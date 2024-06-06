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Таня Боброва
Торговля

Механизм параллельного импорта продлят на 2025 год — Мантуров

Но список товаров сократится.

  • Правительство решило продлить механизм ввоза товаров в Россию по параллельному импорту на 2025 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит «Интерфакс».
  • По словам Мантурова, по мере выхода «российской продукции соответствующего качества и соответствующих объёмов, которые запрошены российским рынком», правительство будет «постепенно сужать возможности для параллельного импорта».
  • Глава Минпромторга Антон Алиханов уточнял «РИА Новости», что в 2024 году из списка могут исключить около 600 товарных позиций.
  • Правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, весной 2022 года. Список брендов Минпромторг всё время пересматривает.
  • В апреле 2024 года РБК сообщило, что правительство создаст спецкомиссию по «параллельному импорту» иностранных патентов. Она якобы будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных правообладателей.

#новости

3
1
64
64 комментария
Вадим Д.

И на 2026 тоже. Экий скромный Денис Мантуров. Неисправимый оптимист.
Да и дальше незачем останавливать. Да и как?

5
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MAXIMKA

Самый богатый министр России, между прочем.😁😁😁😁😁

3
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Fred Han

Выборы подождём, может всё и закончится скоро

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Po...

И на 2036...

1
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Слегка Придурковатый

«по мере выхода «российской продукции соответствующего качества и соответствующих объёмов, которые запрошены российским рынком», правительство будет «постепенно сужать возможности для параллельного импорта»

4
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Макс Фактор
2
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Император Нолимоций

Мне кажется, это он скрыто про демографическую и миграционную политику вообще. Может, он с детства мечтал министром социального развития быть.

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