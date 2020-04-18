Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Никита Евдокимов
541

Экс-гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов станет руководителем АФК «Система» Материал редакции

18 апреля АФК «Система» сообщила о кадровых перестановках: нынешний руководитель Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров корпорации, его место с 20 апреля займёт Владимир Чирахов.

3 комментария
В закладки

Как пишет РБК, это назначение прерывает более 10-летнюю традицию, когда «Систему» возглавляли руководители крупнейшей «дочки» корпорации — МТС.

Владимир Чирахов

Ранее Чирахов семь лет проработал гендиректором сети магазинов «Детский мир» — она на 33,4% принадлежит «Системе». За это время доля ритейлера на рынке детской розницы выросла с 7% до 26%.

В начале марта 2020 года Чирахов досрочно покинул пост гендиректора. В начале апреля он был избран председателем совета директоров компании, а новым руководителем ритейлера стала его заместитель Мария Давыдова.

#новости

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
0
2
{ "author_name": "Никита Евдокимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 121293, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 18 Apr 2020 18:09:23 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Ищете профессию с оплатой в валюте?
Освойте Fullstack веб-разработку на Python
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Машрум

0

"доля выросла с 7% до 26%"
А какая у них доля онлайн?

Ответить

Машрум

0

Кто теперь возглавит "Детский мир"?

Ответить

Машрум

0

После пандемии основная стратегия развития компаний - digital. Владимир Чирахов все же больше про розницу. Интересны детали, на чем был основан такой выбор?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Zimad
Подписан
Отписаться
Как ноготочки нам рекламу запороли, или почему за актерами нужен глаз да глаз
Небольшая история съемок рекламы с американским актером, провал которой обошелся нам в несколько тысяч долларов.
7
Multiways
Подписан
Отписаться
Кейс: 3D в брендинге — визуал аудиоподкаста Medinnova
Делимся кейсом визуального представления подкаста о медицине, в котором удалось совместить очевидные ассоциации в эффек…
20
Selectel
Подписан
Отписаться
Как построить бизнес в России
Среди клиентов Selectel много классных и амбициозных компаний. В этом году мы начали собирать их истории. Оказалось, чт…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Василий Степанов
за день
Актуализировал процесс для даунов.
NASA отправит астронавтов на МКС с территории США впервые за десять лет с момента закрытия программы «Шаттл»
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Angel Vivaldi

Карта совесть срезала лимит по…

Павел

Google потребовала от…

Анон Плиз

NASA отправит астронавтов на…

Алексей Любимов

Карта совесть срезала лимит по…

Andrew Freez

Как я тестировал гипотезу по…

Sergey Popadyin

Карта совесть срезала лимит по…

Andrew Freez

Как я тестировал гипотезу по…

Malik Khodjaev

Карта совесть срезала лимит по…

Arkadiy Gaydarzhy

TechCrunch: Google…

Sergey Popadyin

Новая реальность уже наступила…

Vlad Limbo

«Яндекс» с партнёрами запустил…

Олег Кобызев

Как я тестировал гипотезу по…

Valera Rybakoff

Загрузки TikTok в Play Store…

Stas Klymenko

NASA отправит астронавтов на…

Дмитрий Струков

РЖД отменила ещё 53 поезда на…

Дмитрий Струков

РЖД отменила ещё 53 поезда на…

Serge Ovchinnikov

Почему государство не поможет…

Никита Хисматов

Вместо зарплаты в 200 тысяч…

Lev Levin

РЖД отменила ещё 53 поезда на…

Денис Ушаков

Новая реальность уже наступила…