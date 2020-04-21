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Торговля
Татьяна Боброва
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Доставка и онлайн-консультации: совладелец «Подписных изданий» рассказал, как живут независимые книжные на «карантине» Материал редакции

Выдержка из подкаста «Что случилось» издания «Медуза».

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На фоне пандемии Covid-19 и связанной с ней ограничений в России приостановили работу многие предприятия малого и среднего бизнеса, в числе которых и независимые книжные магазины. По данным «Эвотора», в первую «нерабочую» неделю в стране закрылись 75% книжных, их оборот упал на 88% по сравнению с 2-8 марта 2020 года.

«Мы точно так же не работаем, как и все остальные, с середины марта люди перестали ходить в книжные магазины, как и в рестораны или в фитнес-центры», — рассказал совладелец петербургского книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов в подкасте «Что случилось», который выходит на «Медузе».

Независимые книжные магазины быстрее реагируют на происходящие и глубже разбираются в книжном вопросе, чем крупные игроки, считает Иванов. Однако у них нет поддержки крупных издательств и сами они продают книги, как правило, таких же небольших издательств.

Вместе с коллегами из издательства Ad Marginem, Альянса независимых издателей и книгораспространителей, книжного магазина «Фаланстер» в Москве «Подписные издания» обратились к правительству и в администрацию президента. Они хотят добиться включения в список наиболее пострадавших отраслей экономики.

Компании из списка, например гостиницы, кинотеатры и другие, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без штрафов и другие льготы.

Группа «Подписных изданий» во «ВКонтакте»

Магазины в первую очередь хотят получить помощь от властей, а не от клиентов, отмечает Иванов: все люди пострадали — и те, кто сидит дома, и те, кто будет получать полный оклад, потому что рано или поздно «кризис» скажется на их доходе.

В новых условиях «Подписные издания» сосредоточились на развитии интернет-магазина, который работает около четырёх лет. По признанию совладельца, он был «не самым любимым ребёнком», но в последний год компания начала «серьёзно» им заниматься, развивая доставку не только в Москву и по Санкт-Петербургу, но и по всей России и за границу.

За последний же месяц канал доставки вырос более чем в два раза. Команда перевела продавцов, которые работали в магазине, на обзвоны, сборку заказов и другие задачи. Это позволяет сохранить рабочие места и полные зарплаты несмотря на сокращение смен: с четырёх-пяти в неделю до двух-трёх. У компании также были резервы, которых должно хватить на «пару месяцев».

Конечно, это новый мир для нас, мы всю жизнь занимались офлайн-бизнесом плюс есть направление b2b, и тут нужно вылезти из прошлого века и срочно начинать понимать законы, по которым функционирует онлайн-торговля, потому что она совершенно иначе работает.

Там невозможно доказать свой авторитет, рекомендовать что-то покупателям в режиме реального времени, знакомиться с клиентами. Поэтому для нас это большая проблема — мы привыкли тесно общаться с людьми.

Михаил Иванов
совладелец магазина «Подписные издания»

Он рассчитывает, что в итоге переход в онлайн поможет интернет-магазину развиваться быстрее. «Мы пытаемся сейчас вести онлайн-консультации по книгам: те продавцы, которые очень хорошо разбираются в материалах, будут в режиме реального времени консультировать покупателей на сайте. Мы хотим наш офлайн-подход в плане выборки, авторитетного мнения применять и в онлайне», — пояснил Иванов.

27 марта 2020 года Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП и Российский книжный союз (РКС) попросили у властей помощи для печатной индустрии на фоне пандемии. По оценкам организаций, потери книгоиздателей, «по оптимистичным оценкам», составят в текущем году 20–25% от выручки, то есть примерно 12–15 млрд рублей.

В начале апреля Минкомсвязь предложила добавить электронные и аудиокниги в перечень товаров, которые облагаются НДС по льготной ставке 10%. Сейчас в списке есть печатные книги.

#книги #книжныемагазины

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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