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Торговля
Лиана Липанова
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Сервис экспресс-доставки продуктов от «Ленты» вышел за пределы Москвы и запустился в Череповце Материал редакции

Там компания тестирует доставку из гипермаркета вместо дарк-сторов.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Ленточка» (принадлежит ритейлеру «Лента») стартовал в Череповце, рассказал vc.ru представитель компании.
  • Компания запустила «Ленточку» в трёх районах Москвы в декабре 2019 года. Сотрудники сервиса собирают и доставляют еду из собственных dark store компании.
  • Традиционно после Москвы сервисы запускаются в Санкт-Петербурге, а «Ленточка» открылась в Череповце, чтобы протестировать новую модель операционного управления — доставка из гипермаркетов «Ленты» вместо dark store, объяснили в компании.
  • «Такая схема позволяет охватить большее количество людей, что в сегодняшних условиях крайне важно. В Череповце доставка из "Ленты" доступна всему городу и является по факту единственным способом заказа товаров онлайн», — добавил представитель ритейлера.
  • Сейчас приложение «Ленточка» работает на iOS и Android в 11 районах Москвы и Череповце. В мае сервис появится и в Санкт-Петербурге.

#новость #лента

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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Герман Борисов

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Хозяин решил помочь своему городу)

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Denis Timofeev

1

Экспресс? А ничего что обычная не работает?

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Машрум

0

Как у Ленты вообще дала?
Заходил в местный гипермаркет и был в шоке. Ассортимент маленький, цены конские, неудобная система скидок...  в нас в городе в Ленту вообще никто не ходит, стоит пустой.

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