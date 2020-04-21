И обязать ритейлеров не начислять штрафы за недопоставку товаров.
- Представители сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо. Документ подписали «Союзмолока», «Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод», «Национальный союз птицеводов», «Союзроссахар».
- Среди предложенных бизнесом мер поддержки — мораторий на промоакции и скидки в магазинах. Сейчас расходы производителей растут, а скидки снижают доходность, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму, объясняет директор «Союзмолока» Артём Белов.
- Кроме того, производители предлагают обязать ритейлеров закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку товаров.
- Однако ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), ещё 20 марта временно отказались от штрафов за недопоставку, рассказал президент организации Сергей Беляков. В АКОРТ входят «Азбука вкуса», «Ашан, «Дикси», «Лента», X5 Retail Group, «М.Видео-Эльдорадо» и другие.
- Также авторы письма предлагают увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев и не обязывать производителей молочной продукции и бутилированной воды вводить цифровую маркировку.
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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Евгений Дроздов
Давайте отменим скидки на еду, а то безработные и пенсионеры зажрались уже совсем! (Сарказм)
Arthur Niazyan
а скидки снижают доходность
Пока миллионы теряют всё, кто-то пострадал от снижения доходности. Мило.
Savinov Vladislav
А дальше что ?) Ну в кризис же выжили и так выживут ,а скидок не будет (
Дмитрий
Вы ребята снимайте квартиры по 20 тысяч(минимум) при МРОТ в 12. Так ещё и пожалуй введем мараторий на скидки. Доходность то падает.
Александр Вандышев
Полностью поддерживаю производителей. Сети выкручивают им все что можно по полной. Акции, если сеть хочет ее, должна проводиться за счёт самой сети. У нас наценки не менее 100% в магазинах.