Как пишет РБК, это назначение прерывает более 10-летнюю традицию, когда «Систему» возглавляли руководители крупнейшей «дочки» корпорации — МТС.
Ранее Чирахов семь лет проработал гендиректором сети магазинов «Детский мир» — она на 33,4% принадлежит «Системе». За это время доля ритейлера на рынке детской розницы выросла с 7% до 26%.
В начале марта 2020 года Чирахов досрочно покинул пост гендиректора. В начале апреля он был избран председателем совета директоров компании, а новым руководителем ритейлера стала его заместитель Мария Давыдова.
После пандемии основная стратегия развития компаний - digital. Владимир Чирахов все же больше про розницу. Интересны детали, на чем был основан такой выбор?
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