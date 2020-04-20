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До этого российские продавцы самостоятельно заключали контракты с операторами доставки.
Логистический оператор Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) запустил услугу дропшипинга для малого и среднего бизнеса на маркеплейсе «AliExpress Россия», сообщил vc.ru представитель компании.
Cainiao предложил продавцам воспользоваться курьерскими и складскими мощностями оператора и партнёров. До этого российские продавцы отправляли заказы своими силами, заключая контракты с операторами доставки. Так продавцы будут тратить на доставку до 50-70% меньше денег, уточнили в компании.
Точная цена услуги будет зависеть от партнёра — DPD, «Почта России», «Курьер сервис экспресс», PickPoint. «Сейчас продавцы не могут предложить покупателям дополнительных сервисов, например, выбора тайм-слота. Все эти опции у них появятся, помимо просто экономии», — заявил представитель «AliExpress Россия».
Cainiao будет забирать товары со склада продавца, привозить в свой распределительный центр для сортировки и далее отправлять заказ в доставку.
Ранее «AliExpress Россия» предложил российским продавцам бесплатное хранение на складе в течение 60 дней. Продлить хранение можно за 20 рублей в день за 1 м³ или забрать товар за шесть рублей за единицу с НДС.
AliExpress завоюет мир. Парни оказались готовы ко всему и даже излишек есть. Пока всякие Перекрестки, Беру, Goods и прочие российские реплики изображают из себя новаторов.
Если мир ограничен бывшим СССР и Китаем, то да. В цивилизованном мире с Алика почти не заказывают
Очень много покупают и перепродают. Попробуйте, что ни будь из сша заказать, в 90% это будет произведено не в сша! )
Через год:
- Я забил на своих курьеров и склады, а теперь Али заставляет снижать цены на мой уникальный товар.
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