Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Карьера
Сервисы
Приёмная
Дизайн
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Старая версия
Артур Томилко
Торговля

СДЭК возобновил приём посылок от корпоративных клиентов

Услугами оператора пользуются более 70 тысяч интернет-магазинов.

  • С 6 июня 2024 года СДЭК возобновил после сбоя приём посылок от юридических лиц, сообщили «Интерфаксу» в компании.
  • По собственным данным СДЭКа, его услугами пользуются больше 70 тысяч интернет-магазинов.
  • Сбой «в работе вычислительных мощностей» произошёл у СДЭК утром 26 мая 2024 года. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare, писал «Ъ». Источники «Ведомостей» заявляли, что взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК начали расследование.
  • 29 мая ПВЗ компании начали выдавать часть отправлений, которые были доставлены к моменту сбоя. 30 мая начали выдавать и те, о готовности которых сообщить не успели.
  • 31 мая компания возобновила возможность отслеживать посылки на сайте. Но отметила: данные ещё подгружают в систему, могут быть «задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов». Принимать отправления от частных пользователей начали 1 июня.

#новости #сдэк

3
40
40 комментариев
Вадим Д.

Очень хочу верить что что-то в работе СДЭК и других организаций изменится после этого трындеца.

Но... Жизнь раз за разом доказывает: хренушки.

А клиенты всё равно пойдут, ибо остальные не лучше, а ещё и Почта есть (-:

Ответить
Andrey Chuguev

Почта России становится лучше - этот факт нельзя отрицать.

1
Ответить
Vitold S.

А кто там аудит проведет и скажет свое слово и вообще может стать причиной для смены технического решения ценой в миллиарды? Большая часть контор просто существует с тем что написано, а это результат подковерных интриг и развития конкретного ИТ директора.

1
Ответить
Stas Sokolov

Счет за май пока не прислали.

1
Ответить
Anton Zimin

А что должно измениться, у меня такое ощущение складывается, что их устраивают эти взломы, типо пиар, иначе я не понимаю, почему деньги не направляются на обеспечение безопасности данных

Ответить
Борис Интеграторов

СДЭК - живи!

Ответить
Малкин Никита
1
Ответить