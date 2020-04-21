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Торговля
Лиана Липанова
799

Производители продуктов попросили Мишустина объявить мораторий на скидки в магазинах Материал редакции

И обязать ритейлеров не начислять штрафы за недопоставку товаров.

  • Представители сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо. Документ подписали «Союзмолока», «Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод», «Национальный союз птицеводов», «Союзроссахар».
  • Среди предложенных бизнесом мер поддержки — мораторий на промоакции и скидки в магазинах. Сейчас расходы производителей растут, а скидки снижают доходность, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму, объясняет директор «Союзмолока» Артём Белов.
  • Кроме того, производители предлагают обязать ритейлеров закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку товаров.
  • Однако ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), ещё 20 марта временно отказались от штрафов за недопоставку, рассказал президент организации Сергей Беляков. В АКОРТ входят «Азбука вкуса», «Ашан, «Дикси», «Лента», X5 Retail Group, «М.Видео-Эльдорадо» и другие.
  • Также авторы письма предлагают увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев и не обязывать производителей молочной продукции и бутилированной воды вводить цифровую маркировку.

#новость #бизнеснакарантине

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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5 комментариев
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Евгений Дроздов

3

Давайте отменим скидки на еду, а то безработные и пенсионеры зажрались уже совсем! (Сарказм)

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Arthur Niazyan

3

а скидки снижают доходность

Пока миллионы теряют всё, кто-то пострадал от снижения доходности. Мило.

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Savinov Vladislav

0

А дальше что ?) Ну в кризис же выжили и так выживут ,а скидок не будет (

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Дмитрий

0

Вы ребята снимайте квартиры по 20 тысяч(минимум) при МРОТ в 12. Так ещё и пожалуй введем мараторий на скидки. Доходность то падает.

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Александр Вандышев

–1

Полностью поддерживаю производителей. Сети выкручивают им все что можно по полной. Акции, если сеть хочет ее, должна проводиться за счёт самой сети. У нас наценки не менее 100% в магазинах.

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