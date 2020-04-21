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Во время экономического кризиса потребители не могут часто менять гардероб и больше ценят циклические бизнес-модели.
Стартап Vestiaire Collective привлёк $64,2 млн в разгар экономического спада, следует из данных Crunchbase.
Компания занимается перепродажей ношеной брендовой одежды и аксессуаров. Пользователи могут самостоятельно продавать и покупать одежду на платформе. У Vestiaire Collective 9 млн пользователей в 90 странах мира.
Vestiaire Collective был основан во Франции в 2009 году, но сейчас 80% сделок приходится на международные рынки. Перед продажей пользователи отсылают товар на склады Vestiaire Collective для проверки качества.
Среди инвесторов компании — Korelya Capital, фонды Fidelity International, Vaultier7, Cuit Invest и нынешние инвесторы Eurazeo (Eurazeo Growth и Idinvest Venture funds), Bpifrance, Vitruvian Partners, Condé Nast, Luxury Tech Fund, а также гендиректор Vestiaire Collective Макс Биттнер.
Привлечённые деньги стартап направит на расширение регионов присутствия, в частности, в 2020 году компания планирует выйти на рынок Южной Кореи и Японии, передаёт TechCrunch.
Стартап растёт на фоне тренда на осознанное потребление и популярности циклической бизнес-модели, пишет издание.
Стартап растёт на фоне массового отказа от избыточного потребления
Для человека со "средним" доходом покупка и ношение б/ушной брендовой вещи за $1500 не настолько же избыточно, насколько избыточно приобретение это же новой вещи за $2500?
и популярности циклической бизнес-модели
А куда раньше старые-ношеные луивиттоны девались?
Не совсем верно на цифры смотрите. Смотрите на это, как на покупку вещи с дисконтом в 50% и более !
Я согласен, если бы не декларировался отказ от избыточного потребления. На мой взгляд, покупка б/у топ-брендовой вещи вместо новой бренда более низкого уровня, которая выйдет в 2-3 раза дешевле, это как раз оно, избыточное потребление. Хотя, если это в контексте «15 биркиных мне много, пожалуй, продам 7 из них», тогда это похоже на отказ.
Будем пропагандировать осознанное потребление, продавая брендовые вещи
Тоже самое что и:
Будем пропагандировать мир, продавая оружие
Будем пропагандировать трезвость, продавая наркотики
Диссонанс.
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