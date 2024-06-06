Механизм параллельного импорта продлят на 2025 год — Мантуров

Но список товаров сократится.Правительство решило продлить механизм ввоза товаров в Россию по параллельному импорту на 2025 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит «Интерфакс».По словам Мантурова, по мере выхода «российской продукции соответствующего качества и соответствующих объёмов, которые запрошены российским рынком», правительство будет «постепенно сужать возможности для параллельного импорта».Глава Минпромторга Антон Алиханов уточнял «РИА Новости», что в 2024 году из списка могут исключить около 600 товарных позиций.Правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, весной 2022 года. Список брендов Минпромторг всё время пересматривает.В апреле 2024 года РБК сообщило, что правительство создаст спецкомиссию по «параллельному импорту» иностранных патентов. Она якобы будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных правообладателей.#новости
И на 2026 тоже. Экий скромный Денис Мантуров. Неисправимый оптимист.
Да и дальше незачем останавливать. Да и как?
Самый богатый министр России, между прочем.😁😁😁😁😁
Выборы подождём, может всё и закончится скоро
И на 2036...
«по мере выхода «российской продукции соответствующего качества и соответствующих объёмов, которые запрошены российским рынком», правительство будет «постепенно сужать возможности для параллельного импорта»
Мне кажется, это он скрыто про демографическую и миграционную политику вообще. Может, он с детства мечтал министром социального развития быть.