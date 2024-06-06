СДЭК возобновил приём посылок от корпоративных клиентов

Услугами оператора пользуются более 70 тысяч интернет-магазинов.С 6 июня 2024 года СДЭК возобновил после сбоя приём посылок от юридических лиц, сообщили «Интерфаксу» в компании.По собственным данным СДЭКа, его услугами пользуются больше 70 тысяч интернет-магазинов.Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.29 мая ПВЗ компании начали выдавать часть отправлений, которые были доставлены к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.31 мая компания возобновила возможность отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». Принимать отправления от частных пользователей начали 1 июня.#новости #сдэк
Очень хочу верить что что-то в работе СДЭК и других организаций изменится после этого трындеца.
Но... Жизнь раз за разом доказывает: хренушки.
А клиенты всё равно пойдут, ибо остальные не лучше, а ещё и Почта есть (-:
Почта России становится лучше - этот факт нельзя отрицать.
А кто там аудит проведет и скажет свое слово и вообще может стать причиной для смены технического решения ценой в миллиарды? Большая часть контор просто существует с тем что написано, а это результат подковерных интриг и развития конкретного ИТ директора.
Счет за май пока не прислали.
А что должно измениться, у меня такое ощущение складывается, что их устраивают эти взломы, типо пиар, иначе я не понимаю, почему деньги не направляются на обеспечение безопасности данных
СДЭК - живи!