До этого российские продавцы самостоятельно заключали контракты с операторами доставки.

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Логистический оператор Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) запустил услугу дропшипинга для малого и среднего бизнеса на маркеплейсе «AliExpress Россия», сообщил vc.ru представитель компании.

Cainiao предложил продавцам воспользоваться курьерскими и складскими мощностями оператора и партнёров. До этого российские продавцы отправляли заказы своими силами, заключая контракты с операторами доставки. Так продавцы будут тратить на доставку до 50-70% меньше денег, уточнили в компании.

Точная цена услуги будет зависеть от партнёра — DPD, «Почта России», «Курьер сервис экспресс», PickPoint. «Сейчас продавцы не могут предложить покупателям дополнительных сервисов, например, выбора тайм-слота. Все эти опции у них появятся, помимо просто экономии», — заявил представитель «AliExpress Россия».

Cainiao будет забирать товары со склада продавца, привозить в свой распределительный центр для сортировки и далее отправлять заказ в доставку.