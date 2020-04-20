Там компания тестирует доставку из гипермаркета вместо дарк-сторов.
- Сервис экспресс-доставки продуктов «Ленточка» (принадлежит ритейлеру «Лента») стартовал в Череповце, рассказал vc.ru представитель компании.
- Компания запустила «Ленточку» в трёх районах Москвы в декабре 2019 года. Сотрудники сервиса собирают и доставляют еду из собственных dark store компании.
- Традиционно после Москвы сервисы запускаются в Санкт-Петербурге, а «Ленточка» открылась в Череповце, чтобы протестировать новую модель операционного управления — доставка из гипермаркетов «Ленты» вместо dark store, объяснили в компании.
- «Такая схема позволяет охватить большее количество людей, что в сегодняшних условиях крайне важно. В Череповце доставка из "Ленты" доступна всему городу и является по факту единственным способом заказа товаров онлайн», — добавил представитель ритейлера.
- Сейчас приложение «Ленточка» работает на iOS и Android в 11 районах Москвы и Череповце. В мае сервис появится и в Санкт-Петербурге.
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Герман Борисов
Хозяин решил помочь своему городу)
Denis Timofeev
Экспресс? А ничего что обычная не работает?
Машрум
Как у Ленты вообще дала?
Заходил в местный гипермаркет и был в шоке. Ассортимент маленький, цены конские, неудобная система скидок... в нас в городе в Ленту вообще никто не ходит, стоит пустой.