Во время экономического кризиса потребители не могут часто менять гардероб и больше ценят циклические бизнес-модели.

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Стартап Vestiaire Collective привлёк $64,2 млн в разгар экономического спада, следует из данных Crunchbase.

Компания занимается перепродажей ношеной брендовой одежды и аксессуаров. Пользователи могут самостоятельно продавать и покупать одежду на платформе. У Vestiaire Collective 9 млн пользователей в 90 странах мира.

Vestiaire Collective был основан во Франции в 2009 году, но сейчас 80% сделок приходится на международные рынки. Перед продажей пользователи отсылают товар на склады Vestiaire Collective для проверки качества.

Среди инвесторов компании — Korelya Capital, фонды Fidelity International, Vaultier7, Cuit Invest и нынешние инвесторы Eurazeo (Eurazeo Growth и Idinvest Venture funds), Bpifrance, Vitruvian Partners, Condé Nast, Luxury Tech Fund, а также гендиректор Vestiaire Collective Макс Биттнер.

Привлечённые деньги стартап направит на расширение регионов присутствия, в частности, в 2020 году компания планирует выйти на рынок Южной Кореи и Японии, передаёт TechCrunch.