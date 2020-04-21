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Торговля
Лиана Липанова
656

Стартап по перепродаже брендовой одежды Vestiaire Collective привлёк $64,2 млн на фоне тренда на осознанное потребление Материал редакции

Во время экономического кризиса потребители не могут часто менять гардероб и больше ценят циклические бизнес-модели.

7 комментариев
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Стартап Vestiaire Collective привлёк $64,2 млн в разгар экономического спада, следует из данных Crunchbase.

Компания занимается перепродажей ношеной брендовой одежды и аксессуаров. Пользователи могут самостоятельно продавать и покупать одежду на платформе. У Vestiaire Collective 9 млн пользователей в 90 странах мира.

Vestiaire Collective был основан во Франции в 2009 году, но сейчас 80% сделок приходится на международные рынки. Перед продажей пользователи отсылают товар на склады Vestiaire Collective для проверки качества.

Среди инвесторов компании — Korelya Capital, фонды Fidelity International, Vaultier7, Cuit Invest и нынешние инвесторы Eurazeo (Eurazeo Growth и Idinvest Venture funds), Bpifrance, Vitruvian Partners, Condé Nast, Luxury Tech Fund, а также гендиректор Vestiaire Collective Макс Биттнер.

Привлечённые деньги стартап направит на расширение регионов присутствия, в частности, в 2020 году компания планирует выйти на рынок Южной Кореи и Японии, передаёт TechCrunch.

Стартап растёт на фоне тренда на осознанное потребление и популярности циклической бизнес-модели, пишет издание.

#новость

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Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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7 комментариев
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Машрум

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Avito на максималках

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Алексис Второй

1

Стартап растёт на фоне массового отказа от избыточного потребления

Для человека со "средним" доходом покупка и ношение б/ушной брендовой вещи за $1500 не настолько же избыточно, насколько избыточно приобретение это же новой вещи за $2500?
 и популярности циклической бизнес-модели

А куда раньше старые-ношеные луивиттоны девались?

Ответить

Дмитрий Корнеев

Алексис
1

Не совсем верно на цифры смотрите. Смотрите на это, как на покупку вещи с дисконтом в 50% и более !

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Алексис Второй

Дмитрий
0

Я согласен, если бы не декларировался отказ от избыточного потребления. На мой взгляд, покупка б/у топ-брендовой вещи вместо новой бренда более низкого уровня, которая выйдет в 2-3 раза дешевле, это как раз оно, избыточное потребление. Хотя, если это в контексте «15 биркиных мне много, пожалуй, продам 7 из них», тогда это похоже на отказ.

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Михаил Синицын

0

Держитесь ребята

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Машрум

0

Покупка ношенного, это разве отказ от избыточного потребления?

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Andrei Didukhovych

0

Будем пропагандировать осознанное потребление, продавая брендовые вещи

Тоже самое что и:
Будем пропагандировать мир, продавая оружие

Будем пропагандировать трезвость, продавая наркотики

Диссонанс.

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