Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1354

Логистический оператор AliExpress предложил продавцам своих курьеров и склады — это поможет им снизить расходы до 50% Материал редакции

До этого российские продавцы самостоятельно заключали контракты с операторами доставки.

8 комментариев
В закладки

Логистический оператор Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) запустил услугу дропшипинга для малого и среднего бизнеса на маркеплейсе «AliExpress Россия», сообщил vc.ru представитель компании.

Cainiao предложил продавцам воспользоваться курьерскими и складскими мощностями оператора и партнёров. До этого российские продавцы отправляли заказы своими силами, заключая контракты с операторами доставки. Так продавцы будут тратить на доставку до 50-70% меньше денег, уточнили в компании.

Точная цена услуги будет зависеть от партнёра — DPD, «Почта России», «Курьер сервис экспресс», PickPoint. «Сейчас продавцы не могут предложить покупателям дополнительных сервисов, например, выбора тайм-слота. Все эти опции у них появятся, помимо просто экономии», — заявил представитель «AliExpress Россия».

Cainiao будет забирать товары со склада продавца, привозить в свой распределительный центр для сортировки и далее отправлять заказ в доставку.

Ранее «AliExpress Россия» предложил российским продавцам бесплатное хранение на складе в течение 60 дней. Продлить хранение можно за 20 рублей в день за 1 м³ или забрать товар за шесть рублей за единицу с НДС.

#новость #aliexpressrussia

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
13
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aliexpressrussia"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 121521, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Apr 2020 10:32:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо
Дисциплина и смекалка: как заработать на продуктах страховых компаний
Мало кто в России может позволить себе купить квартиру или машину с одной зарплаты. Однако на крупные покупки можно…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Юлия Смолянова

2

Интересно, в таком случае посылки будут идти еще дольше или быстрее?!)

Ответить

Машрум

1

AliExpress завоюет мир. Парни оказались готовы ко всему и даже излишек есть. Пока всякие Перекрестки, Беру, Goods и прочие российские реплики изображают из себя новаторов. 

Ответить

BearStrikesBack

Машрум
2

Если мир ограничен бывшим СССР и Китаем, то да. В цивилизованном мире с Алика почти не заказывают

Ответить

Homo Sapiens

BearStrikesBack
0

Угадай кто на втором месте

Ответить

Машрум

BearStrikesBack
0

захватят постепенно

Ответить

Руслан Намитулин

BearStrikesBack
0

Очень много покупают и перепродают. Попробуйте, что ни будь из сша заказать, в 90% это будет произведено не в сша! )

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Руслан
0

Произведено в китае != куплено на Али.

Ответить

Никита Хисматов

1

Через год:
 - Я забил на своих курьеров и склады, а теперь Али заставляет снижать цены на мой уникальный товар.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте NewTechAudit
Присоединяйтесь к вебинару 22 апреля. Делимся опытом
0
Zadarma
Подписан
Отписаться
Бесплатные видеоконференции Zadarma — альтернатива Skype, и работают не хуже
Неделю назад мы вывели на рынок новый продукт, который тянет сотни конференций и тысячи пользователей одновременно. В н…
19
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: автомат для горячих пельменей, бизнес на тачерах и другие истории
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Solovov
за день
Все это для рекламы криля, если ты не заметил
Чем обернулась идея запустить сервис доставки продуктов с бюджетом 6000 рублей
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

ϏϙηαϟϮ

Логистический оператор…

Yuriy Mikaelyan

YouDo и Profi.ru попросили…

Андрей Малолин

Концепт террариума для улиток

Денис Демидов

Отсутствие клиентов и…

Konstantin K

Отсутствие клиентов и…

Rudolf Cunningham

«Скептики считают, что…

Денис Демидов

Отсутствие клиентов и…

Денис Демидов

Отсутствие клиентов и…

Konstantin K

Отсутствие клиентов и…

Dmitry Kuzmitsky

Операторы наружной рекламы в…

Konstantin K

Отсутствие клиентов и…

Денис Демидов

Отсутствие клиентов и…

Денис Демидов

Отсутствие клиентов и…

Al Dunkan

Концепт террариума для улиток

Илья Шишкунов

Чем обернулась идея запустить…

Al Dunkan

Концепт террариума для улиток

Valera Rybakoff

«Скептики считают, что…

Станислав Сазонов

Адвокаты, юристы и аферисты…

Александр Якунин

Концепт террариума для улиток

Konstantin K

Отсутствие клиентов и…